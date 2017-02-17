صدى الحرية – صوت العدالة – ١٧ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العدالة*

*العدد*_________58_______

*الجمعه الموافق 17/2/2017*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

♈♻دعا ابو الشراتي نازحين معسكر عطاش سنتر 4للتوجه الي بعثة اليوناميد وامانة الحكومة في حال اصرار معتمد محلية نيالا شمال لاخلاء معسكر.. وتنفيذ قرار الاخلاء باستخدام القوة. وطالبهم بعدم الاخلاء الا بضمانات تتمثل في اعادة اراضيهم وممتلكاتهم.. وعا بعثة اليوناميد والامم المحتدة ومنظمات حقوق الانسان الي حماية نازحي معسكر عطاش. حتي لا تكرر مجذرة معسكر كلمة عام 2008م .يذكر ان سنتر 4يضم 14الف شخص والمعتمد امهلهم اسبوعا لاخلاء المعسكر…

♈♻لا تزال المحامية تسنيم الزاكي واعضاء تجمع روابط طلاب.. ودكتور مضوي… واعضاء مركز تراكس رهن الاعتقال ..

♈♻الحكم بإعدام مغتصب “شهد” ومطالب بتنفيذه في ميدان عام.

♈♻ عائشة محمد”” نائبة رئيس البرلمان تنتقد تجاهل الحكومة لبيئة التعليم وتجاهل الحكومة للبيئة التعليمية.

♈♻اعتمد مؤتمر نزع السلاح في جنيف اليوم مشروع قرار تقدم به رئيس المؤتمر حول إنشاء فريق عمل للمضي قدما، كما ورد في الوثيقة CD / WP.599 / Rev.1 بصيغتها المنقحة شفويا.

وذكر بيان صادر عن دائرة الأمم المتحدة للإعلام في جنيف أن المكسيك أبدت قلقا بالغا بشأن الاقتراح، حيث قالت إنه لن يسهم في كسر الجمود. وقدمت المكسيك لمحة عامة عن أنشطة المؤتمر خلال السنوات الخمس السابقة.



♈♻الوالي يتهم مجموعة “عيسى المسيح” بالوقوف وراء التفلتات مقتل ضابط وجرجى في اشتباكات بين القوات النظامية ومسلحين بالفاشر..



♈♻رئيس هيئة اركان الجيش الشعبي يشكل لجنة لنصرة المواطنين والتعايش السلمي بجنوب كردفان.

♈♻كشف المدير الطبي لمستشفى دنقلا التخصصي ، عن استقبال المستشفى لـ (20) حالة إصابة بالاسهال المائي خلال الثلاثة أيام الماضية، وأكد ان الاصابات واردة من وادي القعب غرب دنقلا.