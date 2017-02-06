صدى الحرية – صوت العدالة – ٦ فبراير ٢٠١٧

*صدي الحرية* *صوت العدالة*

*الاثنين المواقف 6 فبراير 2017م*

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♈♻اكدت المجلس السياسي للحركة العدل والمساواة السودانية في الاجتماع الدوري التي انعقدت مساء امس. ان العصبيات الانقاذ آكلة الحريات السياسية والمدنية.

وان النظام في حاله أزمة بنيوية مردّها تصفية الثقافات وهي تعجز عن بلوغ مستويات التكامل الحقيقي ا تناول الاجتماع الوضع السياسي الراهن.. والازمة الانسانية وملف حقوق الانسان…. واثار الناتجه عن بناء سد شتيت . واجازة المجلس خطة العامه لامانة السياسية …..

محور السلام

اكد المجلس ‘ان حركة تؤكد استعدادها التام للحل السلمي من خلال الدخول في مفاوضات جادة ومسئولة تفضي إلي سلام عادل وشامل يتجاوز كافة سلبيات ونواقص الماضي ويأتي تأكيد الحركة جازيتها للسلام انطلاقا من قناعتها بأن السلاح وسيلة للتنبيه يلجأ إليها المضطرون و أنه لا يمكن حل قضايا السودان عبر السلاح وحده و لا بد من الحوار و إن طال الزمن. عليه تعطي الحركة الحل السلمي المتفاوض عليه أولوية علي سائر أنشطتها السياسية والعسكرية سعيا لإنهاء معاناة الأهل في معسكرات النازحين و اللاجئين و غيرهم مع ضرورة إعطاء أولوية لمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين وترتيب أوضاعهم وفق بنود واضحة تؤمن حقوقهم الأساسية وتضمن سلامتهم وعودتهم الطوعية إلي مناطقهم الأصلية، وتضمن تعويضهم، وتنمية مناطقهم.

♈♻أقر القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي، بفشل اعلام المؤتمر الوطني في تحقيق اهداف الحزب، وقال ان اعلام الوطني فشل فشلاً ذريعاً لأنه لم يستطع التعبير عن مواقف الدولة، وأرجع ذلك الى عدم وجود إستراتجية إعلامية موضوعية حتى تلتزم بها القيادات الإعلامية بالوطني .

✅♈أقامت القوي السودانية للتغيير بجامعة زالنجي فعالية سياسية كبري في اطار توسيع دائرة تبصير جماهير الحركة الطالبية بما آلت إليها بلادنا بسبب هذا النظام والمضى حثيثآ لاجتثاث افكارهم المتزمته الذي ظلت بسببها تهدر الأنفس والاموال وتأخرت البلاد من ركب التطور والتقدم والتحديث ، ومع ايماننا الدامغ بدور الطلاب في خلق رؤى متلائمة وسرعة الأحتكاك مع المجتمع وتبصيرهم ، حيث التقت القوي السودانية للتغيير مركزية جامعة زالنجي بالقاعدة الطلابية والقوى السياسية بالجامعة نهار اليوم في ركن للحوار والنقاش…

♈♻كشفت صحيفة( صنداى تايمز) البريطانية ” 5 فبراير ان مجموعة طلاب جامعة مامون حميدة الذين سبق والتحقوا بتنظيم داعش عام 2015 لهم علاقة بمتورطين فى عمليات ارهابية فى بريطانيا . ان ما يزيد عن (22) من طلاب الطب والصيدلة والاسنان من جامعة مامون حميدة من ذوى الاصول البريطانية سافروا الى سوريا للانضمام الى داعش ، وان المجموعة فى معظمها من ابناء اطباء ذوى سمعة طيبة ببريطانيا ، وانهم أكبر مجموعة واحدة فى الغرب يتم تنجنيدها بواسطة التنظيم الدعش

♈♻ قال عمر البشير إن حكومة طلبت من القاهرة مرارا وقف دعم المعارضة السودانية، نافيا استضافة السودان لأي من قيادات الاخوان المسلمين.

♈♻قال الخليفة حفتر قائد الجيش الليبي.ان قطر وتركيا والسودان بدعم وبتسهيل وصول أسلحة ومعدات إلى الجماعات الإسلامية المسلحة عبر البحر و” أموال ضخمة لتمويل الفساد. وانه مصمم على مواصلة التصدي للمجموعات والتنظيميات الإسلامية المسلحة في ليبيا ولاسيما تنظيم ” الدولة الإسلامية ” وتنظيم ” القاعدة” و” الجماعة الإسلامية المقاتلة التي لا يزال عبد الحكيم بلحاج يتحكم فيها

وذكر حفتر في حديث نشرته صحيفة ” لوجورنال دي ديمانش ” الفرنسية الأسبوعية في عدد الأحد 5 فبراير-شباط 2017 ان الجيش الليبي الذي يقوده يبلغ عديده 50 ألف جندي وأن نواته الأولى لم تكن تتعدى ثلاث مائة شخص. ورأى أنه لن يترك المجموعات الإسلامية تهدأ إلا إذا قبلت بمغادرة ليبيا..

