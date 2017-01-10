10 قتلى و60 جريحا في هجوم انتقامي لقوة حكومية على بلدة بوسط دارفور….بعض أسماء شهداء وجرحى مجزرة نيرتتى

زالنجي 1 يناير 2017 ـ سقط 9 قتلى و60 جريحا، إصابة بعضهم خطرة، فيما يبدو أنه هجوم انتقامي شنته قوات حكومية الأحد، بعد العثور على نظامي مقتولا في أحد أحياء بلدة نيرتتي، 100 كلم شرق زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، غربي السودان.

أحد ضحايا هجوم انتقامي شنته قوات حكومية على بلدة نيرتتي بوسط دارفور ـ 1 يناير 2017

وعلمت “سودان تربيون” أن لجنة الأمن بولاية وسط دارفور خفت الى محلية نيرتتي وعقدت اجتماعا طارئا استمر حتى المساء، وأفاد مصدر مسؤول بعودة الأوضاع بالمنطقة للهدوء.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية بهيئة النازحين واللاجئين عبد الله صالح الشفيع، إن القوات الحكومية بالمنطقة شنت هجوما واسعا على أهالي بلدة نيرتتي مستخدمة الأسلحة الثقيلة والخفيفة بشكل عشوائي انتقاما إثر العثور على جثة نظامي يتبع للقوات الحكومية.

وأكد الشفيع لـ “سودان تربيون” مقتل 9 من المدنيين العزل إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 60 آخرين بعضهم جراحه بالغة.

وأضاف الشفيع أن القوات الحكومية استهدفت سلب ونهب ممتلكات النازحين بعد كسر المحال التجارية بسوقي نيرتتي جنوب وشمال، مشيرا النظامي القتيل وجدت جثته ملقاة في الشارع من دون معرفة الجاني أو الدوافع التي أدت الى قتله.

وبحسب مسؤول هيئة النازحين واللاجئين فإن عشرات الجرحى تم اسعافهم الى مستشفى بعثة “يوناميد” بالمنطقة بعد أن عجز مستشفى نيرتتي التعليمي عن اسعافهم واستقبل جثامين الضحايا لإثبات حالة الوفاة ومعرفة أسبابها.

وأوضح أن القوات الحكومية اعتقلت 15 شخصا أثناء إنفاذها الهجوم الذي وصفه بـ “البربري والهمجي”، منوها إلى أن العديد من المواطنين فروا الى مقر “يوناميد” للاحتماء به.

وحمل الشفيع حكومة الولاية مسؤولية ما أسماه “المجزرة والإبادة” بحق للمدنيين العزل مطالبا بتشكيل لجنة أممية للتحقيق حول الحادث وتوقيف الجناة وتقديمهم للعدالة فورا.

وتابع قائلا “إن الهجوم كان ممنهجا ومخططا له من نافذين في الحكومة لتفكيك معسكرات النازحين وتشتيتهم بهذه الطريقة اللا إنسانية”. وزاد “القوات النظامية اتخذت الحادث ذريعة لارتكاب جرائم بلغت درجة من الفظاعة”.

بعض أسماء شهداء وجرحى مجزرة نيرتتى التى وردت إلينا توا:

⚫الشهداء:

1. تيسير محمد آدم إسحاق ، 16 سنة.

2. فيصل محمد محمد آدم ، 25 سنة.

🔴الجرحى:

1. جعفر مكي أرباب (شرطي).

2. محي الدين عثمان ، ٢٤سنة.

3. خديجة آدم هارون ، ٣٠سنة.

4.حواء محمد آدم ، ٢٠ سنة.

5. زهراء يحي سليمان ، ٣٠سنة.

6. نورة عمر أبكر ، ٢٥ سنة.

7. سعدية إبراهيم ، ١٧سنة.

8. فاطمة عمر موسي ، ٤٥ سنة.

9. عائشة يوسف عبد الكريم ، ٥٢ سنة.

10. خديجة صالح حسين ، ٤0 سنة.

11. حوايا دودو ، ٤٠ سنة.

12. مبارك آدم ، ٣٠ سنة.

13. عامر مكي علي ، ٢٤ سنة.

14. محمد الحافظ إدريس ، ٣٥ سنة.

15. محمد يوسف ، ١٨سنة.

16. هارون محمد يعقوب ، ٢٥ سنة.

17. ياسر أبو القاسم ، ١٧سنة.

18. عبد الله يعقوب عبد الكريم.

19. الطيب يحي آدم ، ١٥سنة.

20. سيف الدين زكريا ، ٤٥ سنة.

21. سوار محمد إدريس ، ٤٥ سنة.

22. إليأس يوسف ، ٢٧ سنة.

23. بدر الدين هارون ، ٢٠ سنة.

24. عبد السلام أبكر هارون.

📛سوف نوافيكم ببقية أسماء الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفقودين حال ورودها إلينا.

الرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار

عاجل الشفاء للجرحى والمصابين

الحرية للأسري والمفقودين

الويل والهلاك للقتلة والمجرمين

1 يناير 2017م