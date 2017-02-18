تعرف على المدعو عيسى المسيح المتهم بالوقوف خلف احداث بورصة الفاشر ؟

عافية دارفور :صعد الى واجهة الاحداث اسم عيسى محمد ابراهيم الملقب بالمسيح عندما قال والي شمال دارفور في مؤتمر صحفي ان عصابة مسلحة بقيادة عيسى محمد ابراهيم تمارس عمليات سلب ونهب تسببت في مقتل ضابط يتبع للقوات المسلحة واصابة ثلاثة جنود اخرين بجروح فى اشتبكات بالاسلحة النارية بسوق البورصة في مدنية الفاشر. فمن هو عيسى محمد ابراهيم. ؟؟؟

الهادي محمد حمدان رفيق طفولته حكى لعافية دارفور عن بداياته مع عيسى محمد واضاف ان لقب المسيح اطلقه عليه الوالي السابق محمد يوسف كبر

https://soundcloud.com/afia-darfur/yw6cdyx0urge

ويقول القيادي في الجبهة الشعبية المتحدة اسامة محمد الحس

ن ان عيسى المسيح كان جزءا من قوات مجلس الصحوة بقيادة الشيخ موسى هلال وتم استيعابه فيها فيما يعرف ببرنامج التائبين ، والمح الى خلافات ربما دفعته للعودة لعمليات السلب والنهب من جديد

لكن القيادي في مجلس الصحوة الثوري الهادي محمد حمدان ينفي صحة ذلك القول

ويقر معتمد الرئاسة بالفاشر محمد ابراهيم ابراهيم عزت انه تم استيعاب عيسى المسيح ضمن الاجهزة النظامية لكنه عاد مرة اخرى لممارسة السلب والنهب

ويعيد الهجوم الاخير على سوق البورصة بالفاشر الدور الذي تلهبه المليشيات المسلحة التي يشتبه بانتمائها الى الحكومة في تأجيج الصراع بالاقليم وقدرة الحكومة على اححلحد من نفوذها وجمع السلاح من ايدى الجهات غير النظامية وهي قضية يستبعد متخصصون حسمها دون تحرك حقيقي من الحكومة لردع الخارجين وبسط سيادة القانون.

القصة الكاملة لعيسى المسيح في التقرير التالي

[URL]https://soundcloud.com/afia-darfur/yw6cdyx0urge[/URLL]