تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة

التاريخ / ١٢ فبراير ٢٠١٧

نعي أليم

ينعي تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الدكتور عبدالماجد علي بوب الذي وافته المنية مساء أمس السبت ١١ فبراير ٢٠١٧ بمستشفى اوكلاند- كالفورنيا إثر علة لم تمهله طويلا.

يعتبر الفقيد الأب الروحي لتحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة و هو من مؤسسي التحالف، كان الفقيد مخزنا للرأي السديد و الحكمة و رجاحة الرأي ، ظل يمد التحالف بنير الأفكار و المقترحات و الآراء و ماسكا بزمام المبادرة في الأنشطة المختلفة، و كان من إهتمامته قضايا النازحين و اللاجئين و الطلاب ، و قد إبتدر عدة حملات إنسانية لدعم هذه الفئات أهمها حملة دعم طلاب و

طالبات دارفور .

تميز الفقيد بالتواضع و الاحترام و دماثة الخلق و الإصلاح بين الناس و قد كان انسانيا يحب الخير للجميع .

له مساهمات فكرية و سياسية كثيرة و نشر له العديد من الأوراق و البحوث و من مؤلفاته :

# ١٩ يوليو إضاءات و وثائق

# السودان – جدل الوحدة و الإنفصال

# جوزيف قرنق ( تحت الطبع)

خالص التعازي لأسرته و معارفه و رفاقه و الجالية السودانية بسان فرانسيسكو و منبر كالفورنيا الديمقراطي.

معتصم أحمد صالح

مسؤول الإعلام و الناطق الرسمي

تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة