المريخ السوداني يفوز على تيليكوم الجيبوتي في البطولة العربية



تأهل فريق المريخ السوداني، إلى المرحلة الأولى من بطولة الأندية العربية، وذلك بعد فوزه على تيليكوم بطل جيبوتي 1-0 في المباراة الثانية بين الفريقين، والتي جرت مساء اليوم السبت بمدينة أم درمان.

أحرز هدف المريخ والمباراة الوحيد المهاجم بكري المدينة في الدقيقة 46، وكان المريخ قد تعادل مع بطل جيبوتي في المباراة الأولى قبل أسبوعين 1-1، ليتأهل بمجموع المباراتين 2-1، لملاقاة تفرغ زين بطل موريتانيا.

وشهدت تشيكلة المريخ، مشاركة قائد الفريق راجي عبد العاط

ي لأول مرة منذ بداية الموسم الماضي، وذلك بعد تعافيه الإصابة.

وقدم المريخ مباراة معقدة فنيا في الشوط الأول، وأسلوب اللاعبين الذي مال إلى المراوغة والبطء في التمرير السريع، الأمر الذي جعل أخطاء التمرير سمة بارزة في الأداء، إلى جانب نجاح فريق تليكيوم في التمركز بشكل دفاعي جيد أمام مرماه طوال الشوط الأول.

ولم ينجح المريخ في هز الشباك طوال الشوط الأول الذي سيطر عليه، رغم الفرص التي أتيحت للمهاجمين بكري المدينة ومحمد عبد الرحمن.

وفي الشوط الثاني، ومنذ أول دقيقة أفلح بكري المدينة في هز شباك فريق تيليكوم من كرة عالية لعبها له المصري عاشور الأدهم، فاستقبلها وروضها وسددها بقوة في الشباك.

وشهدت الدقيقة 83، تم طرد لاعب تليكيوم بالبطاقة الحمراء.

يذكر أن المباراة هي الرسمية الأولى للمريخ بملعبه في موسم 2017.