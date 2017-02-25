حرب التكفير بسبب مخرجات حوار الوثبة يحتدم ودعوات باهدار واتهامات بالزندقة…شاهد فيديو

احتدم حرب التكفير بسبب التعديلات الدستورية ضمن مخرجات ما يسمى بحوار الوثبة حيث صوب نائب الرئيس العام لجماعة انصار السنة الدكتور محمد الامين اسماعيل؛ انتقادات حادة الى الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر؛ ووصفه بالوقح والخائن؛ مشيرا الى ان كمال استهزأ بالسنة النبوية؛ عندما وصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه “لن يفلح

قوم ولوا أمرهم إمرأة” بانه كلام فارغ.

وقال اسماعيل في مقطع فيديو شاهدته (الراكوبة) : أي كفر بعد هذا؛ واي الحاد بعد هذا؛ واي زندقة بعد حديث الامين السياسي للمؤتمر الشعبي الذي وصف فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بانه كلام فارغ.

وطالب اسماعيل بمحاسبة كمال عمر؛ منوها الى انه مضى اكثر من اسبوع على تصريحات كمال التي تعرض فيها الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ دون ان يتصدى احد لمحاسبته.

وتساءل إسماعيل قائلا: هل يستطيع كمال عمر ان يقول ان حديث الرئيس او نائبه الاول كلام فارغ؛ واضاف: ان هذا الوغد الوقح – يقصد كمال – يقول ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فارغ؛ دون ان يجد المحاسبة؛ داعيا الى الانتصار الى الاسلام؛ حتى لا تحل المصائب بالبلاد والعباد؛ بسبب هذه التصريحات وغيرها.