♈♻أزمة حاده للرغيف في كادقلي منذ نهاية الي اليوم دون ايجاد لحل تلك المعضله من قبل الحكومة . حيث ظلت الأزمة مستمرة دون تراجع حتى . وتعاني كادقلي أيضا من انعدام جزئي ومتقطع للبنزين ما خلق صعوبة أمام حركات الموصلات مما عاقه وصول التلاميذ الي مدارسهم…

♈♻قال مسؤول دبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية رداً على سؤال “مبتدا” بشأن موقف مصر من التصريحات التى أدلى بها الرئيس السودانى عمر البشير، بأن مثلث حلايب “سودانى” وأنه سوف يلجأ إلى مجلس الأمن: “سبق أن اتفقنا على عدم إثارة النقاط الخلافية إعلاميا”.واضاف بان البشير ‘لم ياتي بجديد، كما أن السودان بالفعل لديها ملف فى الأمم المتحدة بخصوص هذا الأمر، وأعتقد أن هذه التصريحات تخاطب الداخل السودانى، خاصة أن الأمر لا يخضع لأى عملية تفاوض لأن حلايب تحت السيادة المصرية وجزء من أرض مصر”.

♈♻احتج مواطنو مدينة الدامر بولاية نهر النيل على زيادة فاتورة المياه من (22) جنيها إلى (35) جنيها من دون إخطار مسبق من قبل إدارة المياه..

♈♻شنت السلطات المحلية بولاية الخرطوم حملات ضد بائعات الشاى والباعة المتجولين فى مناطق متفرقة من الخرطوم أمس الأحد وصادرت السلطات خلال الكشات معدات ستات الشاى العاملات فى شارع القصر والسيد عبدالرحمن وشارع..

♈♻نفت حركة تحرير السودان قيادة مناوي وجود أي نوايا للحركة للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية أو إجراء أي اتصالات مع حكومة المؤتمر الوطني لأي نوع من التفاهم. وقال محمد حسن هرون أوباما الناطق الرسمي للحركة لـ”راديو دبنقا” إن هذه الأخبار المتداولة هي جزء من الأكاذيب التي ظل يطلقها الإعلام المضاد التابع للمؤتمر الوطني بغرض التضليل والفتنة. وأضاف أوباما أن الإعلام ظل يردد أن هنالك لقاء مرتقبا غير رسمي للحركة مع الحكومة وتارة أخرى أن الحركة ستشارك في حكومة الوحدة الوطنية ومرة أخرى يردد أن الحركة ستشارك في حوار الوثبة المنتهي الصلاحية. ووصف أوباما الحوار بأنه بلا مخرجات وأن مخرجاته الوحيدة هي اغتصاب النساء وارتكاب المجازر وقتل الأبرياء من المدنيين وتشريدهم. وأضاف قائلا إنه لو كان النظام جادا لأوقف الجرائم التي يرتكبها قبل إقامة مسرحية الحوار وأنه إذا لم ينبثق حوار شفاف وقومي تشارك فيه كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأبناء الشعب السوداني فإن حوارهم سيظل عن طريق البندقية والدانة والدوشكا..



♈♻جاء السودان فى ذيل دول العالم من حيث الحريات ، بحسب ما أوضح تقرير منظمة فريدوم هاوس السنوى .

وجاءت على رأس قائمة الدول (غير الحرة) بالترتيب :

(-1) سوريا ، (1) التبت ، (3) تركمانستان ،(3) أوزبكستان، (3) كوريا الشمالية ،(3) اريتريا ،(4) جنوب السودان ،(4) الصحراء الغربية ،(5) الصومال (6) السودان. وأشار التقرير إلى أن هذه الدول سجلت أسوأ المؤشرات فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية.

وأكد التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت أسوأ مؤشرات الديموقراطية عام 2016 مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى (83 في المئة من شعوبها غير حرة، و12 في المئة حرة جزئيا، و5 في المئة فقط دول حرة). وعزا ذلك إلى نظم الحكم السلطوية وانتشار المليشيات وأعمال العنف..

♈♻اصدرت المكتب السياسي للمؤتمر السوداني بيان حول تطورات الراهن السياسي. حيث تناول البيان المشهد السياسي العام. والعصيان المدني. والتحالفات السياسية وحقوق الانسان. والازمة الصحية والعقوبات لامريكيه وقدم البيان حلول وافاق المستقبل السياسي..