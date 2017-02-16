الامم المتحدة تطلق نداءاً لجمع 110 ملايين دولار لمساعدة الاطفال في السودان

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، اليوم الأربعاء، نداء عاجلاً لجمع 110 ملايين دولار، لمساعدة مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان.

وفي بيان لها، قالت المنظمة إن حوالي 13 في المائة من جميع الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في إفريقيا، يعيشون في السودان، ومن بينهم مئات الآلاف يعيشون في مناطق النزاع.

وأرجع المنظمة السبب في تدهور وضع الأطفال، إلى

التشرد الناجم عن النزاعات، وظاهرة “نينيو” المناخية، والأوبئة والفيضانات وموجات الجفاف.

وأضاف بيان المنظمة الأممية، إن “مليوني طفل، تقل أعمارهم عن 5 سنوات في السودان، يعانون من سوء التغذية الحاد”، داعية إلى ضرورة تلبية احتياجات الأطفال في أنحاء البلاد لجمع مبلغ 110 ملايين دولار.

يذكر أن أكثر من مليوني طفل في السودان تشردوا، بسبب أعمال العنف في إقليم دارفور ومناطق جنوب وشمال كردفان، وولاية النيل الأزرق وولاية إبيي، حيث انفصل العديد منهم عن عائلاتهم.

ويعاني قرابة 24 مليون شخص في السودان من نقص المرافق الصحية الملائمة، بينما لا يستطيع نحو 6 ملايين طفل الحصول على مياه الشرب النظيفة، وفق منظمة الـ “يونيسف”.