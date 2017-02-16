الصادق المهدي يعتذر عن رئاسة تحالف قوى نداء السودان

اصدر مكتب الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي بيانا توضيحيا , الاربعاء15/2/2017 , كشف فيه عن اعتذارالمهدي عن رئاسة تحالف قوى (نداء السودان ) حينما اقترح ذلك في الإجتماعات الأخيرة بباريس.

وحسب بيان ممهور بتوقيع مدير مكتب المهدي الخاص،إبراهيم علي ، (تلقته (سودان جم ) فإن المهدي علل اعتذاره عن تولي رئاسة التحالف المعارض بقوله “إن التحالف يضم فصائل مسلحة ولا تقبل المساءلة عن تصرفاتها”، في حين أن المهدي ليس له صفة تنظيمية تسمح له بمساءلتها.

وأكد بيان مكتب المهدي الإتفاق على تولي رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، رئاسة مكتب نداء السودان بالداخل.

وأضاف “وعندما عاد رئيس حزب الأمة وفي أول اجتماع ل

هيئة نداء السودان بالداخل ، قرر أن تستمر الترتيبات حول إدارة عمل نداء السودان دون تعديل”.

وأوضح البيان أن علاقة حزب الأمة القومي بكافة فصائل (نداء السودان) تنسيقية في إطار مرجعية إعلان باريس ونداء السودان، مضيفاً “وهي مرجعية تنبذ العنف وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية وتحصر تحقيقها في الحوار المجدي باستحقاقاته أو الإنتفاضة السلمية”.

وتوافق التحالف في ابريل العام الماضي، على هيكل تنظيمي يشتمل على مجلس رئاسي تنسيقي ممثلة فيه كل كتل قوى نداء السودان، تساعده في اداء مهامه سكرتارية، ومكتبان تنفيذيان أحدهما داخل السودان، برئاسة عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السودان، والآخر خارج السودان، ويضم كلٌ من المكتبين لجاناً متخصصة لمختلف أوجه نشاط التحالف.

نص البيان :

بيان توضيحي

اقترح بعض القادة في نداء السودان في اجتماع المجلس التنسيقي الأعلى انتخاب الإمام الصادق رئيساً لنداء السودان. ولكن قال للمجلس:

أولاً: أرجو عدم المخاطبة بالإمام في مداولات نداء السودان لأنه هناك بصفته رئيساً لحزب الأمة.

ثانياً: الاعتذار عن رئاسة نداء السودان لأنه يضم فصائل مسلحة ولا تقبل المساءلة عن تصرفاتها إذ ليس له صفة تنظيمية تسمح بذلك وأن علاقة حزب الأمة بكافة فصائل نداء السودان هي علاقة التنسيق في إطار مرجعية إعلان باريس ونداء السودان وهي مرجعية تنبذ العنف وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية وتحصر تحقيقها في الحوار المجدي باستحقاقاته أو الانتفاضة السلمية.

وطالب رئيس حزب الأمة كافة الزملاء في نداء السودان مراعاة هذه الأسس. أما فيما يتعلق برئاسة نداء السودان بالداخل فقد اتفق أن يتولى ذلك الباشمهندس عمر الدقير وعندما عاد رئيس حزب الأمة للداخل وفي أول اجتماع لهيئة نداء السودان بالداخل فقد قرر أن تستمر الترتيبات حول إدارة عمل نداء السودان دون تعديل.

هذا ما لزم بيانه للرأي العام.

وبالله التوفيق.

إبراهيم علي إبراهيم

مدير المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي