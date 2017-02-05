صدى الحرية – صوت العدالة – ٥ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العدالة*

*العدد*….46

الاحد المواقف 5فبراير 2017م

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📝♻رؤتنا للوصول الي السلام العادل – الجزء الاول – ثمانية مرتكزات عامة..

⬅1ـ السودان له أقاليم بدون اتفاق: إن أقاليم السودان متحدة عفوا ولم تتفق بعد على نظام حكم عادل يحفظ حقوق المواطنين ويأمن وحدة البلاد وهذا خطأ تاريخي كبير ارتكبته أقاليم السودان فوقعت جميعها فريسة لحكم قلة من أبناء الإقليم الشمالي منذ الاستقلال إلى اليوم ثم تحولت هذه السيطرة الي استعمار داخلي ومهدد لوحدة السودان.

⬅2ـ احتكار سلطة وثروة البلاد هو أساس مشكلة السودان: إن احتكار السلطة والثروة في السودان بواسطة قلة من أبناء الإقليم الشمالي وتهميش الأقاليم الأخرى سياسيا واقتصاديا, هو مشكلة السودان المركزية ومصدر الحروب الأهلية المتعددة وكذلك سبب الاضطراب الاجتماعي والصراع السياسي والتخلف الاقتصادي في السودان, ولا يمكن إنهاء هذه المآسي إلا بتحقيق العدالة والمساواة في قسمة السلطة والثروة بين أقاليم السودان وشعوبها.



⬅3ـ استهتار نظم الحكم المتعاقبة بالمواطن: لقد ظل المواطن السوداني ضحية إهمال كل الحكومات التي تعاقبت علي حكم السودان منذ الاستقلال الي اليوم وقد وجب الالتفات الي أحوال المواطنين وان تكون كل الحلول لصالح المواطن



⬅4ـ صراع الأحزاب لم يستهدف حل مشكلة السودان: إن الصراع السياسي الذي ظل يدور بين الأحزاب السياسية السودانية منذ الاستقلال لم يستهدف معالجة قضية أهل السودان المركزية وهي مسألة اختلال ميزان السلطة والثروة بين أقاليم السودان.

⬅5ـ لم يكن تعدد أعراق واديان وثقافات الشعب السوداني واتساع رقعة البلاد الجغرافية سببا في اختلاف أهل السودان ولكن كل أطراف الصراع السوداني استغل هذا التباين بلا استثناء لحسم الصراع الحقيقي وهو صراع قسمة السلطة والثروة بين أقاليم السودان.



⬅6ـ طبقية المجتمع السوداني واقع مرير: إن أبناء أقاليم السودان غير متساويين في حصولهم علي حقوق الإنسان الأساسية في السودان وأولها حق الحياة, حرية الإنسان وكرامته, حقوق المرأة, حق العمل والكسب, حق سكن آمن, حق رعاية صحية, حق التعليم , …الخ.

⬅7ـ وحدة السودان في خطر!:السودان مهدد بخطر تقسيم حقيقي الي أكثر من دولتين ولا يمكن إيقاف هذا الخطر إلا باتفاق أقاليم السودان علي معادلة جديدة تتحد عليها أقاليم السودان علي قواعد العدل والمساواة بينها.



⬅8ـ الحل السلمي أفضل الخيارات:الحل السلمي لمشكلة السودان هو افضل الخيارات لكل أطراف الصراع شريطة أن يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين في كل حقوق المواطنة الأساسية.

♈♻ منع جهاز الامن والمخابرات ‘ ندوة اللجنة الشبابية لمناهضة سدي دال وكجبار بدار حزب المؤتمر السوداني بالكلاكلة والتي كان من المقرر مساء امس السبت. احياء ذكري مرور 53 عاما من اغراق وادي حلفا..



♈♻ منع جهاز الامن والمخابرات ‘ ندوة اللجنة الشبابية لمناهضة سدي دال وكجبار بدار حزب المؤتمر السوداني بالكلاكلة والتي كان من المقرر مساء امس السبت. احياء ذكري مرور 53 عاما من اغراق وادي حلفا..

