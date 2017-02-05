أمانة الشؤون الصحية – حركة العدل والمساواة السودانية – إحياء ذكرى اليوم العالمي للسرطان

يصادف يوم السبت، الرابع من فبراير ٢٠١٧، احياء العالم ذكرى اليوم العالمي للسرطان، وتحمل طيات هذا العام شعار *نعمل في تلاحم لمحاربته*. تورد الإحصاءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بان عدد الوفيات المتصلة مباشراً بالسرطانات الى ٧،٦ مليون نسمة حول العالم سنوياً، وأن ٧٠٪‏ من هذه الوفيات تحدث في دول العالم الثالث.

السودان ليس بمنأ عن هذه الأرقام، فقد إقتحم السرطان بمختلف حُلاّته ربوع البلاد خصوصاً سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان الدم، سرطان البروستات ،سرطان الرحم وغيرها من السرطانات. مع إنعدام سياسة واضحة في السودان وخارطة صحية متكاملة لمحاربة الأمراض تفشت السرطانات وقلّة سبل علاجاتها. وإفتقرت البلاد إلى مراكز ومستشفيات متخصصة موزعة بشكل متساوى في كل ربوع السودان تتضمن أقسام للسرطانات

المختلفة. ولكن مع إهدار المال العام، والفساد، وفتح باب الواردات لمحسوبي النظام لإستجلاب أدوية وأطعمة وأسمدة فاسدة، علاوة على استخدام مواد الزئبق والسيانايد في التعدين، ومنح دول وشركات عالمية أراضي لدفن نفايات كيماوية ومواد مشعة، وأخيراً وليس آخراً إستخدام النظام لأسلحة محرمة دولياً وتسمم الآبار الجوفية في مناطق الهامش في كل من دارفور وكردفان والنيل الازرق. كل السابق ذكره أدى بشكل مباشر او غير مباشر إلى الإصابة بالسرطانات المختلفة.

حركة العدل والمساواة السودانية تحي مرضى السرطان حول العالم وفي السودان على وجه الخصوص، وتتمنى لهم عاجل الشفاء. وتدعو كافة قطاعات الشعب لإحياء اليوم العالمي للسرطان بالعمل معاً لتخليص البلاد من كابوس النظام واسترداد الشعب لحريته لوضع سياسات خدمية صحّة تسعى لتوفير حياة تليق بأهل السودان.

إعلام أمانة الشؤون الصحية – حركة العدل والمساواة

٤ فبراير ٢٠١٧