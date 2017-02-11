صدى الحرية – صوت العدالة – ١٠ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العداله*

*العدد*——-51–

*الجمعه الموافق العاشر من فبراير 2017م*

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✅♻رحب المهندس /ادم ابكر عيسي عضو المجلس السياسي للحركة ونائب امين الشباب والطلاب بحركة العدل والمساواة السودانية بقرار مجلس الأمن بالتجديد لولاية فريق الخبراء تحت الفصل السابع.

مؤكدا في ذات الوقت بأن هذا القرار يصب في مصلحه ضحايا العنف ومنع الإفلات من العقاب ،

وا ضاف بأنهم في المجلس السياسي يتطلعوا الي دور إيجابي من الأمم المتحدة لوصول مرتكبي المجازر الي قفص الاتهام ….لأن الوضع الإنساني سئي جدا وحالات الاغتصاب لازالت تمارس يوميا في أجزاء واسع من اقليم دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة …في ظل عدم توفر ضمانات تتعلق بحماية حقوق الانسان وإحترام الكرامة الانسانية والاستقلالية والنزاهة والمحاكمة العادلة .

♈♻مواطنو محلية كلوقى يتظاهرون ضد مصنع الكرته

سير مواطنو محليةكلوقى بولاية جنوب كردفان مسيرة حاشدة إلى مبانى رئاسة المحلية مطالبين السلطات بإيقاف مصنع إستخلاص الذهب بمادة سيانيد الصوديوم السامة حيث تضر بالبيئة و تقتل الانسان و الحيوان.

جدير بالذكر أن ولاية جنوب كردفان تشهد حملة شرسة من شركات تعدين الذهب يمتلكها نافذون فى السلطة و الحزب الحاكم وتمارس السلطات الأمنية ضغوطا شديدة على نشطاء المنطقة الذين يقومون بتوعية الاهالى من مخاطر هذه المصانع التى تنشر الموت .

♈♻يصل الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي إلى البلاد اليوم الجمعة في ثالث زيارة تمتد حتى 22 فبراير الحالي لتقييم جهود الحكومة للأيفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

وقال نونوسي بحسب بيان الخميس لبعثة الأمم المتحدة الدائمة “ساتابع تنفيذ الحكومة السودانية لالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان بناءً على التوصيات الصادرة من آليات حقوق فيما يخص السودان بما في ذلك التوصيات الواردة في تقريري الصادر في سبتمبر 2016 إلى مجلس حقوق الإنسان”.

♈♻أيدت محكمة استئناف أميركية بالإجماع الخميس حكماً يقضي بتعليق مؤقت لقرار الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، ورفضت الطعن المقدم من إدارة ترمب.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعليق على تويتر “أراكم في المحكمة.. أمن أمتنا في خطر”.

♈♻اليونسيف: 70% من سكان دارفور لا يحصلون على المياه والصرف الصحي و61% من الأطفال خارج التعليم.

♈♻كشفت الحكومة عن جهود للآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة “ثامبو أمبيكي” لإقناع الحركات المتمردة بالجلوس للتفاوض خلال الفترة القادمة، في وقت أبدت الحكومة استعدادها للتفاوض في أي مكان وزمان حال تخلي الطرف الآخر من مواقفه المتعنتة .

♈♻هيئة النازحين واللاجئين يتهم الحكومة بتسليح المتفلتين ويطالب بتجريدهم بالقوة وبسط هيبة الدولة.

♈♻عبد الواحد: تهديدات مجلس الأمن بفرض عقوبات على الرافضين لتوقيع سلام مع الحكومة لا تخيفنا ولن ترهبنا.

