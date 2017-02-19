تحقيق صحفى عن الخطوط الجوية السودانية

بقلم نصرالدين محمد عبدالقادر

لعل من اهم القضايا المثيره للجدل العالقه في زهن المواطن خط هيثرو الذي هو لدي البعض ارث تاريخي مثله مثل ثراثنا الحديث يمثل رمزه وسيادته

وما من مجلس عام او خاص الا ويثار هذا الملف وتوابعه الكم و الكيفية واين زهبت ؟؟

عندما قدر لي الله ان اكلف بتولي هذا الموقع (مدير عام سودانير) كانت احدي اهم ملفاتي من حيث الاوليه هذا الملف (ليس لارجاع قيمته المختلف عليها) ولكن بالمامي التام ما يعنيه هذا الخط بقيمه اقل ما تقال( valueless) لا تقل عن اثار البجراويه وكرمه وامكانية رجوع الخط او البديل

كانت لدي قناعة تامه بثقة لا تحدها في الله بامكانية ارجاعه لوجود ثقرا

ت قانونية وفنية وبالفعل بداة الملم بعض اطراف القضيه المتانثره بين اللجان المكلفه بهذا الملف التي كنت ارمقها دون ان اقترب منها بل وكنت اهي لها الجو متما ارادت وطلبت ان تجتمع في المكتب المجاور لي والتي لم تحنو علي ولو بي تنوير ويومها كنت انا المدير االعام لهذا الخطوط وغيره لا اعرف حتي هذه اللحظه لماذا (احتمال محلفنهم ما يتكلموا كما نسمع مثل هذه العباره الممجوجه كثيره التي لا تدل عندم تخرج من لسان مسؤؤل الا انه لم يكن جدير بالمسوؤلية الا وكيف يحلف بعدم……سبحان الله)

كانت لدي خبره و تجارب سابقه مجال الطيران في كيفية معالجة هذه الملفات الشاءكه عندما يكون احدي الاطراف المتعلق بالملف اجنبيه بكل بساطه شعارها اذا اردة ان تتجنب شر قوم او كسب قوم فخاطبهم بلغتهم وهذه بالمناسبه واحده من اكبر مشاكلنا في هذا البلد في كيفية تناول قضايانا الخارجيه …ما من موضوع الا وكونت له لجان غير متخصصه وهاك يا باب سفريات مكوكيه ونثريات وبدلات دولاريه تراها فيما بعد عمارات شامخات من حصيلة جياء و ذهابا ..والحصيلة خفي حنين وقفل الملف.

مثال اسرده لتقريب وجهة النظر لما ارنو اليه

بكل بساطه عندما عجزنا في جلب طائرات متخصصه للعمل في حقول البترول في حقل ثارجاث بولاية الوحده يومهاexternal loading and seismic operations

والتي لم يكن يومها الا بجلب طائءرات امريكية ممنوع دخولها للسودان فقمنا كما اشرت سابقا بمخاطبة الجهات الخارجيه زاة الصله كما و كيفا و فنيا المحايده المتخصصه والتي لم تستغرق اكثر من اربعه اجتماعات نظير اتعاب متفق عليها منذ التوقيع معهم (والتي قد لا تساوي نثريات فرد في احدي اللجان اياها)

وتم ادخال الطاءئرات الاربعه والتي عملت لعامين كاملين واكملت مهمتها وخرجت دون ضوضاء والحصيلة بترول متدفق حتي اليوم.

الم ندخل مع بعض الحادبين علي سودانير من الطيران المدني وغيره كذلك طاءرة الايربص الA330 الحديثه للعمل في حج1433ه هل دخلت بعدها.وحققت احسن موسم حج بشهادة الجميع وبالارقام علي الاطلاق لمنذء اكثر من عشرين عام..

