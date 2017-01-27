صدى الحرية – صوت العدالة – ٢٧ يناير ٢٠١٧

*صوت الحرية*

*صوت العدالة*

الجمعه 27يناير 2017م

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♈♻ هاجمت جهاز الامن علي متن 10سيارة رباعية الدفع . امنزل في امبدة 34 وااعتقلت خمسة الطلاب من اقليم دارفور ‘‘الطلاب المعتقلين هم.

1/محمد ابراهيم .كلية شرق النيل

2/إسماعيل مرسال .كلية شرق النيل.. رابعة

3/منتصر امريكي`كليه شرق النيل

4/محمد إسماعيل _ الاهليه

جامعه الأهلية

5/مصطفى إسماعيل/ إسلامية مستوة الرابعة تربية

♈♻ قررت ادارة الاراضي بإزالة عدد (25) كنيسة بولاية الخرطوم بحجة إعتداء تلك الكنائس على أراضي سكنية وحجز حكومي، في وقت رفضت فيه الوزارة إعطاء قرار الإزالة الوارد في الإنزار للمسؤولين في الكنائس المعنية بالإزالة.

♈♻لا تزال المحامية الحقوقية تسنيم الزاكي رهن الاعتقال التعسفي دون ان يقدم للمحاكمة مضي 31يوما علي اعتقاله من الفاشر وترحليها الي الخرطوم..

♈♻يزال (4) من المحامين السودانيين قيد الاعتقال لدى جهاز الأمن بالخرطوم ولم يسمح لا للمحامين ولا أسرهم بلقائهم ولا يعرف على وجه الدقة مكان اعتقالهم.

♻✅دكتور جبريل ‘‘علاقتى بكل قيادات المعارضه علاقة طيبة

علاقتى بكل قيادات المعارضة علاقة طيبة وأنا وجدت الأخ الإمام وكنا نسمع به من بعيد ولكن بعدما عاشرناه من قرب وجدنا فيه ميزات كثيرة الرجل يتحمل الآخر فيه قدر كبير من الحكمة ودرجة عالية من الإنضباط فى المواعيد وإحترام للآخر ومرونة شديدة وحرص على جمع المعارضة السودانية وفى ذات الوقت رجل يبحث عن حلول غير عنيفه للمشكله السودانيه أنا بفتكر فيه ميزات قيادية حقيقيه بجانب إنه رجل منتج وعالم الإمام ما يمر عليه يوم إلا أن يكون أنتج شيئا وفى يقينى هو من الكوادر المهمه وأفتكر أن السودان لم يستفد منه بالقدر الذى كان مفروضا أن يستفيد منه كل الإفادة .

أما الأخ ياسر عرمان من الناس الذين لهم إمكانات أفتكر أنه كفاءه كبيره وإستفاد من تجربته فى الحركة الشعبية ومن إطلاعه وعنده فهم واسع للعمل السياسى وإن كان فى صفك فهو رجل مفيد جدا وإن كان فى الصف المعادى فهو رجل مضر جدا أيضا .

وكذا بالنسبة لبقية الأخوة فى المعارضة أنا مع وحدة المعارضه وعلى قناعة تامة بذلك لأن التغيير المطلوب لا يتأتى عبر أى تنظيم منفرد نحن جربنا ووصلنا إلى مشارف القصر الجمهورى ومع ذلك ما إستطعنا أن نغير النظام فأنا أعتقد أنه ليس من السهل لأى تنظيم بمفرده أن يغير النظام وليس فقط تغيير الجالسين على الكراسى ولكن تغيير النظام هو تغيير برنامج تغيير شامل لبنية الحكم وهذا يستدعى تفويض شعبى واسع ويستدعى تحالف قوى كبيرة مؤمنة بهذا التغيير وهذا لا يتأتى عبر تنظيم واحد لو ذهبنا إلى إنتخابات اليوم أيضا أنا لا أعتقد بأن تنظيم واحد بمفرده يستطيع أن يحصل على الأغلبية المطلقة التى يستطيع أن يحدث بها التغيير ويحكم بها البلاد نحن منذ الآن ونحن فى المعارضه فى حاجة إلى تحالف عريض يجمع الصفوف من أجل مرحلة ما بعد التغيير..

رابط الحوار هنا… http://www.sudanjem.org/2017/01/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%89-%d8%a3%d8%b5%d8%b9%d8%a8-%d9%85/#more-131895

♈♻شبكة الصحفيين السودانيين أصدرت مساء أمس بيانا استنكرت فيه منع جهاز الأمن والمخابرات للصحفيين من ممارسة عملهم والاعتداء عليهم أثناء تغطيتهم للاحداث المهمة بالبلاد. وفي هذا السياق أقدم أفراد يتبعون لجهاز الأمن ظهر يوم الخميس بمنع الصحفيين ووكالات الأنباء من تغطية عودة الإمام الصادق المهدي للبلاد، حيث منع الإعلاميين من دخول مطار الخرطوم الدولي. وقالت الشبكة في بيانها أن أفرادا من جهاز الأمن اعتدوا بالضرب والاحتجاز للزميل الصحفي عبد الباسط إدريس لبعض الوقت ومصادرة هاتفه النقال. وشجبت الشبكة هذا المسلك الذي وصفته بأنه همجي ضمن سلسة تصرفات السلطات الأمنية التي لا تحترم القانون أو الدستور، على حد تعبيرها.

