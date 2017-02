اليوناميد ترحب بتجديد حركة العدل والمساواة لأمرها القيادي الذي يمنع استخدام الأطفال وتجنيدهم

UNAMID welcomes JEM’s Command Order prohibiting recruitment of child soldiers

رحبت البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) بتجديد الأمر القيادي الذي أصدرته حركة العدل والمساواة في 25 يناير2017 والقاضي بمنع تجنيد الأطفال وإستخدامهم كجنود في صفوفها بالإضافة إلى مناحٍ أخرى لحماية الأطفال.

يٌلزم الأمر جميع أعضاء حركة العدل والمساواة بمواصلة الالتزام التام بالأعراف والمعايير المحلية والدولية التي تحكم حماية الأطفال أثناء الصراع المسلح وعدم إستخدام الاطفال كجنود وعدم الإرتباط بهم أو السماح لهم بالإنضمام طوعاً.

ويتبع هذا الأمرالقيادي أمراً آخر أصدرته العدل والمساواة السودانية في العام 2015 يمنع أعضاء الحركة منعاً باتاً عن جميع أشكال إستغلال الأطفال بما في ذلك العنف الجنسي والإختطاف والقتل وبتر الأعضاء إضافة الى الهجوم على المدارس المستشفيات.

وقال الممثل الخاص المشترك بالإنابة، جيرمايا مامابولو في هذا الصدد: ” من المُشجع أن نرى مثل هذا الإلتزام المٌتعلق بحماية الأطفال” وأضاف “ستواصل اليوناميد إتصالاتها مع كافة أطراف الصراع في دارفور حول مسؤليتهم إزاء حماية الأطفال وإنهاء كافة أشكال الإنتهاكات ضد الأطفال”.

وياتي ذلك مواصلة الخطوات الجادة والخط العام لحركة العدل والمساواة السودانية التي التزمت به منذ نشأتها، باحترام القانون الدولي، وحقوق الانسان، والتوقيع على اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة تلزم الحركة من خلالها بعدم التعرض للمدنيين، عدم استخدام الألغام، عدم التعرض للمنشات الخدمية، التعامل مع الاسرى حسب القانون الدولي للتعامل مع اسرى الحرب. وستستمر الحركة في الوفاء بما عاهدت عليه نفسها وأعضاءها والشعب والجهات الدولية بتنفيذ ومراعاة المعاهدات السابق ذكرها.

هذا وقد شاركت الحركة في مؤتمر نداء جنيف في نوفمبر ٢٠١٦ بوفد ضم الأستاذ سليمان جاموس أمين الشؤون الإنسانية والبروفيسور محمود أبكر سليمان نائب رئيس المؤتمر العام للحركة حيث جددت الحركة فيه إلتزامها بالقواعد الأساسية لسلوك المقاتلين في مناطق النزاعات.

إعلام الحركة

EL FASHER – The African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) welcomes the renewed Command Order issued by the Justice and Equality Movement (JEM) on 25 January 2017, prohibiting the recruitment and use of children in its ranks, along with other violations against children.

The Order instructs all members of JEM to continue to fully adhere to the international and local laws governing the protection of children in armed conflict and not to recruit or use child soldiers, not to associate with children, or allow children to voluntarily join.

The Order, which follows an earlier one issued by the group in 2015, also strictly prohibits JEM members from all other forms of abuses and exploitation of children, including sexual violence, abduction, killing and maiming, as well as attacks on schools and hospitals.

“It is encouraging to see this latest commitment to the protection of children,” said the Acting Joint Special Representative, Jeremiah Mamabolo. “UNAMID will continue to engage with all parties to the conflict in Darfur about their responsibility to protect children and for an end to all forms of violations against children.”

UNAMID is mandated by the United Nations Security Council to, in part, provide a protective environment in Darfur, with particular attention paid to children who are amongst the most vulnerable.