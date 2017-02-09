بيان مهم من لجنة اطباء السودان المركزية

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة اطباء السودان المركزية

بيان مهم

الأطباء الشرفاء :

تحية الجد و الهم المشترك

إن حراك الأطباء و نضالهم من أجل تحقيق واقع أفضل للطبيب و المواطن السوداني ، يعتبر نموذجا يحتذى به في تقديم التضحيات ، و ما قدمه أطباء بلادنا على مر السنوات ، لن تنساه ذاكرة التاريخ ،و سيتواصل حراكهم حتى ينعم الوطن بواقع صحي مشرف .

الأطباء الأكارم :

قامت قوة من جهاز الامن صباح يوم الأحد الموافق 5فبراير2017 باقتحام م

يز الأطباء بالخرطوم ، و اقتادت دكتور/ محمد يس رئيس لجنة أطباء السودان المركزية المكلف إلى جهة غير معلومة ، و تم اطلاق سراحه في ساعات متأخرة مساء نفس اليوم ، و قد استمر الاستدعاء يوميا و حتى صبيحة هذا اليوم 8/2/2017.

نحن اذ نرفض هذه الممارسات التي تعتبر امتدادا لنهج السلطة و مسلكها في التعامل مع الأطباء و حراكهم السلمي و مطالبهم العادلة ، من خلال التضييق عليهم و محاصرتهم أمنيا ، فإننا نحذر من المساس بأي طبيب و تعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة ، و نعتبر ذلك سلبا لأبسط الحقوق المدنية ، وانتهاكا واضحا لمعاني الانسانية .

الأطباء الأماجد :

تؤكد لجنة أطباء السودان المركزية أن حرية الرأي و التعبير حق أصيل و ليست منة من أحد ، كما تؤكد لكم و لمواطني بلادنا أننا ماضون و بعزم و لن تثنينا الشدائد ، بل ستزيدنا قوة و بأسا ، و سنكون على الوعد ، فما يعانيه الطبيب و المريض أشد وطأة من قضبان السجون .

لن ترهبنا السجون و لن تثني عزمنا…

عاشت وحدة الأطباء …

معا من أجل واقع صحي أفضل …

إعلام اللجنة

8 فبراير 2017