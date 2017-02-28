ارتفاع التضخم في السودان إلى 32.86% في يناير

قال الجهاز المركزي للإحصاء يوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي في السودان ارتفع إلى 32.86 بالمئة في يناير كانون الثاني مقابل 30.47 بالمئة في ديسمبر كانون الأول حيث استمر ارتفاع أسعار المواصلات والسلع الاستهلاكية والخدمات.

وساءت الأوضاع الاقتصادية في السودان منذ انفصال ال

جنوب في عام 2011 ليستحوذ على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والدخل القومي.

ومع تراجع الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر تشرين الثاني مما دفع أسعار الوقود للارتفاع بنحو 30 بالمئة وزادت تكلفة المواصلات مما انعكس على معدل التضخم.

وأدى شح الدولارات وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة في بلد يعتمد بشدة على الواردات.