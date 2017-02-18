بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حول منع جهاز الأمن قيام الجمعية العمومية للجنة المعلمين بدار حزب الأمة القومي

ظلت لجنة المعلمين منذ قيامها تؤكد حرصها على تحقيق الأهداف التي تواثق عليها المعلمون وأن تنتهج في سبيل تحقيق تلك الاهداف منهجا ديمقراطيا يكون معينا للمعلمين في الترسيخ للقيم التي تساعد على نهضة الوطن وبنائه ، و انطلاقا من ذلك التزمت اللجنة التزاما صارما بنظامها الأساسي الذي حدد دورة اللجنة المركزية والتنفيذية بعامين وقد انقضى أجل الدورة الحالية فرتبت اللجنة لانعقاد الجمعية العمومية بتكوين لجنة تحضرية بدأت عملها في مايو من العام السابق وتوجت جهودها باختيار ممثلين لكل محليات الولاية وتحديد يوم الجمعة 17 فبراير 2017م موعدا للجمعية العمومية في دار حزب الأمة القومي بأم درمان وقد رحب الحزب بقيام الجمعية واعد داره لاستقبال المعلمين صباح اليوم فإذا بالأجهزة الأمنية تحاصر دار الحزب من ك

ل الاتجاهات بعدد كبير من الأفراد والعربات وقام أفراد الأمن بمنع المعلمين من دخول الدار وعند حضور الأستاذة سارة نقد الله أخبرت بأن المنشط ملغي لداوعي أمنية . إننا في لجنة المعلمين نؤكد الآتي: 1. نتقدم بوافر الشكر لحزب الأمة القومي ممثلا في الأستاذة سارة نقد الله الأمين العام للحزب والأستاذ معز أمين الدار لما ظلوا يقدمونه للجنة ونؤكد على وحدة الهدف وتكامل الأدوار بين جميع منظمات المجتمع المدني للوصول للتغيير المنشود.

2. ما قام به جهاز الأمن يعتبر انتهاك صارخ للدستور ـ الذي فصله النظام وارتضاه ـ. ويضيق بما يتيحه من هامش ضئيل لحرية التنظيم وحصانة دور الأحزاب التي يدعي النظام أنها مسجلة . كما يؤكد على أن النظام لم يتحرك خطوة واحدة في توفير الحقوق الأساسية للمواطن وعلى قمة ذلك الحريات التي يصدح بها في وسائله صباح مساء لأنه يعتبرها مهددة لوجوده مع العلم أن النظام على استعداد ـ وفي سبيل وجوده على السلطة ـ أن يزول الوطن بأكمله.

3. إن الكبت لن يزيد اللجنة إلا قوة وستمضي اللجنة في طريقها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا .

4. ستقيم اللجنة جمعيتها في أقرب وقت ولن يثنيها عن ذلك كائن من كان .

5. نهيب بالمعلمين أن يتوحدوا في وجه هذا العسف وصولا لتغيير الوضع الذي وصل مرحلة الكارثة .

لجنة المعلمين

مكتب الإعلام – الخرطوم

27فبراير 2017م