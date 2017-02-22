إصابة العشرات بالعمى بسبب ميكروب غامض في ام درمان

أعلن مستشفى مكة بمدينة أم درمان السودانية، إصابة العشرات بالتهابات وحمى وصداع واستفراغ، بسبب “ميكروب غامض” فور حقنهم بمادة “الأفاستنين”، التي تستخدم لشفط المياه من العين لمرضى السكري، ما أدى لفقدان عدد منهم البصر.

وأكدت المدير الطبي للمستشفي، الدكتورة فاطمة إبراهيم يوسف، وقوع إصابات بين المرضى البالغ عددهم 45، بعد حقنهم بذلك العقار، مشيرة إلى أن عددا من الحالات شكت من أعراض بعينها، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز العربية، نقلا عن صحيفة الجريدة السودانية.

وقالت يوسف: “استقرت بعض الحالات، لكن حالات أخرى ساءت، ولذلك اتصلوا بالمرضى وأعادو

هم إليهم وأخضعوهم للعلاج بواسطة مضاد حيوي”.

وتعتقد المدير الطبي، أن يكون السبب هو غرفة العمليات أو إبر الحقن التي يتم جلبها من خاج المستشفى، لافتة إلى أنهم لن يستطيعوا تحديد الأسباب بشكل قاطع قبل أن تظهر نتائج الفحوصات التي تجرى الآن لغرفة العمليات.

واتهم عدد من المرضى والمرافقون لهم المستشفى بالإهمال، وهددوا باللجوء للقضاء حال استمرار تراجع حالة المصابين.