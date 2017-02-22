سلفاكير: ادعو الجميع للتسامح والدخول في حوار جاد حتى نتمكن من إرساء السلام.”

قال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت أن الحوار الوطني الذي أعلنه العام الماضي لم يُقصد منه تعزيز قبضته على السلطة، مردفاً “أريد أن أوضح لأولئك الذين يشككون في نوايانا ونوايا الشركاء الإقليميين والدوليين أن مبادرة الحوار الوطني ليست خدعة وليست أسلوب مماطلة أو استراتيجية محسوبة من قبل الحكومة لتعزيز قبضتها على السلطة كما تدعي العناصر المعادية للسلام “

ولفت سلفاكير أثناء مخاطبته نواب البرلمان في العاصمة جوبا الثلاثاء انه لا يرى منطق للتلاعب وأنه فقط يعمل على حماية سيادة ووحدة أراضي البلاد وتوحيد الشعب كجزء من واجباته.

وزاد ” نحن لا نمارس الحيل، إننا نعمل كحكومة من أجل وحدة ش

عب جنوب السودان وحماية سيادة وسلامة أراضي هذه البلاد عبر التمسك بالتزاماتنا الدستورية والدولية.”

ودعا الرئيس المعارضة والشركاء في اتفاق السلام 2015 لوضع الشكوك جانبا والانضمام إلى حكومة جوبا لاستعادة السلام من خلال توحيد السكان” إننا ندعو شركائنا المعارضة لوضع الشكوك جانبا والانضمام إلى عملية الحوار الوطني، ونحن نسعى بصدق لاستعادة السلام والأمن من خلال وحدة شعبنا”.

ووفقاً لسلفاكير فإن مبادرة الحوار ستضم جميع الأحزاب السياسية المتنافسة في البلاد بالإضافة إلى رجال الدولة البارزين والشخصيات الموثوق بها، منوهاً “في ضوء المسعى الوطني، ادعو الجميع لمسامحة بعضهم البعض والدخول في حوار مع بعضنا البعض حتى نتمكن من إرساء السلام.”

وفي 14 ديسمبر 2016 دعا الرئيس سلفاكير لاجراء عملية حوار وطني شاملة في خطاب أمام المجلس التشريعي في العاصمة، مشدداً على إن العملية السياسية التي سيقودها رجال موثوق بهم وبارزين ستكون حقيقية وذات مصداقية.

لكن من جانبها أكدت المعارضة الحاجة إلى سلام حقيقي قبل الانخراط في العملية السياسية المقترحة، بينما طعن آخرون في العملية التي يرأسها الرئيس، مطالبين بإجراءها خارج البلاد حتى يتسنى لكل المجموعات المسلحة المشاركة