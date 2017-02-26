حركة العدل والمساواة السودانيه

امانة اقليم دارفور

بيان حول انتهاكات حقوق الانسان بالاقليم

ان استمرار انتهاكات حقوق

المواطنين باقليم دارفور يحتاج

لوقفه حقيقيه من جمعيات حقوق

الانسان وبصفه خاصه التي تدافع

عن

حقوق المراة .

ماشهده معسكر سورتوني الشهر

الماضي وما تشهده مدن وقرى اقليم

دارفور يوميا وعلى مدار الساعه

من

قتل ونهب واغتصاب وخطف واغلب هذه

الانتهاكات لم تجد طريقها نحو

الاجهزه الاعلاميه .

وما مؤتمر الخبير المستقل لحقوق

الانسان اريستيد نونونسي يوم

الاربعاء ااماضي ٢٢/٢/٢٠١٧م اكبر

دليل على وجود هذه الانتهاكات

نحن بحركة العدل والمساواة

السودانيه امانة اقليم دارفور

نناشد منظمات حقوق الانسان

الاقليميه والدوليه ان يعملوا

على

حماية المواطنين في اقليم دارفور

كما نؤكد لمواطنينا الشرفاء اننا

على العهد ملتزمون حتى نصل

غاياتنا بتحقيق دولة المواطنه

التي يحلم بها الجميع .

اشرف حسن فتح الجليل البصري

امين الاعلام والناطق الرسمي

امانة اقليم

دارفور