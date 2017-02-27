الافراج عن قاتل الشهيدة عوضية عجبنا

أفرجت السلطات السودانية اليوم عن قاتل عوضية عجبنا الملازم حامد علي حامد الذي أدين بقتل عوضية عجبنا ضربا بالرصاص في العام ٢.١٢ فاوقعت عليه محكمة الموضوع عقوبة الاعدام شنقا حتي الموت.

وبحسب محامي الدفاع د.عادل عبدالغني فان السلطات أفرجت فعليا عن حامد مشيرا الي انه تقدم بطعن لدي دائرة الطعون في المحكمة العليا التي توصلت الي عدم وجود بينة لادانة المتهم تحت طائلة القتل العمد فادانته تحت طائلة القتل الخطا فاوقعت عليه عقوبة السجن عامين واكتفت بالمدة التي بقاها في السجن.

واطلقت شرطة النظام العام في السادس من مارس 2012 النار على عوضية التي كانت في طريقها الى

دكان الحي لشراء حاجة لها اثناء مرور شرطة ما يسمى بالنظام بضاحية الديم شرقي الخرطوم فداهمت منازل المواطنين فاشتبك معها الاهالي فاطلقت الشرطة اعيرة نارية اصابت عوضية عجبنا فاردتها قتيلة.

فاوقف الجاني وقدم الي محاكمة فاوقعت عليه محكمة الموضوع عقوبة الاعدام شنقا حتي الموت لتستأنف هيئة الاتهام الي المحكمة العليا التي اصدرت قرار برائته من تهمة القتل العمد فادانته تحت طائلة القتل الخطا فاصدرت عقوبة السجن عامين.