نحن نحاصر نفسنا قبل ان نحاصر ( طلبت اجتماع منذ اشهر بالسيد السفير الفرنسي لنقاش هذا الموضوع الحصار في مجال الطيران كنت اقوم يومها باعداد دراسه شركة طيران جديده كبري لاحدي الجهات الخاصه واحببت ان تكون دراستي مبنية علي حقاءق شاكراله تمت دعوتي بمنذله العامر ودار نقاش مستفيط وصريح لاكثر من اربعه ساعات واحببت في هذا اللقاء ان اسمع منه مباشره لانني لم اجد معلومه موثقه في بلادي تفيد بهذا الحصاراشكاله وانواعه فقط داءما ما تسمع نحن محاصرين محاصرين بصوره مطلقه ….؟؟؟؟؟)الجدير هنا بالزكر للعلم فقط ان احدي هذه الشركات المصنعه لطاءرة الايرباص قامت بمدنا بكل ما نريده المدهش ان الدراسه التي قاموا بارسالها لنا مبنية بدقه متناهيه علي كل مطارات السودان صغيرها وكبيرها……اين هذا الحصارالاوربي لا اراه

نعود لموضوعنا وما ساسرده للتاريخ

قمت بعد تكليفي بادارة سودانير يومها بلاتصال باحدي المكاتب المتخصصه بباريس فرنساء اولا للمامهم بالمجال والقانون الاوربي وثغراته ولانهم متخصيصون في مجال الاسشارات الجويه وغيرها ويتقنون اللغه و..و..ووطلبو مني معلومات اوليه فقط ذكرت لهم راس الموضوع وكانت الدهشه انهم من جيهتهم تحصلوا علي معلومات من ادارة الطيران المدني البريطاني بهذا الملف( هيثرو) بل اقسم جازما ان ما لديهم لا نملكه نحن اصحاب القضيه الامر الذي شجعني ولم اسرد ذلك للجنة هيثرو المجتمعه في المكتب المجاور لانني اعرف الاجابه مسبقا بعدم الاقتراب والتصوير

ومضيت وبدات بحول الله وايماني بحق هذا البلد المسلوب وكنت اول من بدات معهم اهم شخصيه ولانه كان اكبر شاهد ملك ولانه يومها كان يتبع لاحدي اداراتي وهوالشخص الذي قام بالتوقيع علي الاتفاقية لم اكن يومها اريد اكثر من خيوط (ولانو الجماعه حالفين ما بدوني ولا ابره ولا خيط لاحظ وانا المدير العام حالفين حتي علي) المهم لاهمية الامر ولانه يتعلق بالسياده الوطنيه كان لازم علي من باب المسؤؤلية ان اكون في الجانب السليم وعندما المحت للسيد وزير النقل وريءس مجلس الاداره يومها لم اجد منه التشجعيع للمضي قدما في الموضوع وغيرها من الواضيع فتركته ومضيت واتصلت باحد المقربين للقصر ليجمعني باحد كباررجال القصر وقد كان وتفهم الامر وقال لي امضي قدما ربنا يوفقك ولكن نسق مع المهندس عبد الوهاب وزير الصناعه يومها وعضو مجلس الاداره لسودانير (رحمه الله) وساتصل به لاخبره بذلك وبدانا فعلا التنسيق في هذا الملف وغيره لان الرجل كما قال فيه السيد الرئيس يوم موارة ثراه انه من طراز نادر

الاخوه الكرام بعدها تقفلت علي كل الطرق المعلوماتيه حتي من شاهد الملك وبداءت حرب لاتبقي ولا تزر معي بكل الجوانب من داخل وخارج سودانير دونما سبب يزكرلا لسبب الا انني بدات ارجاع الاموال المنهوبه وبداءت في فتح ملفات هيثرو وقضية ابوظبي وايجار الطاءرات وغيره حتي من الافراد والشركات التي ما ذال بعضها يعمل حتي اليوم وتتعاون مع سودانيزمع علم كل الجهات بملفها المشبوه المثبت بالوثاءق الموجوده الان بالاداره كما تركتها …سبحان الله

وحاولت يومها ان التقي مره اخره بالقصر (والرجل الله يطراهو بالخير وامد الله في عمره كان حريص جدا ولم اشك في ذلك غط) ولم افلح.لانشغاله بقضايه كبري عندما سددة كل الابواب الا باب السماء….

