صدى الحرية – صوت العدالة – ٢٢ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العدالة*

*العدد____________63________*

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*الاربعاء الموافق 22/2/2017م*



✅♻ امين امانة الشباب والطلاب /الاستاذ’/يس محمد ادم جمعه معلقا علي نشاط شباب التغيير.. قال في تصريح ل (صدي الحرية)

ان ابتكار الامس كان بارع وناجح مماسبب هلع وادخل الرعب في نفوس الطغمة الحاكمة مماجعها تلجا الى اساليب لااخلاقية لافشال هذه الفكرة الرائعة ، لكن حجم التجاوب كان واسع وهذا دليل على نجاح الفكرة

نستطيع ان نقول لايزال الشباب بخير ويعول عليهم عمل الكثير رغم الظروف المحيطة بهم ومعناتهم المستمره والممتده عبر كل الحقب الدكتاتورية والشمولية التي هضمت حقوقهم واقتالت احلاهم الواعده.



فيما يتعلق بمساهمة امانة الشباب والطلاب بحركة العدل والمساواة السودانية فنستطيع ان نقول شبابنا في قلب الفكرة والحدث حضورا” وفاعلية امتثالا لتوجيهات القيادة العليا للحركة التي وجهت كافة عضويتها بالمشاركة والمساهمة في انجاح فكان شبابنا يعملون في كافة لجان العصيان وخلاياه التي ادارت الفعل والحدث بكفاءة وفعالية عالية.

♈♻اطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج مد يد العون للجنوب واجب اخلاقي وانساني ‘واخر كلنا جنوب السودان ‘بعد يوم من اعلان حكومة جنوب السودان وبعثة الامم المحتدة بجود مجاعة..لذا طالبوا النشطاء منظمات الانسانية والجمعيات الخيرية وحكومة الخرطوم بفتح جسر جوي لاغاثة شعب جنوب السودان بعيد عن السياسية ‘الانسانية لاتعرف حدود..

♈♻اقامت القوي السودانية للتغيير امانة جامعة زالنجي منبرها الدوري عن الراهن السياسي وازمة طلاب جامعة الفاشر كلية الطب ‘‘والوضع الانساني لمعسكرات النزحو ‘مما فاقم الوضع ‘‘وتناول المنبر مشكلات الصحية في المعسكرات وعملية تهجير لمعسكر عطاش… حمل القوي السودانية تردي الخدمات ناتج لفساد منظمومة الدولة‘‘‘



♈♻اقامت القوي السودانية للتغيير امانة جامعة زالنجي منبرها الدوري عن الراهن السياسي وازمة طلاب جامعة الفاشر كلية الطب ‘‘والوضع الانساني لمعسكرات النزحو ‘مما فاقم الوضع ‘‘وتناول المنبر مشكلات الصحية في المعسكرات وعملية تهجير لمعسكر عطاش… حمل القوي السودانية تردي الخدمات ناتج لفساد منظمومة الدولة‘‘‘.

♈♻الفساد الانقاذي يتمدد؟؟

البشير يصدر قرارا جمهوريا” رقى بموجبه زوجة شقيقه اللواء عبدالله البشير ،نورالهدى إلى رتبة الفريق أول شرطه كأول امرأة في السودان ومحيطه الإقليمي تنال هذه الرتبة !بينما حواء السودانية اللاتي همشن من حق التعليم و نجون من ابادة المجرم يعملن في كمائن للطوب.ويتعرضن للتحرش والتشهير.



♈♻اصدر المكتب السياسي لحزب الامة القومي بيان. ادان فيها الاعتداء الغاشم علي المواطنين الامنين وممتلكاتهم في منطقة الحجيرات. وقرر. ارسال وفد الي جنوب كردفان لتقديم واجب العزاء والاطلاع علي حجم الخسائر وتفقد الجرحي. واعرب البيان عن رفضة القاطع لمثل هذة الاحداث ‘وطالب البيان الحركة الشعبية وجميع الاطراف اتخاذ الاجراءات الفورية لارجاع المواشي المنهوبة.لا صحابها. واكد علي التعاون مع كافة الاطراف لاحتواء الموقف.

واشاد المكتب السياسي بالمهنيين في وزراعة والمرافق البحثية لايقاف فسائل امطار.. وادان تعدي الامن للدار لفض مؤتمر المعلمين.



♈♻*إصابة العشرات بالعمى بسبب ميكروب غامض في ام درمان*

أعلن مستشفى مكة بمدينة أم درمان السودانية، إصابة العشرات بالتهابات وحمى وصداع واستفراغ، بسبب “ميكروب غامض” فور حقنهم بمادة “الأفاستنين”، التي تستخدم لشفط المياه من العين لمرضى السكري، ما أدى لفقدان عدد منهم البصر.

وأكدت المدير الطبي للمستشفي، الدكتورة فاطمة إبراهيم يوسف، وقوع إصابات بين المرضى البالغ عددهم 45، بعد حقنهم بذلك العقار، مشيرة إلى أن عددا من الحالات شكت من أعراض بعينها، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز العربية، نقلا عن صحيفة الجريدة السودانية.