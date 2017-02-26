صدى الحرية – صوت العدالة – ٢٦ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العدالة*

*العدد_____________67__________*

الاحد. 26/2/2017م

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♈♻كشف القيادي بالحزب الشيوعي وتحالف قوى الاجماع الوطني صديق يوسف عن مشاورات مع قوى (نداء السودان) للوصول الى اوسع جبهة لإسقاط النظام وقال صديق يوسف في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بالخرطوم (2) أمس، ان التعديلات الدستورية أعطت رئيس الجمهورية سلطات عالية في التعيين، وتمسك بحصر سلطات الامن في جمع المعلومات.

وأكدت قوى الاجماع الوطني تمسكها برفض التسوية السياسية، واستنكرت الاعتقالات، والتعدي على الصحف والحريات.

♈♻كشف مدير دائرة شئون الاجانب بالادارة العامة للجوازات والهجرة(للجريدة)يس محمد الحسن، عن دخول مليون و(500) ألف أجنبي للسودان بطريقة غير شرعية، وقطع بعدم وجود احصاءات دقيقة للأجانب الداخلين بطرق غير مشروعة، وان تلك الاحصائية من خلال المغادرة .

♈♻أزالت سلطات محلية الخرطوم مرسما لفنانة تشكيلية بالقوة، يوم السبت، ما أدى إلى حالة استياء بالغ وسط الفنانين التشكيليين، ودافعت المحلية عن قانونية الإزالة والتزمت بتوفير “مواعين العمل للمبدعين السودانيين .

♈♻ طلبت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور عون الحكومة الولائية لتجميع تلاميذ من ثلاث مناطق في جبل مرة ونقلهم إلى مناطق آمنة للجلوس إلى امتحانات شهادة الأساس.وأفاد وزير التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور محمد عبد الله هشام أن الوزارة في حاجة ماسة لوقفة حكومة الولاية لترحيل تلاميذ محلية “شرق جبل مرة” ليتم تجميعهم بمنطقة “مرشنج.مما يؤكد زيف النظام بان الاوضاع تحت السيطرة.

♈♻لنت وزارة الداخلية السودانية، السبت، عن وجود 1.55 مليون أجنبي يقيمون مؤقتاً في السودان بشكل غير شرعي ويتأهبون للهجرة إلى أوروبا وإسرائيل.

♈♻أطلق الرئيس السوداني عمر البشير سراح مدان تشيكى حكم عليه بالسجن المؤبد بعد ادانته بالتجسس، استنادا إلى المادة 208 من الدستور، التي تخول للرئيس إسقاط العقوبة، والإدانة في غير جرائم الحدود.



♈♻اتهم تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان، السبت، الولايات المتحدة، بقيادة مخطط دولي عبر الوسيط الافريقي ثابو أمبيكي، للإبقاء على سياسات النظام الحاكم في السودان وإلحاق بعض أطراف المعارضة بالسلطة.

وقال في تعميم صحفي، السبت، إن “خطورة المخطط تكمن في تهديده ما تبقى من وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها، في ظل استمرار النظام الحاكم في سياساته الفاشلة.

♈♻قضى حريق علي عدد من المنازل بمعسكر جبل للاجئين السودانيين بتشاد.

♈♻أطباء أميركيون يعتزمون إجراء عمليات بشمال كردفان.

♈♻تم انتشال جثث 27 مهاجرا في غرب ليبيا منهم 13 ماتوا بسبب الاختناق في حاوية للشحن.

وأضاف في بيان أن المهاجرين الذين عثر عليهم في الحاوية كانوا على الأرجح محبوسين بداخلها منذ عدة أيام أثناء نقلها إلى الساحل في مدينة الخُمس حيث كانوا سيحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا.

♈♻قضت محكمة اميركية بولاية فيرجينا بالسجن احد عشر عاما على سوداني يدعى محمود الحسن، اثر ادانته بتهم متعلقة بالارهاب والكذب على الاستخبارات الاميركية. واعتقل الحسن العام الماضي اثناء توصيله صديقا له يدعى جوزف فاروق الى المطار للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية سوريا.

♈♻اعلنت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي تلقيها اتصالات من جهات عدة لم تشأ الكشف عنها، لاستئناف التفاوض مع الحكومة.

♈♻يسود القلق والذعر مناطق انجكوتي بولاية وسط دارفور وفور برنقا بولاية غرب دارفور اثر اتهامات ناشطين لملثمين مجهولين بسحب دماء سكان المنطقتين بعد مهاجمة منازلهم ليلا وتخديرهم وقال الناشط في تلك المناطق ادم رمضان لعافية دارفور ان تلك الظاهرة ادت الى هروب الناس من المنطقتين.

♈♻اتهم هارون مديخير القيادي بمجلس الصحوة الثوري برئاسة الشيخ موسى هلال ، الحكومة بالزج بابناء الرزيقات في حرب اليمن وقال لعافية دارفور ان مطار نيالا شهد مؤخرا حركة مكثفة لنقل قوات الدعم السريع للمشاركة في عمليات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.