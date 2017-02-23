الخبير المستقل يبدي قلقه على حياة ناشطي مجتمع مدني و يطالب السلطات السودانية بالإفراج عنهم

أ بدى الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونونسي، قلقه حيال الاعتقالات والإحتجازات التي تستهدف منسوبي منظمات المجتمع المدني، وحث الحكومة السودانية على الإفراج العاجل عن الناشطين المعتقلين.

وقال نونونسي فى مؤتمر صحفي بالخرطوم الأربعاء ” لازلت أشعر بالقلق حيال حالات المضايقات، والاعتقالات، والاحتجازات المطولة التي تستهدف ممثلي منظمات المجتمع المدني، من غير الحصول على التمثيل القانوني، أو السماح لهم بمقابلة عائلاتهم”.

وكشف عن انه نقل قلقه لمدير جهاز الأمن و المخابرات ، أثناء لقائهما قبل عدة أيام، وتابع ” أثرت بشكل خاص حالات دكتور مضوي، والسيدة تسنيم طه، والسيد حافظ إدريس، من بين آخرين”.

ونفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات خلال الثلاثة أشهر الماضية، طالت عد

د من السياسين والناشطين، اطلقت لاحقا سراح عدد كبير منهم، إلا أنها لا تزال تعتقل بعضهم على رأسهم الناشط الحقوقي المعروف مضوي ابراهيم، وامين سعد عضو قيادة تحالف الإجماع الوطني، وآخرين.

وأفاد نونونسي أنه طالب الحكومة باحترام حقوق الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الوطني الانتقالي، والسماح للمواطنين السودانيين بممارسة هذه الحريات ممارسة تامة.

وأردف ” أحث الحكومة على الإفراج العاجل عن جميع أعضاء المجتمع المدني المعتقلين تعسفيا”.

وأعلن تلقيه تأكيدات من السلطات المعنية بالسماح له بزيارة بعض المعتقلين من المجتمع المدني، والذين تم تحويل قضاياهم إلى مكتب المدعي العام قبل وقت قريب وتابع “ستكون الزيارة بعد هذا المؤتمر الصحفي”.

وأوضح نونونسي أن البرلمان السوداني أبلغه اعتزامه النظر في مزيد من التعديلات على الدستور ومجموعة من القوانين، من بينها قانون الأمن الوطني، والقانون الجنائي، لجعلها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية.

وقال “أود أن أحث المجلس الوطني على النظر بصورة شاملة، وإلغاء جميع الأحكام – التي تتضمنها تلك القوانين- والتي تتعارض مع حقوق الإنسان الدولية للمواطنين السودانيين”.

وأفاد الخبيرأن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان شهدت تطورات إيجابية في الفترة الماضية باستثناء بعض أعمال العنف واللصوصية في دارفور.

ورحب الخبير المستقل بقرار وقف إطلاق النار في مناطق النزاع، واشار الى ان الأوضاع الأمنية في دارفور لاتزال مستقرة، ولكنها معرضة للتقلبات بسبب المخاوف الرئيسية التي لا تزال تؤثر على السلام والأمن والتعايش بين المجتمعات المحلية، مثل قطع الطرق والنهب المسلح، والاعتداءات، وجرائم القتل، والاغتصاب، وعمليات الاختطاف التي يتعرض النازحون داخلياً، والصراعات بين الجماعات السكانية المختلفة بسبب الأراضي الزراعية، والاعتداءات الجنسية، والاعتداءات على أساس النوع.

واشار نونونسي الى انه زار معسكر سورتني للنازحين – شمال دارفور، حيث ابلغ بنحو 9 حالات اغتصاب جرت في الفترة من 27 يناير حتى 18 فبراير 2017.

وأضاف “ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها، فإنَّ تلك الأحداث ترتكب بواسطة أفراد مسلحين عند خروج النساء من المعسكر للمشاركة في أنشطة كسب العيش، أو داخل المعسكر أثناء ساعات الليل”.

وتابع “هناك العديد من حالات الاعتداء الجنسي لم ترصد، بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب، والخوف من الانتقام، وعدم وجود مؤسسات تطبيق القانون بالشكل الذي يؤدي إلى التحقيق مع الجناة وملاحقتهم ملاحقة فعالة”. ودعا الحكومة لتحمل المسؤولية الأساسية في حماية المدنيين، بإجراء تحقيقات عاجلة لتقديم الجناة للعدالة.

ولفت الخبير المستقل إلى عدم إصدار تأشيرات العمل لموظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة المختلطة في دارفور (يوناميد).

وأضاف” ذلك من شأنه أن يؤثر على مقدرة البعثة في تنفيذ ولايتها على حقوق الإنسان، وبالتالي يؤثر على مطالبة السلطات السودانية باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، لضمان استمرار ولاية حقوق الإنسان في دارفور”