♈♻سخر الامام الصادق من منتقدي حول التنحي عن رئاسه الحزب حيث وقال (بعض الناس يعيبون على فترة رئاستي لحزب الامة منذ 1964م، وهذه السنوات لم تكن عسلاً بل كانت بصلاً بسبب تعرضه للاعتقالات واحكام الاعدام، وتعرض الحزب للمصادرات)، وتابع (اغلب سنواتها كان حزب الامة محلولاً)، وتسأءل (يرأس شنو؟)، وفند منتقديه على استمراره كرئيس للحزب على الرغم من تقدمه في العمر، وذكر (يعيبون علىّ التقدم في السن، والسودان منذ الاستقلال على مدى تجربتين قدّم شباباً وضعوه في الدرك الاسفل…

واضاف بان كل قوى تحالف نداء السودان باركت عودتي للبلاد واكدت التزامها بخارطة الطريق والالتزام بالتعبئة لتحقيق اهداف التحالف بالوسائل السياسية)، ووصف موافقة قوى نداء السودان على العودة للداخل لإجراء حوار يحقق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي، بالخطوة الكبيرة جداً.

وأضاف انه بناء على ذلك بعث بخطاب يطالب فيه بلقاء رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو امبيكي، وتابع (في لقاءنا معهم في باريس الاسبوع الماضي اكد المبعوثون الدوليون للسودان تأييدهم لخارطة الطريق كوسيلة للحوار الوطني السوداني)، وزاد (كنت حريصاً على أن يصحبني في عودتي ممثلون لكافة عناصر نداء السودان، ولكن لا يمكن ذلك قبل تهيئة المناخ المناسب..

♈♻كشف الخبير الاقتصادي د. فتح الرحمن عن حجم الخسائر التي تعرض لها السودان وقال تبلغ 3 مليار دولار وشدد على ضرورة المطالبة بها وتعويضها في شكل استثمارات مؤكداً أن الأثر الإيجابي للقرار لم يظهر اقتصادياً إلا بعد مرور عام تقريباً، مشيراً لفتح الحسابات المجمدة من دون إبرام عقودات وحسابات جديدة وقال البنك المركزي تصرف الأرصدة مما يتتطلب دعماً لبدء عملية الاستيراد والتصدير وتوقع انخفاض سعر الصرف بالإضافه لتحسين حجم النقد الأجنبي لزيادة حصائل الصادر وطالب بالترويج للاستثمارات ومراجعة شاملة لكل الإجراءات للوصول لدرجة المنافسة الربحية بالإضافة للتوسع في معاملات الأوراق المالية وزيادة الضمانات الائتمانية..

♈♻قالت وزارة الخارجية الإندونسية الثلاثاء، الماضي إن السلطات في إندونيسيا تحقق في ما اشيع عن تهريب عشرات من جنود حفظ السلام للاسلحة بعد القاء القبض عليهم في السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أرماناتا ناصر ” هناك تناقضات في التقارير الأولية”، مضيفاً أن فريقاً من الشرطة الوطنية سيغادر إلى السودان للوقوف على ما حدث وتقديم مساعدة قانونية للأفراد.

ونفت الشرطة الإندونيسية ، أن يكون أفراد حفظ السلام التابعين لها، والذين يخدمون ضمن بعثة الأمم المتحدة في السودان، حاولوا تهريب أسلحة إلى خارج البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة هناك مارتينوس سيتومبول، إن الحادث خاص بأفراد شرطة إندونيسيين كانوا عائدين بعد أن عملوا ضمن بعثة الأمم المتحدة في دارفور “يوناميد.

♈♻قالت نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي في تصريحات صحفية عن أسفها للطريقة التي تم بها التعامل مع استقبال رئيس الحزب، ونوهت الى ان السلطات اشترطت أن يكون الاستقبال رمزياً، واختيار ما لا يزيد عن 25 شخصاً بينهم شخصيات قومية ورسمية للدخول لصالة الاستقبال، واعتبرت تلك الخطوة تعنتاً من السلطات التي سعت لتحجيم الاستقبال، وقالت (ذكروا ان المهدي ذهب وعاد بمحض ارادته).

ونفت نائبة رئيس الحزب وجود اية صفقة مع المؤتمر الوطني فيما يتعلق بعودة المهدي للبلاد، ونوهت الى ان طريقة استقباله تؤكد عدم وجود اي اتفاق مع الحكومة، وشددت على ان عودته من اجل التعبئة والتغيير وتحقيق السلام والتراضي على الحكم، وأضافت (والانتفاضة والامل القريب).

♈♻اعترفت وزارة الصحة الاتحادية أمس الخميس بانتشار وباء الإسهال المائي في ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر. وقالت وزيرة الدولة بالصحة سمية أبو كشوة خلال حديثها في منبر بالخرطوم، اليوم الخميس، إن حكومة ولاية الخرطوم شرعت في وضع إجراءات وقائية مكثفة للحد من إنتشار المرض، عبر تنظيم حملات للرقابة على الأطعمة المكشوفة على الطرقات والتأكد من سلامة مياه الشرب. وأشارت إلى أن المرض بولاية الخرطوم متركز بمنطقة شرق النيل، وقالت إن وفد من وزارتها برئاسة وكيل الوزراة توجه الى البحر احمر بهدف تقصي الحقائق والسيطرة على المرض.

♈♻اتهم مدعي عام جرائم دارفور، محمد الفاتح طيفور، البعثة المشتركة لحفظ السلام في الإقليم “يوناميد” بعدم التعاون مع نيابته ،وتسترها على بعض الجرائم ..

♈♻دونالد بووث حصريا لعافية دارفور: موقف واشنطن من الجنائية ثابت رغم رفع العقوبات .