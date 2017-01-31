مصرع ثلاثة اشخاص بينهم شقيقين بسبب خلاف على بئر ذهب بالشمالية

ش هدت إحدى المناطق الخلوية بولاية نهر النيل السودانية مجزرة بشرية راح ضحيتها ثلاثة أشخاص بينهم شقيقين، وذلك إثر خلاف وقع بين الجناة والقتلى حول بئر للتعدين الأهلي للذهب.

وحسب مصادر محلية ، فإن الحادث وقع السبت عندما تم العثور على جثث القتلى الثلاثة في منطقة خلوية مذبوحين من الوريد إلى الوريد ومهشمي الرأس.

وأضاف المصدر بأن الجناة حضروا إلى البئر بمنطقة أبو حمد وقاموا ب

اختطافهم إلى منطقة خلوية وقاموا بذبحهم وتهشيم جماجمهم، مشيرا إلى أنه جرى تحويل جثث القتلى إلى مشرحة بشائر بولاية الخرطوم.

وقال “آخر لحظة” إن نقاشا كان قد دار بين القتلى والجناة أمام إحدى بائعات الشاي، وتدخل الحضور وقاموا بفضه، إلا أن الجناة أبوا إلا أن ينتقموا منهم.