حركة العدل والمساواة تنفي مشاركتها القتال في جنوب السودان



تواترت إدعاءات من قبل المعارضة في دولة جنوب السودان بمشاركة قوات حركة العدل والمساواة السودانية في الحرب الدائرة بينهم وحكومة جنوب السودان وإزاء هذه إلادعاءات توضح الحركة الآتي :

أولا : لم تكن حركة العدل والمساواة طرفا في الصراع الدائر بين حكومة الجنوب وقوات المعارضة في دولة جنوب السودان ولن تقف بجانب أي من الأطراف المتصارعة.



ثانيا : حاول نظام المؤتمر الوطني وإعلامه في الكثير من الأحيان أن يشوه صورة حركة العدل والمساواة بتركيزه الدائم على تورط الحركة في إشكاليات الجنوب وما كان ذلك إلا محاولة منه للتغطية المباشرة على ما يقوم به من محاولات لخلق البلبلة في دولة جنوب السودان، إذ أن النظام في الخرطوم لا يمكنه أن يترك دولة جنوب السودان وشأنها بفعل ما يقوم به من تدخلات مباشرة في شؤون دولة جنوب السودان.

ثالثا : تأمل حركة العدل والمساواة من أطراف المعارضة الجنوبية الكف عن ترديد ما تقوله آلة النظام من إدعاءات في حق الحركة إذ أن الحركة لا يمكنها التدخل في الشأن الداخلي لدولة جنوب السودان، بل ندعو الأطراف المتصارعة في دولة جنوب السودان الإحتكام لصوت العقل وحلحلة الإشكاليات عن طريق الحوار.

هذا ما لزم توضحه

جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي

04/02/2017