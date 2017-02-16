صدى الحرية – صوت العدالة – ١٥ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية**صوت العدالة*

*العدد*_____56______

*الاربعاء الموافق _____15/2/2017م______*

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✅♻اكد رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة العدل والمساواة ‘دكتور جبريل في تصريح صحفي..

أكد أن هناك فراغا حدث عقب اجتماع باريس من حيث تبادل المقترحات خاصة مع المبعوث الأمريكي، نتيجة لاستلام ادارة الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب، ولكنه أشار إلى تواصل الاتصالات مع المبعوثين “البريطاني والنرويجي والالماني، والفرنسي”.

وكشف عن عدم دعوة الحركات إلى اجتماع الدوحة الاخير في سبتمبر الماضي، والذي ضم “المبعوثين واليوناميد والحكومة” والذي دعت له دولة قطر، ،وشدد على ان هذا التجاهل تم رغم عن مشاركتهم في في اجتماعات مايو 2016 بناء على مبادرة من المبعوث الاميركي “الذي تشاور معنا حول مقترحاتنا قبيل ذهابه للدوحة، وحينها طالبنه بأن تجتمع كل الاطراف حتى يتم التأمين على ما يتم التوصل إليه من اتفاق.



وأكد التمسك بالوصول الى سلام لافتا إلى أهمية التفاعل من قبل حركته والمحيط الاقليمي والدولي،مشددا على أن الدافع الاساسي الذي يجعلهم يتحركون نحو السلام في البلاد، المواطن السوداني، وإنهاء معاناته ومعاناة الوطن..



♻رئيس الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عقد اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة..

♈♻أكد تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، بقاء “فاروق أبو عيسى” على رأس هيئته القيادية، مستبعداً اختيار بديل في الوقت القريب، وذلك بعد أن نشرت تقارير صحفية، أمس (الثلاثاء)، أن بعض أحزاب التحالف شرعت في الترتيب لاختيار رئيس جديد للتحالف خلفاً لـ”أبو عيسى” الموجود خارج البلاد لأسباب صحية .

♈♻طالب عضو البرلمان المستقل عن دائرة دنقلا بالولاية الشمالية، أبو القاسم برطم، الحكومة بسحب الرقم وطني والجواز الإلكتروني من كل الأجانب بالبلاد داعياً إلى ضرورة إجلائهم، لا سيما السوريين، من داخل العاصمة لمعسكرات خارج الخرطوم.



♈♻كشف رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل ابراهيم عن تقدم قوى (نداء السودان) بطلب للقاء رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثامبو مبيكي لشرح وجهة نظرها حيال قضايا السلام والوفاق الوطني، عقب الاجتماع الذي ضم هذه القوى بباريس قبل أسابيع.

♈♻رصدت شبكة الصحفيين السودانيين في تقرير لها تزايدا في انتهاكات حريات الصحافة خلال الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 58 انتهاكا. وأوضح التقرير أن أبرز الانتهاكات تتمثل في الاعتقالات والتوقيف والاستدعاء والمحاكمات ومصادرة الصحف. ورصد التقرير 38 مصادرة طالت عددا من الصحف بالإضافة إلى اعتقال واستدعاء 11 صحفيا خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقال التقرير إن الأجهزة الأمنية انتهجت سياسة إنهاك الصحف اقتصاديا باستخدام سلاح المصادرة بعد الطباعة ومنع الإعلانات عن الصحف التي تتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها الأجهزة الأمنية.

💢♈أكد مصدر طبي بمستشفي دنقلا عن تسجيل 4 حالات إصابة بالكوليرا التي تطلق عليها الحكومة اسم الإسهال المائي الحاد يوم الاثنين، بالإضافة إلى حالتي اشتباه للإصابة بالمرض. وقال المصدر لطبي لراديو دبنقا من دنقلا إن المرضى قدموا من مناطق التعدين العشوائي في القعب بالولاية الشمالية. وكشف المصدر عن وجود عشرات المصابين بأعراض تشبه الكوليرا في مناطق التعدين العشوائي، موضحا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مستشفى دنقلا حتى الآن.

♈♻قتلت امرأة في منطقة بربوجات الواقعة غرب الفاشر عند محاولة احد الرعاة اختطافها.

وقال القيادي بالمنطقة ادم حسب الكريم شطة لعافية دارفور إن نفيسه سليمان هارون قتلت طعنا اثناء مقاومتها للخاطف مع نساء اخريات

♈♻الادارات الاهلية تطالب حكومة السودان الكشف عن تقرير مقتل السلطان كوال دينق.

♈♻ يدخل إضراب نواب أخصائيي النساء والولادة في الخرطوم يومه الرابع اليوم الأربعاء احتجاجاً على توزيعهم بواسطة مركز الخرطوم للتدريب التابع لولاية الخرطوم بدلا عن مجلس التخصصات الطبية..

♈♻نقص حاد فى الخدمات الصحية والطعام والمياه بمعسكرات النازحين في طويلة وكاس.

♈♻اعلنت اللجنة العليا لاصلاح الدولة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الأطباء خارج البلاد وانتهاج سياسة لتشجيع الأطباء للبقاء بالداخل للحد من هجرة الكوادر النادرة وتخصيص ميزانية لاحلال الاجهزة الطبية بأجهزة جديدة لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية .

♈♻نفذت إدارة شرطة السجون بولاية جنوب دارفورعملية ترحيل واسعة لأكثر من مائة سجين حكم عليهم بعقوبات متفاوتة الى العاصمة الخرطوم،بعد اكتظاظ محبسهم في نيالا..

♻♈ استدعى زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان، محمد عثمان الميرغني، نجله “محمد الحسن” رئيس قطاع التنظيم، وحاتم السر مقرر اللجنة المكلفة بالحوار مع الحزب الحاكم، للمثول أمامه بالقاهرة بعد احتدام خلافات عاصفة بين الرجلين..

♻♈طالب حزب المؤتمر الوطني ، الإدارة الاهلية لدينكا نقوك في منطقة أبيي بالتعاون مع اللجنة الإشرافية المشتركة لتسهيل استخراج الوثائق الثبوتية على رأسها الرقم الوطني

♻♈أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” الأربعاء، نداء” للعمل الإنساني لمصلحة الأطفال في السودان بحوالي 110 مليون دولار لمقابلة الاحتياجات الإنسانية للأطفال في مناطق البلاد المختلفة ، وكشفت عن مواجهة أكثر من مليوني ونصف طفل خطر سوء التغذية الحاد.

منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة “يونسيف”

وقال ممثل اليونسيف بالسودان عبد الله الفاضل “إن هذا النداء العالمي هو جزء من النداء السنوي لليونسيف للعمل الإنساني لمصلحة الأطفال بهدف تعبئة الموارد وتسليط الضوء على معاناة الأطفال في العالم”..

♈♻تنطلق صباح الاربعاء بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات الدورة السابعة لجائزة الطيب صالح العالمية للابداع الكتابي والتي تستمر يومين .

وأختار مجلس امناء الجائزة شخصية العام الثقافية للدورة السابعة البروفسيور فدوى عبدالرحمن علي طه لتكون شخصية العام الثقافية والتي سيتم تكريمها ضمن برنامج الفعاليات الختامية.

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