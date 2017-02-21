صدى الحرية – صوت العدالة – ٢٠ فبراير ٢٠١٧

*صدي الحرية**صوت العدالة*

*العدد*__________61___

*الاثنين الموافق.. 20/2/2017*م.

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✅♻ *حقوق الانسان في السودان:*

تاجل النطق بالحكم في قضية معتقلي تراكس



اجلت محكمة الخرطوم وسط النطق بالحكم ليوم 5 مارس الجاري

تاتي حيثيات تاجيل النطق بالحكم علي خلفية نقل القاضي السابق اسامة احمد الذي كان يتراس جلسات المحاكمة وحسب معلومات تواترت ان القاضي اسامة رفض قرار النقل ولم يكتب حتي الان حيثيات القرار كي يتمكن لقاضي الجديد تلاوتة نص القرار.

وكانت المحكمة برئاسة القاضي اسامة أحمد عبد الله، شطبت في جلسة الخميس 19 ينايرالتهم في مواجهة (اروى الربيع ، ليلى و حسن عبد الله)، الموظفين في مركز تراكس لعدم كفاية الادلة، فيما وجهت التهم للمتهم الأول مدير المركز خلف العفيف تحت المواد (66) من قانون الجنائي نشر أخبار كاذبة و المادة (14) من قانون المعلوماتية و المادة (24/7) من قانون عمل طوعي، واتهمت المتهم الرابع مسؤول التدريب بالمركز مدحت العفيف تحت المادة (66) من القانون الجنائي نشر أخبار كاذبة، ووجهت المحكمة تهم تحت المادة (55) استلام وافشاء المعلومات السرية و المادة (53) تجسس و المادة (14)ث من قانون المعلوماتية لمدير منظمة الزرقاء المتهم الثالث في القضية



✅♻ *امين امانة الاعلام والناطق الرسمي لامانة اقليم يلتقي بامناء ولايات دارفور لاجل تطوير الاداء الاعلامي*

اطار تطوير ومواكبة العمل الاعلامي بامانة اقليم دارفور حركة العدل والمساواة السودانيه . التقي الاستاذ / اشرف حسن فتح الجليل امين الاعلام بامانة الاقليم . كل من امين ولاية جنوب دارفور وامين ولاية شرق دارفور كل على حدى . حيث تناول اللقاء عن المستجدات والتطور الذي صاحب العمل الاعلامي بالفترة الاخيره مما يتطلب تدريب الكوادر على التقنيات الجديده وتوفير فرص في شتى ضروب الاعلام لتجد الكوادر فرصتها بالتدريب . من جانبه اكد امين الاعلام ان خطتهم بالامانة هي مواكبة المستجدات وتوفير الفرص لكل الولايات حتى تقوم بتوصيل رسالتها لكل المتلقين . وخصوصا عبر راديو وتلفزيون . جيم . وكذلك الصحيفه المقروءه انشاء الله .

♈♻أعربت منسقة العمل الانساني للامم المتحدة في السودان عن اسفها للتراجع المتوقع في التمويل الدولي للعمل الانساني في هذا البلد في 2017 رغم تخفيف العقوبات الاميركية.

وقالت مارتا رويداس في مقابلة مع فرانس برس في الخرطوم “اخشى ان يسجل تراجع في التمويل” في وقت يحتاج اكثر من ثلاثة ملايين نازح لمساعدة مع استمرار مشكلة سوء التغذية.

وجمعت الامم المتحدة في 2016 اكثر من 55 بالمئة من اكثر من مليار دولار طلبتها لمساعدة 4,6 ملايين شخص في السودان.

وتنص الخطة الانسانية للعام 2017 على مساعدة نحو ثلاثة ملايين شخص وطلب تمويلات اقل حجما، بحسب المسؤولة التي لم تحدد رقما.

واضافت رويداس ان تراجع مستوى التمويل مؤسف وخصوصا مع تحسن وصول المساعدات في الاشهر الاخيرة.

♈♻اصدرت حزب المؤتمر السوداني ولاية الخرطوم بيانا باسم اليوم العالمي لـ العدالة الإجتماعية.

♈♻ سلمي تجاني.

الإنفصام الديني … الجزولي نموذجاً

♈♻ وجه قيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض، انتقادات حادة لهيئة علماء السودان، ووصمها بالكذب والتدليس حينما ادعت أن وثيقة الحريات المودعة للبرلمان ضمن التعديلات الدستورية تتحدث عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة.

♈♻مقتل النازح جمال أبكر إبراهيم وجرح اثنين آخران رميا برصاص مسلحين بقرية أم دوم الواقعة على بعد ( 14 ) كيلومتر شرق معسكر كلمة .مما يؤكد بان الوضع الامن في معسكرات النزوح في خطر ‘وطالب ابوشراتي من بعثة اليوناميد لحماية النازحين لان احداث الاعتداء متكرر يوميا..

♈♻ قال الامام الصادق المهدي

إن بعض المنتسبين للدين يرون أن رسالتهم هي تطويل قائمة المحرمات بين المباحات فيصنعون تناقضاً بين الديانة والحياة، وأضاف” كثير من الناس يستخفون بالرياضة ولغفلتهم يرون أن الرياضة تخص الأطفال بينما هي ضرورية لكل الناس من المهد إلى اللحد”، وانتقد المهدي من أسماهم بخصوم البهجة في الحياة،وقال :إنهم يحرمون الغناء مقيمين مزيداً من الحواجز بين الدين والحياة.

شدد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي على ضرورة إنهاء الحروب وبناء السلام العادل وقيام حكم قومي إنتقالي يستمر في ظل الحريات العامة الى حين إجازة الدستور الدائم الذي يصوغه مؤتمر قومي دستوري ويجاز بوسائل ديمقراطية، وق .

♈♻ عائشة محمد صالح نائبة برلماني طالب بإلزام الوزراء بإدخال أبنائهم المدارس الحكومية

..وقالت بان المجلس لا يهتم بالتعليم ويشجع موازنات الأمن والدفاع.



♈♻جددت شبكة الصحفيين إدانتها للحملة التحريضية الجائرة التي تتعرض لها الصحفية شمائل النور واتهامها بالردة من قبل الجماعات التكفيرية المتشددة. ووصفت تلك الحملة بأنها حلقة من حلقات الإرهاب والتضييق على حرية الصحافة والصحفيين. وقال الصحفي حسن بركية عضو شبكة الصحفيين السودانيين لـ”راديو دبنقا” يوم الأحد إن هذه الخطوة بملاحقة الصحفيين وتهييج المشاعر الدينية تجاههم هي خطوة متوقعة ولكن الطريقة التي تمت بها في حق شمائل النور لقت استهجانا من كامل الوسط الصحفي.

♈♻أدانت حركة جيش تحرير السودان قيادة “مناوي” بمحاولة الإعتداء على الصحفية شمائل النور وترويعها وإرهابها من قبل بعض الغلاة المتطرفين الذين قالت الحركة بانهم يوزعون صكوك الغفران. ويصمون الآخرين بأبشع الأوصاف ويُصادرون حقهم في التعبير والجهر بالرأي..

♈♻نظم النشطاء السودانيين بفرنسا وقفة احتجاجية ضد النظام الحاكم في السودان لاستمراره في القتل والتشريد ضد المدنيين في مناطق الحرب في دارفور و جبال النوبة والنيل الازرق .

♈♻كشف رئيس مجلس الكنائس بالسودان القس مبارك حماد ان وزير الاسكان مازال متمسكا بقرار ازالة 27 كنيسة بالخرطوم..