صدى الحرية – صوت العدالة – ١٣ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العدالة*

*العدد*__________54______

*الاثنين الموافق 13/2/2017*

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✅♻اجرى قبل قليل الدكتور جِبْرِيل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية اتصالا هاتفيا بالأمير عثمان بلال أمير الحوازمة والأستاذ عبدالجليل الباشا رئيس مجلس شوري الحوازمة معزيا ومترحما علي ارواح شهداء الحجيرات …

وطلب من الامير عثمان ان ينقل تعازيه الي اسر الضحايا و الى جميع اهله الحوازمة …

و أدان دكتور جِبْرِيل في اتصاله الحادث الذي راح ضحيته الابرياء من الرعاة العزل بدم بارد ….

مؤكدا حرص حركة العدل و المساواة علي علاقة مستقبلية ممتازة بكل مكونات جنوب كردفان و في مقدمتها كيان الحوازمة الذي ياتي منه امين اقليم كردفان بالحركة.



كما ثمن رئيس الحركة الصدي الطيب الذي قابل به كيان الحوازمة اطلاق سراح أسراهم لدى الحركة و أكد حرصها على تطوير العلاقة بينها و كيان الحوازمة على ذات النسق الذي تبني بها الحركة علاقتها مع بقية مكونات المجتمع السوداني.✅

♻*العدل والمساواة تدين المجزرة البشعة ضد اهلنا الحوازمة بجنوب كردفان*

تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية باحر التعازي وخالص المواساة لاهل الضحايا من اهلنا الحوازمة في ضحايا الحادث المؤسف الذي راح ضحيتها نفر كريم ابناء شعبنا العزل فقي منطقة الحجيرات بجنوب كردفان باسلحة الغدر والجبن

وهي جريمة مدانة بكل المقاييس ولا تشبه قيم شعبنا السوداني الابي وهي بلا شك جريمة ترقي الي جرائم الحرب.

وحركة العدل والمساواة اذ تدين هذه الجريمة البشعة تؤكد علي استعدادها التام للتعاون مع الجميع لتقصي الحقائق فيما حدث حتي تستبين الصورة . وضمان مثول مرتكبي الجريمة للعداله.

وتؤكد ادانتها باغلظ العبارات لاي نشاط يستهدف المدنيين والاطفال

العزل وهي جرائم تتنافى مع ادنى قيم العدالة التي ننشدها جميعا ,وندعو الحركة جميع القوي السياسية والمقاومة الثوريه للتعاون وتنسيق الجهود لاجل رد كرامة الانسان والقبض علي الجناة .

وكما نؤكد على العلاقات المتينة مع كل مكونات شعبنا السوداني في ربوع وطننا العزيز وسنعمل في اطار تلك العلاقة مع اهلنا الرحل في تلك المناطق بالتنسيق والتعاضد والتعاون تحقيقا للعدالة وحفاظا على ممتلكات شعبنا ومقدراته.

♈♻ تحرك الاهالى صباح اليوم الى موقع المصنع مواطني منطقة كلوقي،، فوجدوا ان الشركة لم تلتزم بالاتفاق المسبق (72) ساعه فقاموا بحرق الآليات التى بالمصنع وهى لودرات وعدد 2عربة دبل كاب مارمة فلكسواجن

وقام معتمد ابو جبيهة بأغلاق مصنع للذهب في قرية مريفعين خوفا من تكرار الحادث من مواطني ابو جبيهه

. ♈♻محلية العباسية تقلي إدارية خور فضيلة .مقتل طفلين علي يد مليشيات الدفاع الشعبي

1/ عبدالرحيم بابكر إسحاق.

2/ علي الديناري

♈♻ *صحيفة (التغيير الالكترونية) يتحصل على مستند رسمى يثبت تلوث مياه شرب ببورتسودان*.

حصلت (التغييرالاكترونية) على مستند رسمى يثبت ان عينة من مياه الشرب التى تم فحصها بمعامل الحجر الصحي بمدينة بورتسودان ملوثة باخطر انواع البكتيريا والميكروبات.

وأخذت العينة من حوض (ناجي عبد الله) بالقرب من خور موج ببورتسودان.

وأبان أحد الاطباء بعد اطلاعه على العينة عن وجود بكتيريات الـE.coli المسببة للإسهالات المائية وأخطرها المشار اليه بالنجمة (E.coli0157 *) اما النوع الذي به الكوليرا هوcholerae vibrio.

♈♻المؤتمر السوداني يصدر بيان يوضح ملابسات إستيراد شتول النخليل من دوله الإمارات .

♈♻أكدت مديرة الادارة وصول شحنة اخرى بعدد (10) آلاف نخلة قبل ظهور نتائج الفحص للشحنة الاولى، وبإخضاعها للفحص تبين ان الشحنتان تحملان ذات الفطريات، ولفتت الى ان الفطر الموجود بالشتول دمر (12) مليون نخلة بدولة المغرب وتسبب في نزوح السكان.

♈♻وقع انفجار باحد المباني السكنية في حي أركويت شرق الخرطوم،فجر أمس (الأحد)، وأعلنت وزارة الداخلية أن أحدهم حاول تصنيع عبوة ناسفة لكنها انفجرت وسببت له جراح طفيفة، ولم تكشف الوزارة هوية المتهم.

♈♻حددت مدة اعتقال جهاز الأمن شهراً واحداً اللجنة الطارئة تشرع في دراسة مقترح التعديلات الدستوريه.

♈♻هيئة محامي دارفور تنعي الاستاذ/علي أبوزيد علي الأمين العام للهيئة الشعبية لتنمية دارفور.

♈♻نعي أليم.

ينعي تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الدكتور عبدالماجد علي بوب الذي وافته المنية مساء أمس السبت ١١ فبراير ٢٠١٧ بمستشفى اوكلاند- كالفورنيا إثر علة لم تمهله طويلا.

♈♻اعلن حزب الامه القومي عن تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة الحجيرات.



✅♻انعقدت مساء امس الاجتماع الدوري لمجلس الامانة الشؤون السياسية.. اشادة الاجتماع بقرار الامم المتحدة بتجديد ولايه فريق الخبراء. تحت الفصل السابع.. وتناول الاجتماع الراهن السياسي..والوضع الانساني… واجازة تقارير امناء الدائرة السياسية.