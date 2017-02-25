حريق يقضي على25 منزلا بمحلية اللعيت جار النبي

شب حريق ضخم في حي الثورة بمحلية اللعيت شمال شرق الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور علي أكثر من 25 منزلا ومحاصيل زراعية دون أن يخلف خسائر في الارواح.

وقال المواطن أيوب إدريس الكباشي “الجمعة “إن الحريق شب بحي الثورة شرق بمدينة اللعيت بسبب العواصف الاوهية الشديدة ، وقضي علي المنازل والمحاصيل خاصة الفول السوداني”.

وتابع “أن الحريق شب في إحد المنازل بالحي وامتد لباقي منازل الخي

، دون معرفة أسبابه”، مضيفاً “الحي أصبح صحراء والناس في العراء، ولا يوجد لهم مأوى وهم بحاجة لمساعدات عاجله “.

وفى أواخر يناير الماضي شب حريق في احدى قرى الوحدة الإدارية “فتا برنو” بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور 45 كلم جنوبي مدينة كتم الواقعة غرب الفاشر عاصمة الولاية وقضي علي خمسة وعشرين منزلا بالكامل .

وتتكرر الحرائق بقرى شمال دارفور مع دخول فصل الصيف أو كثرة الرياح، ولا توجد في محليات الولاية البالغة 18 محلية أي سيارات إطفاء أو إدارات للدفاع المدني، حيث تقتصر الخدمة على عاصمة الولاية الفاشر فقط.