صدى الحرية – صوت العدالة – ٢٣ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العدالة*

*العدد_______________64_________*

*الموافق 23/2/2017م*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

♈♻اكد الخبير الامم المحتدة المستقل والمعني بحاله حقوق الانسان في السودان اليسد اريستيد نونونسي.. في بيان صحفي بعد الزيارة التي قام بها الي واقليم دارفور‘.اني اشعر بالعلق حيال حالات المضايقات والاعتقالات ‘والاحتجازات المطولة التي تستهدف ممثلي منظمات المجتمع المدني ‘

واضاف بان الاوضاع لاتزال سئية خاصة في المعسكرات. لعدم توفر الامن وجود عناصر مسلحة ‘التي لاتزال ترتكب الاعمال الاجرامية داخل المعسكرات وخارجها. ويعتبر العنف الجسي والعنف علي اساس النوع ‘من المخاوف الاساسية التي لاتزال هاجس للمعسكرات..

.واشعر بالعلق نتيجة اعدم اصدار تاشيرات العمل لموظفي حقوق الانسان التابعين لليوناميد.. وتابع بان هناك دوافع الانتقام والافلات من العقاب.. وعدم وجود مؤسسات لتطبيق القانون..

✅♻تناول مجلس الأمانة السياسية بحركة العدل و المساواة السودانية بالنقاش المستفيض والتداول الجاد قضايا الراهن السياسي و سيناريوهات المرحلة المقبلة و ذلك خلال إجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ 21فبراير2017

⬅ملف العملية السياسية



⬅وحدة المعارضة



⬅إنتهاكات حقوق الانسان

⬅إستمرار جرائم الحرب في دارفور

⬅ فساد العصابة الحاكمة



♈♻ *قلق على المعتقل الذي قمعه مدير السجون في زيارة الخبير المستقل لسجن الهدى وتم تحويله الي جهة غير معلومة*

*هذه الرسالة موجهة لشعبنا السوداني وعبره للخبير المستقل من الامم المتحدة لمر اقبة حالة حقوق الانسان في السودان والذي يقوم بزيارة للسودان هذه الايام.*

السيد الخبير المستقل وانت تتفقد حالة حقوق الانسان ورد الينا انك وبمرافقة مدير السجون قد قمت بزيارة لسجن الهدى ولقد عرضت عليك ادارة السجون فقط القسم الخامس بالسجن حيث المسجونين هناك هم اصحاب قضايا الشيكات المطلوبين في قضايا مالية ويمكثون حتى السداد .وحتى في هذا القسم الذي زوروك له حينما حاول احدهم التحدث اليك زجره مدير السجن وتم ترحيله الي جهة غير معلومة غالبا الي احدى زنازين الامن خارج السجن.

في هذا السجن الذي زرت يا سيادة الخبير المستقل يقبع هناك ومنذ زمن في زنازين مغلقة تحت معاملة سئية للغاية معتقلي حركة العدل والمساواة والذين هناك قلق كبير على وضعهم الصحي والنفسي واستخدامهم كرهائن للضغط على المناويين للنظام وعلى قبايلهم واهاليهم.

السيد الخبير المستقل

وانت في زيارتك لسجن الهدى لم يسمحوا لك على قسم اصحاب الاحتياجات الخاصة والمرضى النفسانيين الذين لا يعاملون في السجن على حسب حالاتهم الصحية ولا توجد بئية تناسب حالاتهم الخاصة.

ولم تتاح لك الفرصة ايضا ان تمر على قسم المدانين في قضايا المخدرات والذين يتعدى عددهم الالفين سجين وتترواح الاحكام عليهم بين 10 سنوات الي 20 سنة ومعظمهم من اقليم دارفور .

بالتاكيد سيادتكم قد تابعتم وسمعتم بقضية مركز تراكس التي يتهم فيها النشطاء مصطفى ادم ومدحت عفيف وخلف الله العفيف واستمر الاعتقال والمحاكمة الي ما يقارب العام في تهم وهمية وليس لها اي اساس فهل سمحت لك ادارة السجن الممثلة في السيد ابوعبيدة مدير السجون والمستشارة القانونية من وزارة العدل مقابلة هولاء النشطاء الذين تاجل النطق في قضيتهم لغياب القاضي وتاجلت الجلسات مرارا كما يحدث في الجلسات القضائية الصورية التي تتم لكل النشطاء.

