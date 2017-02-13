تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة
التاريخ / ١٢ فبراير ٢٠١٧
نعي أليم
ينعي تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الدكتور عبدالماجد علي بوب الذي وافته المنية مساء أمس السبت ١١ فبراير ٢٠١٧ بمستشفى اوكلاند- كالفورنيا إثر علة لم تمهله طويلا.
يعتبر الفقيد الأب الروحي لتحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة و هو من مؤسسي التحالف، كان الفقيد مخزنا للرأي السديد و الحكمة و رجاحة الرأي ، ظل يمد التحالف بنير الأفكار و المقترحات و الآراء و ماسكا بزمام المبادرة في الأنشطة المختلفة، و كان من إهتمامته قضايا النازحين و اللاجئين و الطلاب ، و قد إبتدر عدة حملات إنسانية لدعم هذه الفئات أهمها حملة دعم طلاب و
طالبات دارفور .
تميز الفقيد بالتواضع و الاحترام و دماثة الخلق و الإصلاح بين الناس و قد كان انسانيا يحب الخير للجميع .
له مساهمات فكرية و سياسية كثيرة و نشر له العديد من الأوراق و البحوث و من مؤلفاته :
# ١٩ يوليو إضاءات و وثائق
# السودان – جدل الوحدة و الإنفصال
# جوزيف قرنق ( تحت الطبع)
خالص التعازي لأسرته و معارفه و رفاقه و الجالية السودانية بسان فرانسيسكو و منبر كالفورنيا الديمقراطي.
معتصم أحمد صالح
مسؤول الإعلام و الناطق الرسمي
تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة