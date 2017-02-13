حركة العدل والمساواة تدين المجزرة البشعة ضد اهلنا الحوازمة بجنوب كردفان

حركة العدل والمساواة السودانية

www.sudanjem.com

info@sudanjem01.com

امانة اقليم كردفان.

بيان نعي وادانة للمجزرة البشعة ضد اهلنا الحوازمىة بجنوب كردفان

قال تعالي… (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ)

تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية باحر التعازي وخالص المواساة لاهل الضحايا من اهلنا الحوازمة في ضحايا الحادث المؤسف الذي راح ضحيتها نفر كريم ابناء شعبنا العزل فقي منطقة الحجيرات بجنوب كردفان باسلحة الغدر والجبن

وهي جريمة مدانة بكل المقاييس ولا تشبه قيم شعبنا السوداني الابي وهي بلا شك جريمة ترقي الي حرائم الحرب.

وحركة العدل والمساواة اذ تدين هذه الجريمة البشعة تؤكد علي استعدادها التام للتعاون مع الجميع لتقصي الخقائق فيما حدث حتي تستبين الصورة . وضمان مثول مرتكبي الجريمة للعداله.

وتؤكد ادانتها باغاظ العبارات لاي نشاط يستهدف المدنيين والاطفال

العزل وهي جرائم تتنافى مع ادنى قيم العدالة التي ننشدها جميعا ,وندعو الحركة جميع القوي السياسية والمقاومة الثوريه للتعاون وتنسيق الجهود لاجل رد كرامة الانسان والقبض علي الجناة .

وكما نؤكد على العلاقات المتينة مع كل مكونات شعبنا السوداني في ربوع وطننا العزيز وسنعمل في اطار تلك العلاقة مع اهلنا الرحل في تلك المناطق بالتنسيق والتعاضد والتعاون تحقيقا للعدالة وحفاظا على ممتلكات شعبنا ومقدراته.

نسال الله جل وشانه ان يتقبل الشهداء وان يسكنهم فسيح الجنات وان يعوض شبابهم وان يشفي الجرحى.

والخزي والعار للجبناء

ادم عيسي ابراهيم

امين امانه اقليم كردفان

12/02/2017