هذه الافعال تؤكد نوايا النظام ومعاملته للمعتقلين ولا ندري ان كنت قد مررت على السجون الاخرى وقابلت دكتور مضوي وتسنيم طه ومعتز العجيل والقائمة الطويلة التي تقبع في معتقلات زنازين جهاز الامن دون اتهام ودون التقديم الي محاكمات.

✅♻العدل والمساوة امبيكي مطالب بالحيادية في المشاورات الت يجريها مع الاطراف الازمة. واكد امانة الشؤون السياسيةان

الحركة علي الموقف الثابت من الحل السياسي الشامل المتوافق عليه بواسطة جميع الاطراف علي أساس خارطة الطريق الإفريقية وبما لا يتعارض وقرارت مجلس السلم والامن والافريقي 539 و456. و ترحّب الحركة ببيان دول الترويكا و بيان الناطق الرسمي باسم الخارجية الامريكية حول الازمة السودانية، خاصة ما وردت من تحذيرات موجهة للنظام السوداني بضرورة إيقاف الانتهاكات وإتاحة الحريات. كما تثمّن الحركة المواقف الإقليمية الساعية لإيجاد حل نهائي للإزمة السودانية ونطالب الوسيط الافريقي بتوخي الحيادية في المشاورات التي يجريها مع اطراف الازمة. كما تشير الحركة إلي نكوص نظام المؤتمر الوطني عن تنفيذ مخرجات وثبته. و دليلنا في ذلك محاولات الالتفاف علي التعديلات الدستورية الشائهة والتي ، و علي الرغم من تقاصرها عن تقديم حلول ناجعة للازمة الوطنية المستفحلة، إلا أن النظام السوداني انقلب عليها بستار ما يسمي ب”هيئة علماء السودان” والتي تمثل ذراعاً أمنياً صرفاً يقوم بتنفيذ أجندات سياسية. و لسنا هنا في موقف شامت، و لكننا نعتزّ بموقفنا المبدئي من حوار الوثبة الأعرج، و الذي بنيناه علي أساس معرفتنا الراسخة بخرق النظام السوداني للعهود والمواثيق. و نحن اليوم أكثر قناعة وأشد إلتزاما بموقفنا الرافض للدخول في حوار لا تتوافر فيه الحياد و التكافؤ و الشمولية والشفافية و ضمانات تنفيذ مخرجاتها عبر آلية مستقلة لا يتحكم

طرف من أطراف الحوار.

♈♻اعلن مسؤل في الامم المتحدة نونونزي اليوم ان اعمال القتل والاغتصاب لاتزال جارية في اقليم دارفور الذي تمزقة الحرب.

وان الوضع تفاقم بسبب الافلات الشامل من العقاب وضعف سيادة القانون والمؤسسات القضائية‘واكد ان تسع حالات اغتصاب في مخيم سورتني. في الثامن عشر من فبراير الحالي.

♈♻اصدرت المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا يوم أمس .

قرارا بعدم دستورية وبطلان طلب الحكومة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ووصفته بغير الدستوري والباطل.

Unconstitutional and invalid.

القضاء في جنوب إفريقيا يقول ان انسحاب الحكومة من المحكمة الجنائية الدولية تم بطريقة غير دستورية وتامر الرئيس ووزيرة الخارجية بسحب الاخطار من الأمم المتحدة..

♈♻اصدرت المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا يوم أمس .

قرارا بعدم دستورية وبطلان طلب الحكومة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ووصفته بغير الدستوري والباطل.

Unconstitutional and invalid.

♈ نقل الجنجويد عبر مطار نيالا الي المدن السعودية ضمن صفقة عقدها رأس النظام مع حلفاءه أطراف ما يسمي عاصفة الحزم

النقل من مطار نيالا وعلى مدى ثلاث أيام ولا تزال العملية مستمرة فى سرية حيث تم نقل الآلاف من القوات القبلية إلى المدن السعودية القريبة من الحدود اليمنية وكذلك الي عدد من مطارات اليمن تحت سيطرة التحالف.

الصفقة تأتي في أعقاب نية دولة الأمارات سحب جنودها من عاصفة الحزم

مقابل هذه الصفقة تم تكريم البشير فى السعودية والامارات.

المدعو عيسي المسيح رفض بيع جنوده للسعودية علي الرغم من كل التهديدات والتي سبقتها إغراءات مالية بالتالي تمت ملاحقته ومطاردته مؤخرا في الفاشر.