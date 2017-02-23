

بسم الله الرحمن الرحيم



العدل والمساواة.. أمبيكي مطالب بالحيادية في المشاورات التي يجريها مع اطراف الازمة

حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة الشؤون السياسية

تعميم صحفي

تناول مجلس الأمانة السياسية بحركة العدل و المساواة السودانية بالنقاش المستفيض والتداول الجاد قضايا الراهن السياسي و سيناريوهات المرحلة المقبلة و ذلك خلال إجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ 21فبراير2017 وقد خلص الحضور الي التوصيات التالية:

ملف العملية السياسية

تؤكد الحركة علي الموقف الثابت من الحل السياسي الشامل المتوافق عليه بواسطة جميع الاطراف علي أساس خارطة الطريق الإفريقية وبما لا يتعارض وقرارت مجلس السلم والامن والافريقي 539 و456. و ترحّب الحركة ببيان دول الترويكا و بيان الناطق الرسمي باسم الخارجية الامريكية حول الازمة السودانية، خاصة ما وردت من تحذيرات موجهة للنظام السوداني بضرورة إيقاف الانتهاكات وإتاحة الحريات. كما تثمّن الحركة المواقف الإقليمية الساعية لإيجاد حل نهائي للإزمة السودانية ونطالب الوسيط الافريقي بتوخي الحيادية في المشاورات التي يجريها مع اطراف الازمة. كما تشير الحركة إلي نكوص نظام المؤتمر الوطني عن تنفيذ مخرجات وثبته. و دليلنا في ذلك محاولات الالتفاف علي التعديلات الدستورية الشائهة والتي ، و علي الرغم من تقاصرها عن تقديم حلول ناجعة للازمة الوطنية المستفحلة، إلا أن النظام السوداني انقلب عليها بستار ما يسمي ب”هيئة علماء السودان” والتي تمثل ذراعاً أمنياً صرفاً يقوم بتنفيذ أجندات سياسية. و لسنا هنا في موقف شامت، و لكننا نعتزّ بموقفنا المبدئي من حوار الوثبة الأعرج، و الذي بنيناه علي أساس معرفتنا الراسخة بخرق النظام السوداني للعهود والمواثيق. و نحن اليوم أكثر قناعة وأشد إلتزاما بموقفنا الرافض للدخول في حوار لا تتوافر فيه الحياد و التكافؤ و الشمولية والشفافية و ضمانات تنفيذ مخرجاتها عبر آلية مستقلة لا يتحكم طرف من أطراف الحوار.

وحدة المعارضة

تمر بلادنا بلحظات فارقة، و تحديات جسيمة، مما يفرض على الجميع تقديم تنازلات كبيرة لجهة تأسيس واقع جديد عماده تقوية مواعين قوى المعارضة الحقة، يتحمل فيه الجميع مسؤليات التحول الديمقراطي و يتطلع فيه الجميع الى المستقبل برؤية واعية، و نمد فيه الأيادى البيضاء لبعضنا، و نفتح صفحة الأمل لتلاقى المكونات السياسية بشقيها العسكرى والسياسى، من خلال تفعيل الجبهة الثورية السودانية باعتبارها ركن أساسي في معادلة المعارضة، و العمل على تجاوز خلافاتها فيما لا يتعارض مع الوثائق والنظم الحاكمة و أسس الديمقراطية، حتى تكون اداة دفع وعامل ايجاب يجمع بين شركاء المصير المشترك.

إنتهاكات حقوق الانسان

وقف الإجتماع على معاناة الأسرى و المعتقلين فى زنازين النظام، و الإنتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية. و في هذا الاطار تدعو الحركة الخبير الخاص للحقوق الإنسان، و الذي يزور السودان حالياً، لزيارة السجون و كل أماكن الإحتجاز، و الاستماع إلى الأسرى و المعتقلين، و الوقوف على أحوالهم. كما ندعوه إلى مطالبة النظام بالكشف عن أماكن احتجاز أسرى قوز دنقو، و الاعلان عن أسمائهم، و السماح لأسرهم بزيارتهم. كما نجدد الدعوة لاصحاب الضمائر الحيّة، والكتاب والصحفيين والحقوقيين والمنظمات الوطنية، بالتضامن مع قضية الأسري و المعتقلين.

و من جهة أخرى قرر المجلس رفض أساليب الإرهاب الفكري، و محاولات مصادرة الرأي الآخر بواسطة منسوبي النظام الذين اتخذوا من المنابر الدينية منصة لاطلاق فتاوي موجّهة، و مغرضة، و سياسية من الدرجة الأولي، كما استهجن ما يتعرض له الصحفيون من محاولات لتكميم الأفواه. و لا يمكن وصف ما تتعرض له الأستاذة شمائل النور من حملة مسعورة و إرهاب فكري إلا بالأمر المخزي الذي يتعارض مع روح الإسلام، و مع المواثيق و الأعراف الدولية و الإنسانية الداعية إلي حماية حرية الرأي والتفكير.

إستمرار جرائم الحرب في دارفور

لا يزال الإختلال الأمني هو سيد الموقف في إقليم دارفور و الاقتال الذي حدث قبل يومين بين مليشيات النظام و القوات النظامية في قلب عاصمة ولاية شمال دارفور و راح ضحيتها عدد من النظاميين على رأسهم ملازم في القوات المسلحة أبلغ دليل لما ذهبنا إليه. و تأتي زيارات متنفذي النظام السوداني الي الإقليم في إطار إنفاذ مخططات أمنية بحتة ضد السكان المحليين، من تعزيز للوجود الأجنبي في الإقليم، خاصة في منطقة جبل عامر، و التهجير القسري بتحويل حياة المواطن إلي جحيم لا يطاق بتوطين سياسة القتل والاغتصابات، و آخرها هتك أعراض معلمات فى غرب دارفور، وقتل عدد 12 و جرح 19 من مواطني قرية الناير في شمال دارفور والتي لا تزال تداعياتها مستمرة حتي لحظة كتابة هذا البيان.

ملف فساد العصابة الحاكمة

إن إستشهاد معلمة ومربية إجيال أثناء أدائها واجبها في مدرسة بأم درمان، إنما يشير إلى الإهمال المتناهي الذي أصاب التعليم و مرافقه في عهد الطغمة الحاكمة التي لا ترصد للتعليم في الميزانيات معشار ما ترصده للقصر و مظاهر الأبهة و الاحتفالات الفارغة. كما تشير الحادثة الأليمة إلى مدى تمدّد غول الفساد الذي إلتهم ميزانيات البناء و الصيانة، وحوّل أموال تحسين البيئة المدرسية و تطوير المرافق الخدمية، إلي الصرف على أمن النظام و حمايته. و تقف قضية فسائل النخيل الموبوءة دليل آخر علي ما وصل إليه حال الجهاز التنفيذي من تضعضع في ظل غياب آليات رقابة حقيقية، و انعدام الشفافية.

محمد ادم صالح

امانة الشؤون لسياسية/حركة العدل والمساواة السودانية

21فبراير2017