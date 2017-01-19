متحدث: بارو سيؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجامبيا في مكان سري

بانجول (رويترز) – قال المتحدث باسم رئيس جامبيا المنتخب أداما بارو يوم الأربعاء إن بارو سيؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس في مكان سري رغم رفض الرئيس الحالي يحيى جامع التنحي عن السلطة.

وقال المتحدث حليفا صلاح للصحفيين في بانجول “التنصيب في الاستاد لن يتم كما كان مقررا..لذا فهو يستعد لتنصيبه بشكل آخر.”

وأضاف “الحكومة (لا تستطيع) …منع الرئيس المنتخب بارو من أن يتم تنصيبه.”

وتقول مصادر دبلوماسية إن بارو يستطيع أداء اليمين الدستورية في أي مكان على أرض جامبيا أو في واحدة من سفارات جامبيا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)

القوات السنغالية تقول إنها ستدخل جامبيا ما لم يترك جامع السلطة

Wed Jan 18, 2017 8:20pm GMT

بانجول (رويترز) – قال الكولونيل عبدو نداي المتحدث باسم الجيش السنغالي إن القوات السنغالية تقف على حدود جامبيا وستدخلها عند منتصف الليل إذا رفض رئيس جامبيا يحيى جامع ترك السلطة.

وقال جامع الذي خسر انتخابات الأول من ديسمبر كانون الأول أمام زعيم المعارضة أداما بارو إنه لن يغادر منصبه بسبب مخالفات في عملية التصويت. وتنتهي مدته الرسمية عند منتصف الليل.

وقال المتحدث باسم الجيش السنغالي “نحن نقف على أهبة الاستعداد انتظارا لحلول منتصف الليل. سنتدخل إذا لم يتم التوصل إلى حل.”

وقالت القوات الجوية النيجيرية إن طائرات نشرت في السنغال تحسبا لاستخدامها في التدخل في جامبيا.

ونيجيريا عضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي هددت جامع بعقوبات أو بتدخل إذا لم يترك السلطة.

ويثير بيان السنغال احتمال وقوع مواجهة مسلحة بين القوات الموالية للرئيس الذي يحكم جامبيا منذ 22 عاما وبين السنغال التي تحيط بالدولة الصغيرة من ثلاث جهات.

واتخذت السلطات خطوات لتعزيز سلطة جامع هذا الأسبوع. وأعلن جامع حالة الطوارئ يوم الاثنين في حين أصدر البرلمان قرارا يتيح له البقاء في المنصب لثلاثة أشهر. ولم يحكم جامبيا سوى رئيسين فقط منذ استقلالها عام 1965.

واستولى جامع على السلطة في انقلاب واكتسبت حكومته شهرة بين المواطنين العاديين ونشطاء حقوق الإنسان بالتعذيب وقتل الخصوم.

ووزعت السنغال مشروع قرار على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح “كامل التأييد لإيكواس في تعهدها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان احترام إرادة شعب جامبيا.”

وسيصدق مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز على قرار إيكواس والاتحاد الأفريقي الإعتراف بشرعية بارو. ويدعو أيضا قوات الأمن في جامبيا إلى حماية الأرواح والممتلكات وخدمة السلطات الانتخابية.

ولم يتضح على الفور متى ستطرح السنغال مشروع القرار للتصويت. وقال بعض الدبلوماسيين إن تدخل إيكواس عسكريا في جامبيا -إذا طلب بارو المساعدة- لا يتطلب موافقة مجلس الأمن.

وذكر التلفزيون الجامبي أن رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز وصل إلى جامبيا اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس يحيى جامع فيما قد يكون آخر مسعى للوساطة لإقناع جامع بالتنحي لنزع فتيل أزمة سياسية.

لاجئون يفرون من جامبيا

لم يتوقع كثيرون أن يخسر جامع الانتخابات وقوبلت النتيجة بالفرح من كثيرين في البلاد ومن المدافعين عن الديمقراطية في أرجاء القارة خاصة عندما قال جامع في بادئ الأمر إنه سيقبل النتيجة ويتنحى.

وقال هاليفا صلاح المتحدث باسم بارو الذي يزور السنغال حاليا إن بارو يبحث تداعيات قرار البرلمان وحالة الطوارئ بالنظر إلى المطلب الدستوري للتسليم والحاجة إلى الحفاظ على السلام.

وقال دبلوماسيون إنه يمكن لبارو أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في سفارة جامبيا بالسنغال والتي تعتبر أرضا جامبية.

وأثار رفض جامع التخلي عن السلطة اضطرابات . واستقال ما لا يقل عن ثمانية وزراء من حكومته.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء نقلا عن إحصائيات للحكومة السنغالية إن ما لا يقل عن 26 ألف شخص فروا من جامبيا إلى السنغال خشية اندلاع اضطرابات.

وقالت هيلين كو مسؤولة الإعلام الإقليمية بالمفوضية “حتى ليل السادس عشر (من يناير) كان هناك 26 ألف شخص…التدفق زاد بشدة منذ ذلك الحين” مضيفة أن ما يصل إلى 80 بالمئة منهم أطفال برفقة أمهات.”

وأضافت قائلة “السنغال أبلغتنا أن باستطاعتهم استقبال 50 ألف لاجئ في الأجل القصير وأنها تضع خططا لقبول ما يصل إلى 100 ألف.”

وبدأت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة إعادة ما يقرب من ألف شخص ممن يقضون عطلاتهم في جامبيا اليوم الأربعاء. وقالت في موقعها على الإنترنت إنها ترتب لرحلات إضافية خلال اليومين المقبلين لإجلاء 985 سائحا.

وأضافت في بيان أنها تحاول التواصل مع 2500 سائح آخر في جامبيا للترتيب لمغادرتهم جوا في أسرع وقت ممكن.

ويعتمد اقتصاد جامبيا على محصول رئيسي واحد-الفول السوداني- والسياحة. وتجتذب شواطئها السياح الأوروبيين الساعين لقضاء عطلات الشتاء.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)