صدى الحرية – صوت العدالة – ١٩ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العدالة*

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*العدد*__________60__________

*الاحد الموافق 19/2/2017م*



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✅♻ *كلمة العدد*

حسب تقارير الوادر في اقسام شرطة ولاية الخرطوم. في كل راس 1:25ساعة يدون بلاغ تحرش او حاله اغتصاب مما يعني 30حاله تحرش يوميا.. مع علم بان هناك حالات لم يتم تدوينة. وعلماء السلطان مهمون بقضية الواقي الذكري ‘اضف الي حالات التحرش التي تحصل في المواصلات وبصات الوالي ‘‘‘ واعتداء الاطفال في معظم مدن السودان رغم السكوت خوفا من العار ‘‘.الغالب تسود ثقافة مجتمعية ترفض الاعتراف بالأمر كظاهرة، كما لا تتوافر أي بيانات حكومية إحصائية وبخاصة بعد منع إعلان تقرير الأمن العام، برغم وجود عدد كبير من المؤسسات الحكومية معنية بالرصد والتدخل في مثل هذه الانتهاكات.

رغم المخاطر النفسية الذي يحصل للطفل الضحية يبدأ بعد الجريمة بعزل نفسه عن الاطفال ويتحاشى مشاركتهم اللعب، وبالطبع ينخفض مستواه الدراسي، وقد تحدث له عملية تبول لا إرادي او تبرز لا إرادي وهذا ما يسمى في الطب النفسي بالنكوص او العودة الى مرحلة الطفولة المبكرة عندما كان عمره حوالي السنة، ليجتذب حب وانتباه الوالدين ويشعر بالحنان في احضانهما، وكأنه يريد ان يطلق صرخة استغاثة او نجدة لطلب .

صدر تقرير عن الدول حول تطبيق القيم الاسلامية في الاقتصاد الاسلام والقيم. والمبادئ الانسانية وسماحة المعاملة جاءت الدوله السودان التي تتخذ من الاسلام مناهجا وقيما في ذيل الترتيب رغم التباكي من قبل جماعات الهوس الديني… ‘‘تناسو ا بان الدين قيم واخلاق والرسول جاء لاتمام مكارم الاخلاق ‘‘واخراج الناس من الظلمات الي النور ‘‘لم يعرف في التاريخنا بان شيخ الخلوة مغتصب والاستاذ يتحرش بتلاميذه ‘‘.

⭕♻صرح الاستاذ عبد الرازق محمد عضو الامانة الشؤون السياسية ومسؤول دائرة النازحين والاجئين في الامانة.. (لصدي الحرية) . ان الوضع المعيشي بالمعسكرات وصل الي حد المجاعة ‘بل اصبح كارثي بسبب تخفيض الحصة الغذاء من قبل برامج الغذاء العالمي وغياب المنظمات الانسانية بعض طردها ‘حيث ان غالبية الاسر تعاني من انعدام الغذاء التي تصرف لشهر لاتكفي لمدة عشر يوما مما ادي الي تزايد حالات سوء التغذية بين الاطفال وكبار السن.. وسعي النظام علي اعمال سياسية تفكيك المعسكرات عبر موجه العنف الحالية التي تمارسة لسنتر 4(م عطاش) ومعسكرات مكجر ‘في سياق خطة متكامله لتفكيك المعسكرات وتشريد النازحين ‘مع تزايد حالات الاغتصاب والقتل شبة يومي للنازحين… رغم. وطالب عبد الرازق بفتح ممرات لايصال المساعدات الانسانية لنازحين. وخاصة في مناطق سورتوني.. وجبال النوبة وايداء… وعلي الامم المحتدة والمنظمات الانسانية علي تسعي للضغط علي نظام الخرطوم لعودة المنظمات لعامله في الغذاء والصحة والتعليم مع تزيد عدد النازحين بعض الهجوم علي جبل مرة… افتقاد الامن مازل مهدد للنساء بسب التهديد من قبل المليشيات الحكومية واي انسان يخرج يتعرض للنهب والنساء يتعرضن للاغتصاب…

♈♻اصدرت لجنة امن ولاية شمال دارفور قرارا بمنع حركة السيارات التي لا تحمل لوحات مروريه في طرق الفاشر. وقال والى شمال دارفور عبدالواحد يوسف ان الأجهزة الأمنية ستقيم نقاط ارتكاز وتفتيش داخل المدنية لحماية المناطق الاستراتيجية وتنظيم سوق البورصة. واعلن مسؤولون بشمال دارفور عودة الاستقرار الى مدينة الفاشر بعد احداث.