♈♻قال عمدة بني حسين بالخرطوم محمود محمد بخيت إن هناك آلاف الأجانب بمنطقة جبل عامر الغنية بالذهب بولاية شمال دارفور، وأشار لوجود مواطنين من تشاد، أفريقيا الوسطى، النيجر، ومالي، مشيرًا إلى أن المنطقة أصبحت تعج بالفوضى بسبب تواجد ما يقارب مائة ألف تسببوا في انتشار السلاح والمخدرات. ولفت محمود في مؤتمر صحفي أمس بأم درمان الى أن انتشار السلاح بالمنطقة يعود إلى غياب الشرطة، والقوات النظامية الأخرى، وعدم قدرة السلطات على إغلاق الجبهة الليبية التي تعتبر مصدرا رئيسياً لتواجد السلاح.

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♈♻: امين الاعلام والناطق الرسمي الاستاذ جبريل بلال. حاول نظام المؤتمر الوطني وإعلامه في الكثير من الأحيان أن يشوه صورة حركة العدل والمساواة بتركيزه الدائم على تورط الحركة في إشكاليات الجنوب وما كان ذلك إلا محاولة منه للتغطية المباشرة على ما يقوم به من محاولات لخلق البلبلة في دولة جنوب السودان، إذ أن النظام في الخرطوم لا يمكنه أن يترك دولة جنوب السودان وشأنها بفعل ما يقوم به من تدخلات مباشرة في شؤون دولة جنوب السودان.

: تأمل حركة العدل والمساواة من أطراف المعارضة الجنوبية الكف عن ترديد ما تقوله آلة النظام من إدعاءات في حق الحركة إذ أن الحركة لا يمكنها التدخل في الشأن الداخلي لدولة جنوب السودان، بل ندعو الأطراف المتصارعة في دولة جنوب السودان الإحتكام لصوت العقل وحلحلة الإشكاليات عن طريق الحوار..

♈♻ منع جهاز الامن بالقوة الجبرية منشطا سياسيا كان يعتزم إقامته حزب المؤتمر السوداني امس السبت بضاحية “ابو آدم” واحتجزت الامن رئيس الحزب بمحلية جبل اولياء‘واعتبر المؤتمر السوداني، ما فعله جهاز الأمن تعدياً سافراً على الحقوق والحريات الأساسية، كما أنه يقف شاهداً على رعب أجهزة السلطة “التي تحسب كل صيحة عليها وتظن أنها قادرةٌ على أن تحمي عرشها بتلك التدابير الأمنية البائسة..

♈♻✅♻امانة الشؤون الصحية تحي ذكرى اليوم العالم السرطان ‘‘يصادف يوم السبت، الرابع من فبراير ٢٠١٧، احياء العالم ذكرى اليوم العالمي للسرطان، وتحمل طيات هذا العام شعار *نعمل في تلاحم لمحاربته*. تورد الإحصاءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بان عدد الوفيات المتصلة مباشراً بالسرطانات الى ٧،٦ مليون نسمة حول العالم سنوياً، وأن ٧٠٪‏ من هذه الوفيات تحدث في دول العالم الثالث.

السودان ليس بمنأ عن هذه الأرقام، فقد إقتحم السرطان بمختلف حُلاّته ربوع البلاد خصوصاً سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان الدم، سرطان البروستات ،سرطان الرحم وغيرها من السرطانات. مع إنعدام سياسة واضحة في السودان وخارطة صحية متكاملة لمحاربة الأمراض تفشت السرطانات وقلّة سبل علاجاتها. وإفتقرت البلاد إلى مراكز ومستشفيات متخصصة موزعة بشكل متساوى في كل ربوع السودان تتضمن أقسام للسرطانات

المختلفة. ولكن مع إهدار المال العام.

♈♻أفاد نازحون بنشوب قتال على الحدود بين قوات سودانية وأخرى تشادية، وقال المتحدث باسم نازحي سربا في غرب دارفور محمد يحي أبكر “”لعافية دارفور”” إن ستة اشخاص على الأقل قتلوا في تلك الاشتباكات:واضاف محمد يحي أبكر أن القتال ادى الى توتر الاوضاع في المنطقة وأن السلطات القت القبض على نازح في معسكر ابوسروج بتهمة التخابر مع القوات التشادية.

♈♻يعاني المواطنون بمحلية كبكابية بشمال دارفور صعوبة الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية . مستشفى كبكابية يفتقر الى الاختصاصين واجهزة التشخيض .

♈♻دعا المفكر السوداني حيدر ابراهيم علي قوى الاجماع الوطني وتحالف نداء السودان الى حل الخلافات، وقال لعافية دارفور إن تلك الخطوة اساسية لحل قضية دارفور والنزاعات الأخرى بالبلاد.