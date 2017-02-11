صدى الحرية – صوت العدالة – ١١ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العدالة*

*العدد*__52___

11/2/2017م

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♈♻شاب يحرق نفسه بالقرب من شارع القصر بالخرطوم .وافادوا شهون عيان كانوا في موقع بان الشاب في كانما خرج في احدي العيادات من أبو جنزير. وقام بصب البنزين علي نفسه وهو يهتف انا سوداني عمر البشير ديكتاتوري .

♈♻وأكد عبد الواحد رئيس حركه تحرير السودان‘‘أن الحركة لا تخشى عقوبات تصدر بحقها من مجلس الأمن لأن الحركة ‘ تطالب بحقوق السودانيين في الكرامة والحرية والعيش الكريم. وأكد أن أية عقوبة في حال صدرت من مجلس الأمن في حق الحركة فلن تكون قاسية وأكثر فداحة من تلك العقوبات التي فرضها نظام الخرطوم علي الشعب السوداني اليوم.



واضاف نرحب بقرار مجلس الأمن بتمديد عمل لجنة العقوبات. أن الحركة داعية سلام ومع السلام بشرط أن يكون هذا السلام حقيقيا عادلا يبدأ بأمن المواطن ويوفر كل الحريات ويؤدي إلى تغيير ديمقراطي حقيقي في السودان. وجدد عبد الواحد في المقابلة التأكيد على أن الحركة مع السلام ولكن ليس سلام التنازلات والصفقات♈

♻قال رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي إن قيام انتفاضة شعبية ضد النظام أمر وارد وغير مستبعد، وأن الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) لم يعد لديه ما يقدمه للشعب بعد 27 عاماً من الحكم إلا بالاتفاق مع الآخرين. وأكد أن التركيبة السياسية السودانية لا تزال موجودة، وأن النظام لم ينجح في محاولاته الكثيرة لمحوها. وأضاف أن المشكلات السودانية لا تزال باقية في الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية والديون والعقوبات الدولية، وأبدى قلقه مما خلفه الاحتراب بالسودان من صراعات قبلية ليس للعالم قبل بها، وستظل باقية حتى لو سقط النظام.

♈♻كشفت الجمعية السودانية للخصوبة والأجنة عن ارتفاع نسبة العقم في السودان إلى 20% منها 60% لدى الرجال و40% بين النساء من النسبة العامة للعقم في البلاد. وأرجع السكرتير الأكاديمي للجمعية د. محمد الحافظ أسباب العقم إلى الهجرة والاغتراب والحروب وتأخر سن الزواج وعمل الرجال في مجال التعدين التقليدي لاستخدام الزئبق، بالإضافة إلى تأثير التدخين، موضحا إن السودان سجل أعلى نسبة إصابة في العالم العربي.

♈♻قال النائب المستقل مبارك النور إن السلطات الإثيوبية تراجعت عن اتفاق مع والي القضارف بالانسحاب من 50 ألف فدان من الأراضي السودانية احتلتها قبل ثلاثة سنوات. وكشف النور عن رفض حاكم التقراي تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه مع والي القضارف، مطالبا للحكومة المركزية بالتدخل وإنشاء مفوضية حكومية للحدود.



♈♻موقف بطولي مشرف لأستاذ بجامعة الخرطوم احتجاجاً على اعتقال الدكتور مضوي(حريات).

أعلن الدكتور علي محمد السيوري ، الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم ، إضرابه عن العمل ، احتجاجاً على اعتقال الدكتور مضوي ابراهيم آدم ..

♈♻قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين والنازحين جراء الأزمة في جنوب السودان تجاوز حاجز المليون ونصف المليون شخص..