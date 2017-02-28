حقوقيون وبرلمانيون يطالبون الاتحاد الاوربي بانهاء تعاونها مع الحكومة السودانيه

طالب عدد من الحقوقيين و اعضاء برلمان الإتحاد الاروبي الي إعادة النظر في تعاونها مع السودان بشأن تدفقات المهاجرين بعد ان قامت الاخيرة بجلد العشرات من اللأجئين الأثيوبين والارتريين واعتقالهم وترحيل البعض منهم من الخرطوم نهاية الاسبوع الماضي في اعقاب الاحتجاج السلمي التي نظمتها المهاجرين بسبب زيادة رسوم التأشيرات.‬

‎‫وبحسب “الغارديان” ان الحكومة السودانية قامت بجلد 65 من طالبي اللجوء مع

ظمهم من دولة اثيوبيا وبعض من اريتريا، اربعين جلدة علي ظهورهم والجزء الخلفي من الساقين ، وتم ترحيل 40 منهم فوريا بعد ان دفعو غرامة مالية تبلغ (800)دولار .‬

‎‫وحذر نواب برلمانيون في وقت سابق الاتحاد الاروبي بأن فتح محادثات الهجرة مع السودان تعطي الحكومة ‬

‎‫الشرعية علي ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الانسان .‬

‎‫وقال نائب رئيس اللجنة الفرعية للبرلمان الاوربي المختص في مجال حقوق الانسان “باربرا لوجبيلر ، وعضو لجنة التنمية في البرلمان الاروبي “جوديث سارجرنتي” انه ينبغي علي الاتحاد الاروبي ان تنتقد بصورة واضحة الاحداث الاخيرة وتقوم باجراء تحقيق شامل ومساعدة المعنيين ، وان لا تكون مشاريع الهجرة مخاطر بالنسبة للاتحاد الاروبي لتصبح ضالعة في انتهاكات حقوق الانسان ويجب ان تنسحب علي الفور.‬

‎‫وأضافت جوديث ان انها ستوجه اسئلة للبرلمان الاروبي هذا الاسبوع لمعرفة موقفها من تلك القضية وتابعت “بصراحة عندما نري اللاجئيين الأثيوبيين يتعرضون لمضايقات وانتقاد وطرد من البلاد علينا ان نتسأل ما اذا كنا نعطي ىشرعية لسلوك الحكومة السودانية بتمويلها.‬