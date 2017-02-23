بروف زكريا بشير امام : لجنة التعديلات الدستورية غير مؤهلة والنواب عقولهم قاصرة لا تستوعب التعديلات

قال مدير جامعة جوبا الأسبق البروفسير زكريا بشير إمام، إن عقول النواب لا تستوعب التعديلات الدستورية المطروحة للنقاش حالياً. ووصف – في الوقت نفسه – أعضاء اللجنة الطارئة المعنية بدراسة تلك التعديلات بأنهم غير مؤهلين لمناقشتها.

وفي الاثناء، أظهر النواب غضباً شديداً لحديث زكريا امام واعتبروه إهانة للجهاز التشريعي،

وطالبوا بطرده من اجتماع اللجنة الطارئة الذي انعقد بالبرلمان. في وقت غادرت فيه مجموعة من النواب الاجتماع رفضاً لحديث زكريا، قبل ان يعود بعضهم مشترطين اعتذار إمام وألا يتحدث طيلة الاجتماع.

ومنع مسؤولو التأمين بالبرلمان (5) من الصحفيين من دخول المجلس الوطني إلا عقب انتهاء اجتماع اللجنة الطارئة عند الساعة الواحدة والنصف، ورفضوا الإفصاح للصحفيين الذين يداومون على تغطية أنشطة البرلمان عن أسباب المنع، بالرغم من السماح لهم بصورة يومية بالدخول في أي وقت، وقال: “اليوم فقط عليكم الدخول بعد الواحدة والنصف، وهذا أمر استثنائي”، واستنجد الصحفيون بأحد مسؤولي التأمين بالبرلمان والذي قام بدوره بالسماح لهم بدخول البرلمان دون توضيح أسباب المنع.

وتوقع الصحفيون أن يكون المنع بتوجيهات عليا تهدف لمنعهم من معرفة تفاصيل ما حدث داخل اجتماع اللجنة الطارئة لاسيما وأن أصوات النواب كانت مرتفعة رفضاً لحديث زكريا إمام