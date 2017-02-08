صدى الحرية – صوت العدالة – ٧ فبراير ٢٠١٧

*صوت الحرية* *صوت العداله*

*العدد*….. 48

*الثلاثاء الموافق 7فبراير 2017م*

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♈♻ صدرت ادارة جامعة الفاشر قرارا جديدا قضى بفصل طالبين من كلية الطب لعام دارسي . إن عدد الفصولين ارتفع الى ثلاثة عشر طالبا وطالبة على خلفية اعتصام طلاب الكلية بسبب زيارة رسوم التسجيل من( 350ج ) الي (1500) ..

♈♻نازحون يحذرون من خطورة تخطيط قراهم الاصلية وتخصيصها لسكان اخرين



حذرت منسقية النازحين واللاجئين بوسط دارفور من خطورة تخطيط قرى النازحين وتخصيصها لسكان آخرين، ودعا المتحدث باسم معسكرات وسط دارفور الشفيع عبد الله الادارات الاهلية وفعاليات المجتمع بالولاية الى ضرورة الانتباه لخطورة الاجراءات المتبعة الان من قبل الجهات المختصة في الولاية بتسجيل وتمليك اراضي النازحين في القرى والمناطق المختلفة للوافدين…

♈♻حريق يلتهم معسكرا بشرق دارفور

التهم حريق هائل عشرات الخيام والرواكيب في معسكر كريو في محلية بحر العرب للاجئين من دولة جنوب السودان .