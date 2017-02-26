السلطات السودانية تطلق سراح الصحفي الشيكي بيتر جاسيك والمحكوم عليه بالمؤبد بموجب عفو رئاسي

اطلقت السلطات السودانية وبموجب عفو ريئاسي سراح الصحفي الشيكي بيتر جاسيك ، والمحكوم عليه بالمؤبد بعد ادانته بالتجسس، استنادا إلى المادة 208 من الدستور، التى تخول للرئيس إسقاط العقوبة، والإدانة فى غير جرائم الحدود، حسبما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن أمر الإفراج جاء عقب وصول وزير الخارجية التشيكى لوبومير زوراليك إلى الخرطوم لبحث أمر الإفراج عن الصحفي التشيكي.

وكانت وزراة الخارجية التشيكية اعتبرت فى وقت سابق أن الحكم على بيتر جاسيك “لا أساس له”.

وحكمت المحكمة في يوم 29/يناير الماضي بالسجن المؤبد (20 عاماً) والغرامة لبيترجاسيك بالتجسس، فضلا عن سجن قسيس ومهندس جيولوجي 12 عاماً لإدانتهم بالمعاونة الجنائية، ونشر أخبار كاذبة وإثارة الكراهية بين الطوائف الدينية.

وأوقفت السلطات الأمنية قسيسان والصحفي بيتر جاسيك بعد دخوله ال

بلاد بأربعة أيام خلال أكتوبر 2015 وبحوزته حقيبتان إحداها تحوي حاسوب محمول وهاتف حديث وكاميرا، بينما حوت الحقيبة الأخرى مستندات شخصية.

وقضى قاضي محكمة الخرطوم شمال، أسامة أحمد عبد الله، الأحد، بالسجن المؤبد في مواجهة المدان الأول الصحفى التشيكي بيتر جاسيك لإدانته بالتجسس على السودان ورفعه لتقارير عبر “منظمة أميركية معادية للسودان” تشير إلى مزاعم اضهطاد للمسيحية في البلاد وقصف الحكومة لمناطق ومدنيين بجبال النوبة في جنوب كردفان.

كما حكم القاضي بسجن الصحفي أربعة أعوام أخرى لإدانته بمخالفات تصوير أماكن عسكرية وإثارة الكراهية ضد الطوائف الدينية ونشر أخبار كاذبة عن البلاد بعد ارسال صور لشاب تعرض للحرق إلى المنظمة باعتباره احرق على يد السلطات لتحوله من الإسلام للمسيحية، وأدانته المحكمة أيضا بمخالفة قانون الجوازات والهجرة لتسلله السودان بصورة غير مشروعة عبر دولة جنوب السودان.

وأمرت المحكمة بتغريم التشيكي 100 ألف جنيه وبالعدم السجن لستة أشهر لإدانته بمخالفة قانون العمل الطوعي والانساني في البلاد لثبوت أن المنظمة التي يعمل بها داخل السودان غير مصدق لها، بينما أسقطت تهمة إثارة الحرب ضد الدولة في مواجهة المتهم بعد إنكاره ذلك.

وقضت ذات المحكمة بالسجن 12 عاماً لكل من المدانين الثاني والثالث “القس حسن عبد الرحيم، والمهندس الجيولوجي عبد المنعم عبد المولى، لإدانتهما بـ”المعاونة الجنائية للتشيكي ونشر أخبار كاذبة عن البلاد وإثارة الكراهية ضد الطوائف الدينية عبر زيارتهم الشاب المحروق زاعمين أنه حرق بواسطة السلطات لتحوله للمسيحية.

وشددت المحكمة في قرارها بضرورة أن تسري العقوبات بالتتالي في مواجهة المدانين الثلاثة، فيما طالب المدعي المستشار بوزارة العدل محمود عبد الباقي المحكمة بضرورة تشديد العقوبة على المدانين.

ونوه المدعي إلى أن ما قام به المدان الأجنبي مس بأمن الدولة وسبب لها ضررا بالغا في مركز البلاد الحربي والاقتصادي والسياسي، وقال “إن تصوير التشيكي لأماكن عسكرية بجبال النوبة يشكل عدوانا صارخا وجب مجابهته ومحاربته حفاظا للأمن القومي.

وأضاف أن ما قام به المدانين الثاني والثالث “يشكل خطرا داهما وعملا هادما”، وعاب عليهما اتفاقهما مع أجنبي ولقائهم به في مؤتمر بأديس أبابا عام 2015 ومن ثم عودتهما للبلاد وذهابهما معه لمنزل الشاب المحروق، بدلا من الوقوف في وجهه.

ووجهت المحكمة بمصادرة معروضات البلاغ (الكاميرا والصور والفيديوهات وجهاز اللابتوب والهواتف المحمولة).

وواجه المتهمون الثلاثة بلاغات تحت مواد تتصل بالتجسس وإثارة الحرب ضد الدولة