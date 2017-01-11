بسم الرحمن الرحيم

نعي أليم

تنعي رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية الراحل محمد ترقوني.

يقول الله تعالى في محكم تنزيله ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) صدق الله العظيم

بقلوب ملؤها الحزن والاسى ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية الراحل المهندس/ محمد زكريا ترقوني بحر الذي رحل عن هذه الدنيا الفانية إثر علة لم تمهلها طويلا وذلك في يوم الأحد الموافق الموافق 8 يناير 2017م بجمهورية ألمانيا، حيث وأرى الثرى جثمان الطاهر بإذن الله التراب.

ولد الراحل في سنة 1962م بمدينة الطينة في ولاية شمال دارفور ، و درس الابتدائي في كل من الطينة و (باء ساو) و الثانوي العام في كرنوي والثانوي العالي في كل من الجنينة ومدرسة دارفور الثانوية بالفاشر، وبعدها انتقل إلى ليبيا وعمل فيه موظفا لفترة من الزمن ثم إنتقل إلى ألمانيا في الثمانينيات، ودرس اللغة الالمانية والتحق بجامعة دويسبورغ ونال منها درجتي البكالوريوس والماجستير في الرياضيات والتكنولوجيا، ثم عمل محاضرا بمعهد مدينة دويسبورغ العالي للرياضيات والتكنولوجيا في ألمانيا حتى وافته المنية.

كان خلوقا طيبا مسامحا وكريما ومعروف بحبه للخير وبصبره وطول البال. نسأل الله تعالى أن يتقبله في عليين وينزله مراتب الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، أنه رب رحيم.

تتقدم أسرة الرابطة بخالص العزاء واصدق المواساة لأسرة الفقيد في داخل البلاد وخارجها وخاصة زوجته وأبناءه وبناته المقيمين بالمملكة المتحدة.

أمانة الاعلام

رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة و ايرلندا الشمالية

10 يناير 2017م