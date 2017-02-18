صدى الحرية – صوت العدالة – ١٨ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العدالة*

*العدد*______59_________

السبت *الموافق /2/18/2017*

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➖نعي اليم

◼بقلوب راضية بمشيئة الله مفعمة بالحزن والاسي. تحسب أسرة تحرير صدي الحرية وعضوية حركة العدل والمساواة السودانية،

المغفور لها باْذن الله

الحاجة (فرجو بخيت)والدة الاستاذ “الصادق يوسف حسن”

امين الإقليم الأوسط ونائب رئيس الحركة.

والتي حدثت وفاتها صباح اليوم السبت الموافق الثامن عشر من فبراير بمدينة الشرفة

اثر علة لم تمهلها طويلا.تعازينا لكافة آل وذوي سائلين الله ان يلهم ذوي بالصبر والسلوان وحسن العزاء وإن يتغمّد الفقيدة بالمغفرة والرحمة ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يسكنها فسيح جناته مع الصديّقين والشُهداء وحَسُن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه .

♈♻امين القوي السودانية للتغير جامعه شندي ..

ندعو الي تسامح فوق جراح الوطن ونبذ العنصرية لبناء قيم وطنية راسخة ..والقضاء علي آفة من آفات الوطني التي ادخل الوطن في صرعات وأزمات كان يمكن تفاديها لولا استعلاء بعض نخبنا السياسية .. الان الاستعلاء علي الاخر اساسها التمركز علي الذات التي تدفع بها وتغذيها نزعة متإصلة في النفس والخطاب السياسي المهيمنة علي الاخر او التطويع عليها.. وانتزاع ارداتة وتهميشة. او ان يكون هو الاعلي السلم او القيم.. وهنا يتجلي موقف بعض من هم يدعون بانهم اهل المركز واهل الثقافة الغالبة اي متغلبة ‘ يعتمد علي اضاف الاخر وطرح نفسة بديلا تاريخيا عن كل ماكان في الاصل ‘‘.

♈♻كشفت أسرة المحامية المعتقله (تسنيم أحمد طه) المعتقله منذ ما يقرب عن الشهرين تفاصيل دقيقة عن اعتقالها من قبل جهاز الامن بالفاشر وترحيلها الخرطوم.

وقال والدها أحمد طه لصوت الهامش ..أن السلطات الامنية أعتقلت ابنته من مكتبها واقتيدت الي مكاتب الجهاز بالفاشر وبعد نصف ساعه من اعتقالها تم ترحيلها الي الخرطوم.واعتبر ان عملية اعتقالها كانت مفزعة بالنسبة لهم في الاسرة مشيرا الي انه أمر ابنه بالبحث عنها لدي المعتقلات فتاكد بانها معتقله لدي جهاز الامن مضيفا انه بعد (١٥) يوما سمح لهم بزيارتها.

وكشف طه عن دفعه ما يقرب علي ثلاثة مذكرات تطالب بإطلاق سراحها او تقديمها لمحاكمة عادلة فضلا عن انه تقدم بمذكرة تطالب بتوضيح الاسباب وراء اعتقال ابنته الا انه لم يتلقي الرد الكافي.

ورجح طه أسباب أعتقال المحامية تسنيم الي أسماه بنشاطها في مجال حقوق الانسان وتقديم العون القانوني للمحتاجين لا سيما الاطفال والنساء دون مقابل.وقال بانهم فوضو أمرهم لله باعتباره الحكم والعدل الذي لا يظلم عنده احد بعد فشلهم في تلقي ردا مقنعا من جهاز الامن حول أعتقال ابنته.وطالب طه كل فعاليات حقوق الانسان لمراعاة هذه المشكلات لحفظ الكرامة الانسانية التي تنتهك.

