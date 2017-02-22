صدى الحرية – صوت العدالة – ٢١ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العدالة*

*العدد__________62_________*

*الثلاثاء الموافق 21/2/2017م*

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✅♻حركة العدل والمساوة امانة ولاية شرق دارفور تدعو الي اقصي درجات ضبط النفس وتدعو الحكماء من الإدارات الاهلية وقادة المجتمع للتدخل العاجل لاحتواء الازمة ‘وتتاسف للدماء التي زهقت لانها دماء غالي على الجميع‘‘

✅♻ *العدل والمساواة دعوتنا للاطراف لضبط النفس وتحكيم صوت العقل لان الطرفين ‘وتطالب تحقيق مستقل وشفاف لاحداث منطقة الناير*

حركة العدل امانة اقليم تصدر بيانا وتحمل حكومتي ولايتي شمال وشرق دارفور ‘واجهزتها في التفريط في مسؤولياتهم في حماية اهلنا البسطاء‘وعدم التدخل في الوقت المناسب مما فاقم الوضع.

واكد البيان ان تسليح الحكومة لمليشاتها هو عامل اساسي للخلل الامني في دارفور الان والمهدد الاساسي لارواح المدنيين العزل‘ ‘.



طالبت الحركة بحتقيق شامل وشفاف ومستقل لتحديد المتسبب في هذة الاحداث. وتطلب الحركة من الجميع اقصي درجات ضبط النفس وتحكيم صوت العقل.. وتتقدم الحركة بالتعازي للجميع

♈♻انتقد الحزب الشيوعي مواصلة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضغوطه على قوى المعارضة بشقيها المدني والمسلح لقبول عملية “الهبوط الناعم” بالبلاد، والتي تستهدفحسب قوله- توسيع قاعدة النظام..

♈♻ *حركة/ جيش تحرير السودان تدين أحداث منطقة الناير وتدعو قبيلتي البرتي وبنى جرار إلي ضبط النفس وإعمال مبدأ الحكمة وتفويت الفرصة علي الذين يؤججون الصراعات القبلية*

دعا حركة تحرير السودان القبيلتين والعقلاء فيهما بضبط النفس وتوفيت الفرصة علي الذين يؤججون ويسثمرون في ضرب وحدة وسلامة المجتمعات عبر تسليح هذا الطرف أو ذاك إمعانا في القتل والتشريد للإستمرار في الحكم عبر إضعاف المجتمعات وحمل البيان نظام البشير وأعوانه بالإقليم كامل المسئولية المترتبة علي إزهاق أرواح مواطنين أبرياء.عبر تسليحه للقبائل بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

♈♻خصصت الأمم المتحدة من خلال صندوق السودان الإنساني – وهو صندوق يضم العديد من الجهات المانحة للإستجابة للاحتياجات الإنسانية الحرجة في السودان مبلغ21 مليون دولار أمريكي لمساعدة الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في شتى أنحاء السودان في عام 2017.لمواجهة التحديات الانسانية في مناطق النزعات في كل من دارفور والنيل الازرق…

♈♻دَفَعَ وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن زين العابدين باستقالته من منصبه.

وأبلغت مصادر موثوقة حسب التيار أنّ الوزير اعتكف بمنزله لأكثر من أسبوعين قبل أن يُغادر البلاد إثر خلافات داخل الوزارة أدّت لتقديمه استقالته.

وعُيِّن عبد الرحمن وزيراً للداخلية في 25 يونيو 2014 خلفاً لعبد الواحد يوسف إبراهيم.. وتولّى منصب رئيس هيئة أركان القوات المُسلّحة، قبل أن يعفيه الرئيس البشير من منصبه في يونيو 2013 ضمن حركة تنقلات طالت العديد من الضباط الكبار.

♈♻ كشف مسؤول في حكومة جنوب السودان الإثنين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستبعث وفدا الى جوبا هذا الاسبوع لتقييم سبل انهاء الحرب واحلال السلام في البلاد المضطربة.

وسيجتمع المسؤولون الأمريكيون بكبار المسؤولين الحكوميين في جوبا، بما في ذلك الرئيس سلفاكير ميارديت لتقييم الأوضاع الأمنية وكذلك التأكد من ماإذا كانت الأجواء مناسبة لإجراء حوار وطني شامل في البلاد.

♈♻تمكّنت أتيام المسوحات الأثرية العاملة ضمن البعثات الأثرية المُشتركة للمشروع القطري للآثار من اكتشاف معبد أثري مكتمل يرجع تاريخه لأكثر من (2000) عام قبل الميلاد بمنطقة جبل (أم علي) حوالي (75) كلم شمال شندي.

♈♻اشتكى نازحو معسكر سورتني بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور من انعدام الأمن و تدني خدمات الصحة و التعليم. وقال آدم انترنيت منسق معسكرات كبكابية لـ”راديو دبنقا” إن نازحي المعسكر لا يزالون في حالة حصار من قبل المليشيات المسلحة التي تمنع النازحين بقوة السلاح من الخروج الي الخلاء لجمع الحطب و القش. وقال إن تلك المليشيات لا تزال تغلق طريق سورتني ـ كبكابية منذ شهر مايو من العام الماضي وحتى اليوم. وأوضح أن إغلاق الطريق ما بين سورتني وكبكابية أثر في حركة النازحين ومنع استجلاب المواد الغذائية الي المعسكر.

♈♻شكي نازحي معسكر سورتني وأوضح من النقص في الفصول الدارسية ” أن هناك نحو (1011) تلميذا وتلميذة من المعسكر خارج إطار التعليم بسبب هذا النقص وأشار في هذا الخصوص إلى اكتظاظ الفصول بالتلاميذ حيث يوجد نحو ( 5461 ) تلميذ و تلميذة بمرحلة الأساس موزعين علي ( 30 ) فصلا فقط في مرحلة الأساس. وقال إن عدد المعلمين بالمعسكر نحو ( 60 ) معلما، جميعهم متطوعون.

♈♻أعلنت حكومة جنوب وثلاث منظمات إغاثة أن أجزاء واسعة من جنوب السودان تُعاني المجاعة جراء الحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية الطاحنة.وقال رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في جنوب السودان إساياه تشول أرواي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة جوبا إن “بعض مقاطعات ولاية الوحدة مصنفة أنها في مجاعة.. أو معرضة لخطر المجاعة..