♈♻ *تدفق اللاجئين الجنوبيين يهدد بحدوث مجاعة بشرق دارفور*

عبر القيادي الاهلي بمحلية ابوجابرة في ولاية شرق دارفور باشر حمدي عن مخاوف من حدوث مجاعة ببعض محليات ولاية شرق دارفور جراء تدفق اللاجئين من دولة جنوب لسودان الى جنوب وشرق الولاية اضافة الى تضرر المحاصيل الزراعية هذا العام بسبب اسراب الطيور. وطالب باشر حكومة الولاية والمنظمات الإنسانية التدخل لإغاثة..

♈♻.لوح طلاب كليه الطب بجامعة الفاشر بتقديم استقالات جماعية في حال عدم حل إدارة الجامعة قضية الطلاب المعتصمين عن الدراسة .



♈♻ مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول مهندس صلاح عبد الله “قوش” دعا لاستنباط مشروع فكري جديد بالسودان بحيث يكون قادراً على استيعاب المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية. اثناء مخاطبة لمجموعة من مواطني منطقة مقاشي بمحلية مروي بولاية الشمالية. واضاف إن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لم يأتِ نتيجة لتراكمات تاريخية ولكنه جاء نتاج للمتغيرات التي تعم الساحة الدولية مؤكداً وجود فرصة تتطلب عدم التفريط فيها لصالح السودان،ورأى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تخطيط سليم ومعرفة ودراية لرسم كيفية التعامل معها.

♈♻يغادر وفد من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل خلال ساعات إلى القاهرة للحاق برئيس قطاع التنظيم محمد الحسن الميرغني ومقرر لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني الحاكم حاتم السر الذين استدعاهما زعيم الحزب.

♈♻ *عاود الدولار الأحد،الارتفاع من جديد ببلوغه 17.55 جنيهاً، بعد انخفاض مؤقت في أواخر يناير الماضي*

وأفاد متعاملون في سوق الدولار(سودان تربيون) الأحد، أن سعر الدولار ارتفع الأحد، في أول أيام الاسبوع الرسمية ، وتوقعوا استمرار الزيادة لكن بوتيرة بطئية لا تتجاوز نصف الجنيه،ليصل حاجز الـ 18 جنيها بنهاية الاسبوع.ورجح المتعاملون عودة الدولار للارتفاع بعد اختفاء حالة الهلع التي اصابت السوق السوداني بعد صدور قرار رفع العقوبات والذي أدى إلى زيادة المعروض من العملة مقابل طلب محدود..

♈♻مقتل سوداني في صوف الدعش ب ليبيا..لحق محمد، نجل الزعيم السلفي الراحل ابوزيد محمد حمزه، بشقيقه (عبد الإله) الملقب بابي فارس السوداني،الذي قتل العام قبل الماضي بذات المدينة، فيما ينتظرشقيقهم الثالث)عبد الرؤوف (تنفيذ حكم الإعدام في سجن كوبر بالخرطوم ،بعد إدانته بالتورط في عملية إغتيال.

♈♻هاجم الجزولي المحسوب على التيار الجهادي في السودان، شمائل النور بشدة ووصفها بـ “العلمانية المجرمة”.

وتعهد في خطبة صلاة الجمعة بأحد مساجد ضاحية “الجريف غرب” بالخرطوم، بقيادة حملة وسط الدعاة وعلماء الدين، ضد شمائل والعمانيين، تتخذ مسارين، إعلامي وقضائي.

واستبق الجزولي خطبته بمقال في “الصيحة” يوم الخميس بعنوان “شمائل والكلام المائل”، ثم روج لخطبته يوم الجمعة بعنوان “صحافة وسخافة.. شمائل النور نموذجا وآخرون.

من ناحية اخري قاموا مجموعة من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي باهشتاج لمناصرة الصحفية شمائل النور….