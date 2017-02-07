امانة التدريب بحركة العدل والمساواة تصدر العدد الاول من دورية *النبراس* الشهرية

*النبراس* ◀

دوريه شهريه تصدرها أمانة التدريب حركة العدل والمساوأه السودانية

عدد فبراير 2017

🔶 *أهم الموضوعات* :

🔴 *قبول الآخر* .

🔴 *قواعد هامه لكتابة مقال صحفي* .

🔴 *اعرف أكثر عن الواتساب .. واحذر !!* .

🔴 *كيف تتخلص من الشعر الأبيض المزعج !؟*.

🔴 *استراتيجيه السعاده* .

🔷 *قبول الاختلاف والتعايش الإيجابي الإيجابي فن اعرف التالي عند النقاش* :

1- أنا لستُ أنت

2- ليس شرطاً أن تقتنع بما اقتنع به .

3- ليس من الضرورة أن ترى

ما أرى .

4- الاختلاف شيء طبيعي في الحياة

5- يستحيل أن ترى بزاوية 360°

6- معرفة الناس للتعايش معهم لا لتغييرهم

7- إختلاف أنماط الناس إيجابي وتكاملي

8- ما تصلح له أنت قد لا أصلح له أنا

9- الموقف والحدث يُغيّر نمط الناس

10- فهمي لك لا يعني القناعة بما تقول

11- ما يُزعجك ممكن ألا يزعجني

12- الحوار للإقناع وليس للإلزام

13- ساعدني على توضيح رأيي

14- لا تقف عند ألفاظي وافهم مقصدي

15- لا تحكم علي من لفظ أو سلوك عابر

16- لا تتصيد عثراتي

17- لا تمارس علي دور الأستاذ

18- ساعدني أن أفهم وجهة نظرك

19- اقبلني كما أنا حتى أقبلك كما أنت

20- لايتفاعل الإنسان إلامع المختلف عنه

21- إختلاف الألوان يُعطي جمالاً للّوحة

22- عاملني بما تحب أن أعاملك به

23- فاعلية يديك تكمن باختلافهما وتقابلهما

24- الحياة تقوم على الثنائية والزوجية

25- أنت جزء من كُلّ في منظومة الحياة

26- لعبة كرة القدم تكون بفريقين مختلفين

27- الاختلاف استقلال ضمن المنظومة

28- ابنك ليس أنت وزمانه ليس زمانك

29- زوجتك أو زوجك وجه مقابل وليس مطابقا” لك كاليدين

30- لو أن الناس بفكر واحد لقتل الإبداع

31- إن كثرة الضوابط تشل حركة الإنسان

32- الناس بحاجة للتقدير والتحفيز والشكر

33- لا تُبخس عمل الآخرين

34- إبحث عن صوابي فالخطأ مني طبيعي

35- انظر للجانب الإيجابي في شخصيتي

36- ليكن شعارك وقناعتك في الحياة : يغلب على الناس الخير والحب والطيبة

37- ابتسم وانظر للناس باحترام وتقدير

38- أنا عاجز من دونك

39- لولا أنك مختلف لما كنت أنا مختلفا”

40- لا يخلو إنسان من حاجة وضعف

41- لولا حاجتي وضعفي لما نجحت أنت

42- أنا لا أرى وجهي لكنك أنت تراه

43- إن حميت ظهري أنا أحمي ظهرك

44- أنا وأنت ننجز العمل بسرعة وبأقل جهد

45- الحياة تتسع لي أنا وأنت وغيرنا

46- ما يوجد يكفي الجميع

47- لا تستطيع أن تأكل أكثر من ملء معدتك

48- كما لك حق فلغيرك حق

49- يمكنك أن تغير نفسك ولايمكنك أن تغيرني.

50- تقبل اختلاف الآخر وطور نفسك .

🔷 *فن كتابة المقال الصحفي* .

المقال الصحفي أحد أشكال الكتابه الإبداعية التي تعتمد علي ذهنية الكاتب وأسلوبه .. ولإستجابة القراء للكاتب .. يعتمد ذلك علي مدي إبداعه في إيصال الفكره بطريقة سلسه لعقل وروح القارئ. والكتابة مقال صحفي معبر لأبد من مراعأة التالي ..

*الفكرة*

لمحدودية المقال الصحفي يجب أن يركز الكاتب علي وضوح الفكره ويجب أن تكون جاذبه.