♈♻اسدل الستار يوم امس علي سجال دار عدة ايام حول قضية الشتول المصابة. حيث قام فريق من ثلاثين عالم سوداني يقودة الدكتور خضر جبريل مدير الوقاية ينفذ قرار لجنة العلماء التي اوصت بحرق فسائل النخيل التابع لشركة امطار الاماراتية المصابة في منطقة الدبة نهار امس ،،

اخيرا انتصر العلماء والرأي العام علي مملكة الفساد .وهذا انتصار للمهندسيين الزراعيين السودانيين ، انتصار للشرفاء في وقاية النباتات وللاعلام البديل الذي احرق قلوب الفاسدين ، انتصار لاهالي الدبة الافاضل الذين توعدوا بحرقها بإنفسهم ان لم يتم حرقها . يذكر ان تكلفة الشتول فاق 15مليار ج.

♈♻قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عالم اليوم يشهد ضروبا شتى من الصراعات، فيما يبدو أن الصراعات القديمة لا تخمد أبدا، كما أصبحت النزاعات مترابطة بشكل أكبر ومرتبطة بتهديد إرهابي عالمي جديد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ميونيخ اليوم.وأشار إلى أننا نعيش في عالم نشهد فيه تدفقات الهجرة الضخمة وتحركات البشر الهائلة، عالم يتطلب استجابة عالمية – المشاكل العالمية تتطلب استجابات عالمية.

♈♻ منعت السلطات الأمنية السودانية، الجمعة، انعقاد اجتماع للجنة المركزية للمعلمين السودانيين بدار حزب الأمة القومي في مدينة أمدرمان شمالي وسط الخرطوم، وعللت السلطات المنع بدواعي أمنية.

♈♻ مساجلات قادها ناشر صحيفة “الصيحة” الطيب مصطفى ضد الكاتبة شمائل النور إلى منابر المساجد بالخرطوم، وتوعد الداعية محمد علي الجزولي في خطبة الجمعة بمقاضاة الكاتبة بتهمة الردة قبل أن يحرض المصلين ضدها.. مما يؤكد بأن الدوله تعاني من أزمة حريات وهناك من يملك صك الغفران ولماذا تلك الحملة علي شمائل النور …رغم أن هناك من تكلم من قبل ..

♈♻الأمين العام للمؤتمر الشعبي قد عقب أمس الجمعة على خطبة للرد علي الدكتور عصام أحمد البشير بمسجد النور بحضور رئيس الجمهورية عمر البشير، وأكد بأنه زعيم هذه التعديلات وأن من كتبها ليس جاهلاً في إشارة للراحل الدكتور حسن الترابي، وأنه سيحتفظ بالرد المناسب في الزمان والمكان المناسبين ..

♈♻الكاتب والمفكر الدكتور ابكر ادم إسماعيل :-تقسيم الناس إلي سادة وعبيد يؤدي إلي كثير من المشاكل.

♈♻مواطني محلية ابوجبيهة امهل معتمد ثلاثة ايام لتفكيك مصنع الكرتون في منطقة مروان “غرب أبو جبيهة والذي يستخدم مادة الشيء زيد السامة والمرض لصحة الإنسان والبيئة.وحملو حكومة الولاية والشركة مسؤلية ما يحدث في حال انقضاء المهله التي تنتهي يوم الأحد .

♈♻ مظاهرات في معسكر مكجر بولاية وسط دارفور ،احتجاجا علي مقتل النازح عباس ادم عبد الكريم البالغ من العمر (37)علي يد مليشيات مسلحة يذكر أن مليشيات مسلحة فتحت النار يوم الخميس علي النازح عندما كان يعمل في محل الفحم جنوب مكجر واردوخ قتيلا في الحال .

♈♻ يحتفل العالم سنويا بالذكري اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري الذي يصادف يوم 17/2/من كل عام.. احتفاء امس الجمعية العامة للامم بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري.. عقدت الجمعية العامة المتحدة اجتماعا رفيع المستوي لا ستعراض الاثر الايجابي للاتفاقية علي مدي السنوات العشر الاولي. ومنافشة افض السبل والممارسات لمنع حالات الاختفاء القسري. مشيرا الي ما يتركة الاختفاء القسري من ارث مروع..

♈♻ طالبت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) الموقعين على إتفاق خارطة الطريق التي توصل إليها الفريق رفيع المستوى المعني بالتنفيذ التابع للاتحاد الأفريقي على الالتزام بالاتفاق.