♈♻رحب أحمد حسين آدم الباحث المشارك بكلية القانون في جامعة لندن بقرار مجلس الأمن بتجديد ولاية لجنة العقوبات بشأن دارفور لمدة عام بموجب الفصل السابع. ووصف أحمد في في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الجمعة بعد نشرة الأخبار هذا التجديد للجنة الخبراء المعنية بالعقوبات بأنه روتيني. واتهم أحمد اللجنة بالفشل التام في مهامها منذ تكوينها في العام (2005). وقال إن اللجنة لم تفعل شيئا حسب مهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها ودلل على ذلك بالحظر المفرض على نقل الأسلحة لدارفور ومراقبتها. وقال إن السلاح ظل يتدفق إلى دارفور ولم يتوقف ليوم واحد بل ظل جار على مدار الساعة عبر المطارات الرئيسية في دارفور وأمام أعين بعثة اليوناميد ولم تتحدث اللجنة عن ذلك ولم تخطر مجلس الأمن .

♈♻أبدى مجلس الأمن الدولي استعداده لإعادة النظر في فرض عقوبات محددة على المجموعات المسلحة التي ترفض الانضمام إلى عملية السلام.

وكان المجلس قد جدد، ولاية لجنة الخبراء التي تراقب حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على إقليم دارفور حتى 12 مارس 2018م.

♈♻كشفت صندوق الأمم المتحدة لدعم الطفولة (يونيسيف) بان بان (10,5) مليون طفل سودانى يعانون من الفقر .وتضيف يونيسيف ان (5,7) مليون طفل سودانى يعانون من الحرمان .ويعانى (38%) من الاطفال السودانيين تحت سن الخامسة من التقزم ( stunted) ، بينما ما يعانى (16,3%) من الهزال (wasted) .وتضيف يونيسيف بان (3) ملايين طفل سودانى خراج الدراسة .وسبق وأكدت يونيسيف ان السودان موطن لواحدة من أشد الأزمات الانسانية واسعة النطاق فى العالم . وتؤكد يونيسيف ان اسباب الازمة ذات صلة بالنزاعات المسلحة ولكنها ايضاً بسبب انخفاض الاستثمار فى الخدمات الاجتماعية الاساسية .



♈♻أعلن رئيس حركة تحرير السودان القيادة العامة آدم علي شوقار رئيس مجلس حركات سلام دارفور، انسحابه من أي نشاط سياسي يتعلق بالشؤون العامة وعلى مستوى حركته في هذه المرحلة.

♈♻سمح جهاز الأمن أمس الخميس لأسرة المعتقل الدكتور مضوي إبراهيم بزيارته ولقائه بسجن كوبر منذ أن دخل في إضرابه الثاني عن الطعام منذ (8) أيام والذي لا يزال مستمرا. وقالت الصحفية صباح محمد آدم زوجة الدكتور مضوي لـ”راديو دبنقا” يوم الخميس إن الأسرة ومعها اشقاؤه تمكنوا أمس من لقائه بعد أن تم الإذن للأسرة بزيارته سجن كوبر.

♈♻مؤشر أسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 17.50جنيه

الريال السعودي : 4.61جنيه

اليورو : 18.72جنيه

الدرهم الإماراتي : 4.71جنيه

الريال القطري : 4.72 جنيه

الجنيه الإسترليني : 21.87جنيه

الجنيه المصري : 0.94جنيه.



♈♻كشف المراجع العام عن مخالفات مالية بوزارة البيئة والتنمية العمرانية التي يواجه الاتهام فيها الوكيل السابق ومدير المشتروات بالوزارة ومدير شركة، وأشار المراجع عند مثوله أمام محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس إلى أربع مخالفات تمثلت في إبرام العقد بين البيئة والشركة الموردة للأجهزة، والتركيب والتشغيل وأجهزة قياس ثاني أكسيد الكربون.

وأكد المراجع أنه لا يجزم بأن المتهم الأول اختلس أموالاً أم لا، مبيناً أن كل الشيكات المذكورة في البلاغ تم تسليمها بواسطة الإدارة المالية وليس المتهم الأول، لافتاً إلى أن دوره انحصر في التصديق فقط لشراء الأجهزة.