*جمع المعلومات الصحيحه عن المقال*

لأن المقال الذي يحتوي علي معلومات مغلوطة يفقد القارئ الثقه في الكاتب .. وفي مصداقيته المهنيه وبالتالي ينسف المقال تماما .

*الكتابه الأولية*

يراعي فيها الانتقال من العام للخاص مراعأة تسلسل الأحداث .

*استخلاص النتائج*

ضروري لترسيخ الفكره

*عنوان المقال*

يجب علي الكاتب أن يضع أكثر من عنوان مقترح للمقال يمكن أن يدفع القارئ للمطالعه .

🔷 *اعرف أكثر عن الواتساب*.

ثبت أن تطبيق الواتساب يمكن ان تكشف الرسائل لطرف ثالث نتيجه لثغره في تصميم التطبيق .. ترجع هذه الثغره الي أخطاء في طريقة كتابة الشفرات الخاصه بخدمة الرسائل المرسله .

اكتشف خبير الأمن الإلكتروني بوتلر إمكانية التجسس علي الرسائل المرسله عبر واتساب حال إعاده إصدار رموز التشفير ، بدوره قام بإخطار شركة فيسبوك مالكة التطبيق بهذا العيب في أبريل 2017 وردت بإنها لا تعمل علي سد الثغره في تطبيق الرسائل في الوقت الحالي . يمكن لاحقا . وقالت واتساب أن الثغره لا تكن بابا خلفيا وضع عن عمد في شفراتها المستخدمه حتي تتمكن الحكومات من فك شفرات الرسائل .

قال فريدريك جاكوبس الذي يعمل في مجال التشفير الإلكتروني : إن علي المستخدم الذي يخشي الوقوع فريسه لهذه الثغره يمكنه *تغيير إعدادات الأمن علي واتساب*بحيث بتلقي تحذيرا حال تغيير رموز التشفير ( نفيدكم أكثر لاحقا ) .

🔷 *التخلص من الشعر الأبيض*

الشعر الأبيض يدل علي الوقار ، ودليل معانأة الرجل او المرأة في الحياه . لكنه من المزعج ظهور الشعر الأبيض في سن الشباب للرجال والفتيات .

إليك طريقة للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا .

كل ما عليك هو أن تحضر *قطعة خميره* وتضعها في كوب ماء دافئ ( ليس ساخنا ) وتناول كوبا منها يوميا عند الاستيقاظ من النوم مباشره . معروف أن .. *الخميره* تجدد خلايا الشعر وتجعلها تتغير الي اللون الأسود .

🔷 *ضع لنفسك استراتيجيه سعاده للعام الجديد*

إليك أهم بنود هذه الإستراتيجية :

1- أجلس صامتا يوميا لمدة 10 دقيقه للاسترخاء .

2- خصص لنومك 7 ساعات يوميا بقدر المستطاع .

3- خصص من وقتك 10-30 دقيقه للمشي وأنت *مبتسم*.

4- عش حياتك بثلاثة أشياء ( *الطاقه* ، *التفاؤل* ، *العاطفه*).

5- كن شكورا في كل شئ ، ولا تنسي من صنع لك معروفا .

6- أقرأ عدد من الكتب المتنوعه أكثر من العام السابق .

7- خصص وقت للغذاء الروحي ( *صلاه* ، *تسبيح*، *تلاوه*، *تأمل*، *صلة الأرحام* ) .

8- أقضي بعض الوقت مع أشخاص تجاوز أعمارهم 70 عام وآخرين أقل من 6 أعوام .

9- حول أحلامك الي يقظه .

10- تناول الأغذيه الطبيعيه وابتعد عن الأغذيه المعلبه .

11- أشرب كميات كبيره من الماء باستمرار .

12- اجعل ثلاثه أشخاص يبتسمون يوميا .

13- أنسي المشاكل .

14- لا تضيع وقتك الغالي فيما لا يفيد .

15- لا تجعل الأفكار السلبيه تسيطر عليك .

16- سامح الجميع بلا استثناء .

17- لا تقارن حياتك بغيرك .

18- الوحيد المسئول عن سعادتك هو أنت.

19- ما يعتقده الآخرون عنك لا علاقه به .

20- احسن الظن بالله وبالناس.

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*أمانة التدريب*

*حركة العدل والمساوأه السودانية*

فبراير 2017