.وعندها بداة الوح باستقالتي للضبابية وعدم الشفافيه واصبحت داخل مركب تتلاطم بها الامواج ووصلت الحرب حتي انني اجد امر قبض من الضراءءب وغيرها (ورفعت ذلك للوزيرالمختص الذي اتصل بدوره بالسيد وذير العدل بان المير العام الجديد لم يكمل بعض الا ايام معدودات فالرجاء ايقاف اي امر قبض الان…… ) بكثافه يوميا حتي وصلت الي منزلي والمسجد الذي اصلي فيه( لشخص يسعي لارجاع مال منهوب في حق دولة وشعب) …وكنت اسال نفسي لماذا لم يتم توجيه امر القبض لادارة عارف ممثله في مديرها العام او ريس مجلس ادارتها لماذا الان كل هذه الحرب بعد ان رجعت الاسهم الي حضن الوطن بكامل اسهمها الا تتطرح مثل هذه التحركات الف سواءل وسواءل

النتيجة قدمة اسقالتي لم اذكر فيها اي شي بالمواضيع اعلاه معنونة باسم السيد ريئس الجمهورية وحملتها بنفسي للسيد وزير النقل الذي لم يكن موجودا بالمكتب

كانت المفاجاءة في السرعه التي قبلها بها وكتب لي ان الاستقاله انا ساقبلها وليس رءيس الجمهوريه لانني انا الذي رشحتك لهذا المنصب وفهمت ان من حقه عذلي مادام هو الذي عينني ورشحني واعطاني القبول

الاخوه الكرام لموضوع الاستقاله بقيه وصولات مكوكيه بالرفض من مكتب مدير السيد االريس عندما علمت الدولة من الصحف وليس من الوزير المختص بعد ان مضي عليها ايام وليالي ولم ارجع يومها لان رد الوزير كان مكتوب واتصال مكتب مدير الريس هاتفيا …….فكرامتي لم تسمح لي يومها بالرجوع بعد ان كون الوذير لجنة تسيير بسرعة البرق وقفلت كل الملفات اقول كلها جملة وتفصيلا وما اكثرها واصبحت في غياهب الجب

الاخوة الكرام هل تدرون ان شاهد الملك انتقل الي رحمة مولاه وهو الشخص الذي قام بتوقيع عقد هيثرو بصفته المدير العام في عهد عارف( قبل شهور الله يرحمه ويطيب مرقده؟؟؟

مما يطرح اسءلة كثيره امام الدولة فيما تبقي من ملفات معروفه لدي الجهات القانونية وشهود ملك لارجاع حقنا لا لارجاع الاموال تلك يعلمها الله وحده

اقول هذاء سردا للتاريخ (وياليت السيد رءيس الجمهوريه يفتح ملف خاص للخطوط السودانيه في عهد ولايته الجديده والتى ذكر في خطابه الافتتاحي تكوين لجان فساد فسيري العجب) من افراد متخصصوون في هذا المجال( اكرر من افراد متخصصون) لانهم يعرفوون بمهنية اكثر من غيرهم

اقول ختاما وللتاريخ اي دعم لسودانير في وجود هذه الملفات العالقه وديون تفتح فمها التمساحي الي اي مال يدخل خذينة سودانير ستذهب هباءة منثوره فلنكن من الشجاعة بمكان طرح ومعالجة كل شي قبل ان ينتقل من تبقي الي رحمة مولاه

ختاما سارقب بكسب من علي البعد كل ما يحاك حول ناقلنا الوطني وسارمي بالسنة حداد لا قبل بالمفسدين بها متما دعي الامر ان اتكلم