وأعلنت دول “الترويكا” استمرار دعمها لعملية السلام التي توصل إليها الفريق رفيع المستوى المعني التابع للاتحاد الإفريقي بقيادة ثابو امبيكي، وحثت الموقعين على خارطة الطريق الالتزام بالاتفاق عن طريق وقف العمليات القتالية بشكل شامل والانخراط في حوار سياسي، وقالت إنه يتعين على حكومة السودان الآن توفير بيئة تشجع حرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية لكل من المعارضة المسلحة وغير المسلحة في السودان.

♈♻حركة تغيير السودان ينتخب رئيس جديد للحركة خلفا لدكتور ابن عون ،..بعد اجتماعات مجلس الرأي المركزي ..

. ♈♻المؤتمر السوداني مكتب فرنسا …يقيم ندوة بعنوان دور الشباب في التغيير

تحدث فيها كل من الآتي .

الأستاذ / رضوان داوود .

الأستاذ / أحمد أبوكلام .

الأستاذ /مصعب يوسف .



♈♻ تحلف قوي تغيير السودان يصدر بيان يطالب فيها محاكمة المتورطين في استيراد الشتول المصابة …

♈♻ انفجار إسطوانة غاز في الخرطوم (الديم ) في أحد منازل يسكنها أجانب مما أدى إلى إحتراق 3 بيوت أخرى بالكامل .وتأخر عربة الإطفاء عن موقع الحادث ….



♈♻ كشفت معلومات موثوقة تلقتها “صوت الهامش” اليوم عن أستدعاء الأجهزة الأمنية أمس واليوم رئيس مجلس الكنائس السودانية القس مبارك حماد بسبب مشاركته فى مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم في قضية القساوسة، والأدلاء ببعض المعلومات عن الانتهاكات التي تطول المسيحين فى السودان.

. ♈♻فتح جهاز الأمن، بلاغ في مواجهة حقوقي وأستاذ جامعي معتقل، بلاغ جنائي، عقب دخوله في إضراب عن الطعام، في محبسه.وكشفت أمس أسرة د مضوي إبراهيم، المعتقل في سجن جهاز الأمن، لأكثر من شهرين، عن فتح الجهاز بلاغ الشروع في الإنتحار في مواجهته، بعد دخوله في إضراب عن الطعام داخل محبسه لأكثر من أسبوع.



♈♻وصل عدد مرضى الإسهالات المائية الحادة بمنطقة “القَعَب” في الولاية الشمالية إلى 39 حالة مازالوا يتلقون العلاج فيما توفيت حالة واحدة من العاملين في مناطق التعدين العشوائي.

♈♻نشرت تقارير صحفية بريطانية اعترافات أحد عناصر تنظيم (داعش)، الذي انفصل عن التنظيم الإرهابي، بسبب ما شهده من فظائع يرتكبها بحق المدنيين.وأوردت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية أن الداعشي السابق الذي يدعى نزار قرر ترك التنظيم، بعدما شهد بعينيه اغتصاب فتاة يبلغ عمرها 15 عاما فقط.وقال نزار إنه كان شاهدا على اغتصاب الفتاة من قبل شخص سوداني تابع لـ(داعش) بصورة مروعة، حتى انهم تركوها تنزف حتى تموت.

♈♻ هاجم إثيوبيون غاضبون مقر سفارتهم في العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، بالحجارة احتجاجا على مضاعفة السلطات السودانية رسوم الإقامة لكن الشرطة تعاملت مع المحتجين واقتادت بعضا منهم.

♈♻قالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين إن السلطات السودانية شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت أعضاء الجماعة الذين فروا من مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013.وأضاف مصدر إخواني كان في السودان قبل أن ينتقل إلى تركيا في القترة الأخيرة، أن قوات الأمن السودانية اعتقلت عددا غير معلوم من أعضاء الإخوان أبرزهم عضو مجلس شعب سابق في برلمان 2012 الذي كانت تهمين عليه الجماعة.