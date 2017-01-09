هيئة تحرير موقع العدل والمساواة تحتسب رئيس التحرير المهندس/ محمد زكريا بحر

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة الإعلام ****هيئة تحرير الموقع

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

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قال تعالى :(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) آل عمران185 .

بمزيد من الحزن والاسى مع ايماننا الراسخ بقضاء الله وقدره نحتسب عند الله تعالى المغفور له باذن الله المهندس محمد زكريا بحر ترقوني , رئيس هيئة تحرير هذه المساحة والذي ودع هذه الفانية اثر علة لم تمهله طويلا ,.

ونحن اذ نحتسبه انما نحتسب رجلا مثابرا وذو اخلاق لا تفارقه البسمة شفاه فهو الجندي الذي ظل يخدم مجتمعه ومؤسسته والمشروع الذي امن به مدافعا عن الحق والحقيقة حتى اخر لحظة من حياته.

رحل عنا محمد بجسده لكنه باق فينا بروحه وبما خلف من تراث ثر وسيرة وصريرة ناصعة البياض ,سنظل ممسكين

به ونعاهد انفسنا على ان نسير بذات الخطى الثابتة وبذات العزيمة التي لا تلين حتى انجاز مشروع التغيير الذي لطالما حلم به.

ونرفع الاكفة متضرعة الى المولى عز وجل ان يسكنه فسيح الجنات وان يتقبله مع الشهداء والصالحين وان يلهمنا واهله وذوبه ورفاقه ومعارفه في ارجاء المعمورة الصبر وحسن العزاء.

وانا لله وانا اليه راجعون

أسرة تحرير موقع حركة العدل والمساواة السودانية

08/01/2017