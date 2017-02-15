صدى الحرية – صوت العدالة – ١٤ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية**صوت العدالة*

*العدد*__________55______

*الثلاثاء الموافق 14/2/2017*

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✅♻ اقامت القوي السودانية للتغيير أمانة جامعه زالنجي مخاطبه سياسية..تناول المنبر الراهن السياسي في دارفور ومشهد السياسي العام علي مستوى الدوله السودانية وقضايا التعليم …وترحم المنبر علي روح المعلمة التي توفي يوم أمس في الثورة الحارة (13)وحمل القوي السودانية النظام لأنها بات لا تهتم برسل العلم ،رغم صرف مليارات الدولارات في شراء الذمم وصف اي السلاح …..

♈♻لاتزال المحامية تسنيم الزاكي رهن الاعتقال التعسفي .ودكتور مضي إبراهيم ….وأعضاء مركز تراكس..

♈♻اعرب رئيس المرصد السوداني لحقوق الانسان نبيل اديب عقب اجتماع مع الخبير المستقل عن تفاؤله من ان تحدث زيارة الخبير المستقل تغييرات في مجال حقوق الانسان.

♈♻لجنة المعلمين بولاية الخرطوم يصدربيانا ينعي فيها الأستاذة رقية صلاح المعلومة بمدرسة الثورة الحارة 13للبنات مرحلة الأساس .جراء انهيار أحد مراحيض المدرسة.أكد البيان أن الإهمال التي لحق بالقطاع التعليم وتدني الخدمات من قبل الدوله ..وطالب لجنه المعلمين ،المعلمين بأن يضعوا ا لطباشيرة جانبا ويقفوافي مواجهة هذا السفه وطالب برحيل طاقم الوزارة ..

✅♻حركة العدل والمساواة تطالب باطلاق سراح المعتقل مضوي ابراهيم الاستاذ في كلية الهندسة جامعة الخرطوم والناشط الحقوقي، وقال أمين شؤون الرئاسة في الحركة سليمان صندل لعافية دارفور إن على الخبير المستقل ارستيد نونسي زيارة كل المعتقلين السياسيين في البلاد.

♈♻قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوشا إن تحديات حقيقية تواجه المنظمات الإنسانية في دارفور بسبب نقص التمويل. وقال أوشا في نشرته الأسبوعية إن الاف الأطفال النازحين في قولو بوسط دارفور تنقصهم خدمات التعليم.

♈♻توقّع المستشار السابق للأمن القومي اللواء (م) حسب الله عمر، ارتفاع المخاطر الأمنية في البلاد بسبب تزايد الوجود الأجنبي، وطالب في الوقت ذاته بتطوير القدرات الفنية والمادية لأجهزة الشرطة للتصدي للجرائم الناتجة عنه ..

♈♻ولاية الخرطوم تعزم تركيب عدادات رقمية للمياه ‘ تعمل بنظام الدفع المقدم‘ في القطاع السكني للدرجة الأولى والصناعي والتجاري..

♈♻وجَّهت وزارة المعادن، الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، يوم الثلاثاء، بإيفاد فريق للبحث والاستكشاف بولاية وسط دارفور، تمهيداً لتهيئة الأوضاع لانطلاق عمليات التعدين. وأعلنت تجهيز خمسة مربعات تعدينية، توطئة لعرضها للشركات للاستثمار فيها بعد .

♈♻قالت حكومة الجنوب، إنها عززت تأمين المنشآت البترولية، وستستأنف الإنتاج في حقلين، بعد الجهود المبذولة لاستعادة المستويات التى تحققت قبل انزلاق البلاد فى حرب أهلية، قال وزير البترول حزقيال لول جاتكوث، إن الحكومة تجري محادثات أيضاً، مع شركات البترول العالمية، بما في ذلك «توتال الفرنسية» و«أورينتال إنرجي .



.وأفادت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب كردفان بأنها ضبطت الشحنة بالمدخل الشرقي لمدينة النهود في ساعة متأخرة من ليل الأحد، وأن حبوب الترامادول خبأت بطريقة احترافية داخل الشاحنة بعد ان تم ادخالها عبر الحدود الغربية.

♈♻وصل وزير المعادن السوداني أحمد الكارورى، على رأس وفد حكومي يضم مسؤوليين أمنيين الإثنين الى منجم (جبل عامر) بولاية شمال دارفور، في محاولة لتنظيم وتقنين التعدين الذي تشرف عليه قيادات اهليه بالمنطقة.

♈♻ *صراعات الأراضي في الدالي والمزموم وأبو حجار* : توزيع اكثر من (2000) فدان للمسئولين بالمنطقة.

*اليونسكو في اليوم العالمي للاذاعة: الإذاعة هي المحفل الدائم القادر على الجمع بين مختلف الأفراد والجماعات*

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إنه في خضم التغيرات الجذرية الهائلة التي يشهدها العالم باتت الإذاعة أكثر أهمية ونشاطا وتشويقا مـما كانت عليه في أي وقت مضى..

♈♻ استنكر المعلمون بولاية غرب كردفان أمس إقدام وزراة المالية بالولاية على صرف المرتبات برئاسات المحليات بدلا من صرفها فى مواقع العمل بالمناطق المختلفة. وقال معلمون لـ”راديو دبنقا” يوم الاثنين إن وزارة المالية بالولاية أصدرت قرارا بصرف مرتبات المعلمين والعاملين فى قطاع التعليم فى رئاسات المحليات المختلفة بالولاية بدلا من مواقع عملهم عبر وكلاء المدارس.

♈♻ وفاة(46) مواطناً بولاية كسلا بسبب الإصابة بسوء التغذية والدرن. وأوضحت الإحصاءات إصابة (21) ألفاً من الأطفال و(16) ألفاً من الحوامل والمرضعات بمرض سوء التغذية .

♈♻ *منظمة الصحة العالمية: حوالي 50 مليون شخص يعانون من الصرع عالميا*

ووفقا لأحدث بيانات المنظمة، فإن 80% من الأشخاص المصابين بالصرع يعيشون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولا يحصل نحو ثلاثة أرباعهم على العلاج اللازم.

ويصيب الاضطراب المزمن الدماغ ويتأثر به الأشخاص من جميع الأعمار، وفي أنحاء كثيرة من العالم يعاني المصابون بالصرع وأسرهم من الوصم .