المصنفات الأدبية تصادر (6) كتب من معرض بإتحاد الكتاب السودانيين

صادرت المصنفات الأدبية يوم (السبت 11 فبراير 2017) مجموعة من الكتب، من معرض إتحاد الكتاب السودانيين.

وتمت المصادرة في حوالي الساعة (الرابعة ) عصراً.

وعُرضت الكتب المصادرة وغيرها، ضمن فعالية لإتحاد الكتاب السودانيين، رواق الوراقين.

وحضر (أربعة) أفراد من مجلس المصنفات الأدبية، الملكية الفكرية، إلى مقر الإتحاد الكتاب السودانيين، وصادروا (ستة) كتب.

والكتب المصادرة هي:

المسيح يصلب من جديد: للكاتب (لنيكوس كزانتزاكس).

طائر الشؤم: للكاتب (لفرانيس

س دينق).

الزانية: للكاتب (باولو كويلهو).

أمي كاملة عقل ودين: للكاتب (عماد محمد بابكر).

آذان الأنعام: للكاتب (عماد محمد بابكر).

سقوط المعبد: للكاتب (عبد الرازق الجبران).

وفي تصريح لـ(جهر)، قال السكرتير العام لإتحاد الكتاب السودانيين، (عثمان شنقر): (…إن فعل المصادرة المتكرر للكتب ووسائل المعرفة ومنتجاتها سواء في اتحاد الكتاب السودانيين، أو في معارض الكتب الأخرى ، ينم عن جهل وإدقاع معرفي للسلطات التي تقوم بهذا الفعل…)

وأضاف (شنقر): (…ببساطة، لا يمكن مصادرة المعرفة أو وسائل تلقيها…).

وذكر (شنقر): (…من سمات الجهل أن احد المسئولين صادر كتاب الديمقراطية في الميزان لمحمد احمد المحجوب، وهو يعد كتاب من أيقونات الكتب السياسية وأدبيات المعرفة الأولى في البلاد، والمفارقة الأكثر إضحاكا أن الكتاب صادر عن مشروع الخرطوم عاصمة للثقافة العربية في عام 2005، وطبعته وزارة الثقافة ذاتها…)

وزاد (شنقر): (…حين نبهنا الرجل أن هذا الفعل يعد أمرا مضحكاً وفضيحة، استفسر عن الأمر من آخرين، ، وتدارك الشأن، وفي النهاية تراجع عن مصادرة الكتاب المعني…)

ولخَّص (شنقر) حدث المصادرة قائلاً: (…إن الأمر برمته فضيحة وفعل مضحك ومبكي في ذات الوقت…)

وسبق وأمرت المصنفات الأدبية يوم (الأربعاء 19 أكتوبر 2016) بعدم: تداول، عرض، وبيع كتاب (الطائر الجميل المتواضع)، للكاتبة الجنوب سودانية، (إستيلا قاتيانو)، بمبرر أن الكتاب (يحتوي على رسومات غير مُحتشِمة). وأمرت المصنفات بإعادة نُسخ الكتاب إلى جمهورية جنوب السودان.

كما منعت (المصنفات الأدبية)، يوم ( الجمعة 21 أكتوبر 2016) تداول، عرض، وبيع رواية (الجنازير المقدَّسة)، للكاتب السوداني (عبدالله الأسد).

تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

(الأحد 12 فبراير 2017)