إعلان: السبت ٤ مارس ٢٠١٧ – الذكرى الثامنة للمطالبة بمثول المتهم عمر البشير أمام محكمة الجنايات الدولية – اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة

الزمان: الواحدة ظهراً، يوم السبت ٤ مارس ٢٠١٧

المكان: ، جمعية أبناء دارفور بمدينة ليستر

19 Brunswick Street

Leicester

LE1 2LP

يعد يوم الرابع من مارس، يوم إنتصار مبدئي للعدالة الضائعة في دارفور، ويحمل ذلك التأريخ دلالات عديدة لأهل ضحايا الإبادة الجماعية في دارفور وأمتدادها لمناطق جبال النوبة والنيل الأزرق.

ضحايا التشريد

ضحايا الفاقد التربوي

ضحايا الإغتصاب

ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

ضحايا التغيير الديمغرافي بالمنطقة

في يوم ٤ مارس ٢٠٠٩، ذكر المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية آنذاك، لويس أوكامبو، أن لدى المحكمة الأدلة الكافية للمطالبة بإيقاف البشير لتوجيه التهم الناتجة من تحقيقات بخصوص جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في دارفور، عليه فإن المحكمة تطالب عمر البشير، رئيس السودان، المثول أمام المحكمة من أجل مجابهة التهم السابق ذكرها، وإن لم يفعل، فإن على الدول الموقعة على إتفاقية روما، وايضا دول مجلس الأمن القبض عليه للمثول أمام المحكمة في لاهاي.

نحن في إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة ندعو العالم وباقي الروابط والشخصيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة المتحدة، بالمشاركة في إحياء اليوم العالمي بليستر، وقد نسق الإتحاد مع بعض المنظمات البريطانية، والتنظيمات الاقليمية لإقامة يوم نذكر فيه العالم بالضحايا ومناطقهم، وتلخيص الجرائم التي أُرتكبت في حقهم من قبل البشير وأعوانه و الآثار السلبية المترتبة علي أسر الضحايا علي المستوي الإقليمي والدولي.

الزمان: الواحدة ظهراً، يوم السبت ٤ مارس ٢٠١٧

المكان: ، جمعية أبناء دارفور بمدينة ليستر

19 Brunswick Street

Leicester

LE1 2LP

يتخلل اليوم فعاليات مختلفة:-

١. أهمية يوم الرابع من مارس للعدالة ولشعب السودان بدارفور ومناطق الهامش، وماهيته

٢. نصائح للقادمين الجدد، وعملية الانخراظ في المجتمع

٣. مساحة للمرأة، وضع المرأة والطفل بعد القدوم للمملكة المتحدة

٤. كلمة رابطة أبناء دارفور بلستر

٥. مساحة للمداخلات الحضور

مشاركتك بصوتك وبوجودك مهمة وفيها وفاء لضحايا الإبادة الجماعية و التطهير العرقي في دارفور، جبال النوبة والنيل الازرق.

للاستفسار نرجو الإتصال بالارقام الاتية :-

الصادق علي النور – رئيس المكتب التنفيذي لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – 07478258243

محمد إسحق – الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – 074459763996

ولكم جزيل الشكر

أمانة الإعلام

الموقع : http://darfurunionuk.wordpress.com

إيميل: darfurunionintheuk@gmail.com

تويتر: darfurunionuk@