صدى الحرية – صوت العدالة – ٨ فبراير ٢٠١٧

*صدي الحرية* *صوت العداله*

*العدد*…..49

*الثلاثاء الموافق 8فبراير 2017م*

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✅♻ *القوي السودانية للتغيير بجامعة شرق النيل تنظم يوم اجتماعي لجامعات ولاية الخرطوم*

وحفل اللقاء فقرات غنائية من شعراء الحركة وفواصل غنائية من كورال القوي السودانية للتغيير بالجامعة وسمنار حول أهمية التواصل الاجتماعي وتقوية التنظيم وقدم امين الجامعه تنويرا للأعضاء عن الراهن السياسي .والخط السياسي للحركة والتحديات وآفاق الحلول …

كما ثمنا جهود عضوية القوي السودانية للتغير في الحراك الثوري. كما طالب العضوية بضرورة الترابط والتماسك الاجتماعي في هذه المرحلة التاريخية من عمر وطننا الحبيب السودان مؤكدا ضرورة العمل علي تراصي الصف الطلابي الشبابي لأجل إسقاط النظام ..والتنسيق مع التيارات الشبابية والطلابية الثورية لأجل إقامة مركز ثوري للعصيان المدني ..وحي نضالات خريجي مدرسة القوي السودانية للتغيير علي جهودهم ….وفي الاخير هتف الكل بأن الثورة ستمضي الي الإمام الي حين تحقيق غايته النبيلة

♈♻ حكومة وسط دارفور تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة في الأحياء الشرقية لمدينة زالنجي تحوطا لعمليات انتقامية من ذوي القتيل، قائلا “نشرت لجنة أمن الولاية تعزيزات عسكرية كبيرة تحوطا من انفلات الأوضاع الأمنية واستفحالها”.

تجنبا لوقوع هجمات انتقامية بعد مقتل مسلح على يد طالب جامعي.

♈♻ قال عضو هيئة النازحين واللاجئين الشفيع عبد الله أن طالبا تعرض لهجوم من مسلح بقصد نهب هاتفه أثناء مراجعة دروسه قرب حي “الحميدية” بزالنجي، وعلى إثره نشب عراك عنيف تمكن الطالب خلاله من نزع مدية من المسلح وغرسها في جسده ما أدى الى مصرعه في الحال.

♈♻ *اعتداء من قبل المليشيات الحكوميةعلي طلاب جامعة زالنجي بالداخلية وقاموا بطرد الطلاب من الداخلية وسرق ممتلكات الطلاب*

ذكر مصدر طلابي بجامعة زالنجي لصدي للحرية ملابسات أحداث مقتل مليشي في زالنجي”

بأن هنالك احد الطلاب كان يتحدث بهاتفة اثناء العودة من الجامعة الي الداخلية …وتم تهديده من أحد المليشيات في الطريق بالسكين ودافع عن نفسه واخذ السكين من المليشيا وسدد له طعنات وبعده مات الجنجويدي حالا بعد طعنه …

وقام الطالب بتسليم نفسه للشرطه. وبعد الحادث تم اجتياح الداخلية من قبل زوي المقتول وبقية مليشيات الدعم السريع وضربوا النار علي الطلاب وسرقوا معظم ممتلكات الطلاب من هواتف ولابتوبات وملابس…

♈♻تشهد مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان أزمة فى رغيف الخبز بسبب قلة الدقيق المدعوم فى الأفران. وقال مواطنون لـ”راديو دبنقا” يوم الثلاثاء من أبو جبيهة إن هناك أزمة ظلت مستمرة في المدينة مع ارتفاع في أسعار الدواء فى الصيدليات خاصة المضادات الحيوية، وارتفاع كذلك في أسعار بعض السلع الاستهلاكية منذ مطلع هذا الشهر. وقال مواطن من أبو جبيهة إن رطل السكر وصل إلى (7) جنيهات بينما وصل سعر جوال الدقيق غير مدعوم (450) جنيها. وأشار المواطن كذلك للزيادة التي حدثت فى الرسوم المحلية التي تفرضها السلطات المحلية السلع الواردة، حيث زادت رسوم جوال السكر من (6) جنيهات إلى (12) جنيها ورسوم جوال الدقيق من (4) جنيهات إلى (10)جنيهات.

♈♻ عادت معدلات الإصابة بالكوليرا التي تسميها الحكومة بالإسهال المائي الحاد في الارتفاع مرة أخري بولاية القضارف بعد أن شهدت انحسارا خلال الفترة الماضية..حيث سجل امس 20حاله جدية. فيما بلغ معدل التردد اليومي للمستشفى خمس حالات. وذكر مصدر الصحي استمرار الإصابة بالإسهال المائي الحاد في منطقة العزازة أم خنجر ..والقلابات.والاحياء الشرقية من القضارف.

♈♻قال دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية: “لا نأخذ تصريحات البشير الأخيرة سواء التي قال فيها، إن حلايب سودانية، أو تلك التي اتهم فيها جهاز الاستخبارات بدعم معارضين، على محمل الجد”، متابعاً “تعودنا على هذه التصريحات النارية قبل الاستحقاقات الانتخابية السودانية لجلب الأصوات”. وأضاف المصدر”تعودنا على هذا، إلا أن وزير الخارجية سامح شكري هاتَف الغندور من أجل عدم التركيز على هذه النغمة كثيراً، حتى لا تصل العلاقات لمستوى يصعب تداركه بعد ذلك على مستوى الشعبين…

♈♻يبدأ ستة عشر دبلوماسيا أوربياً يوم الأربعاء زيارة إلى دارفور تبدأ من الفاشر وتمتد إلى الجنينة وتستمر لمدة يومين. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان جان ميشيل دوموند عقب اجتماع مع وزير الخارجية إبراهيم غندور بالخرطوم إن الوفد سيجتمع مع حكام الولايات لمناقشة التحديات التي تواجه التنمية .

♈♻ تشهد أفران المدينة في مدينة الدلنج أزمة شديدة فى رغيف منذ مطلع الأسبوع الماضى. جميع الأفران بمدينة الدلنج تشهد صفوف طويلة من المواطنين على وزحاما مدار اليوم للحصول على الرغيف. ” إن الأزمة سببها قلة الدقيق الموزع للافران.

♈♻اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ممارسة تحرم النساء والفتيات كرامتهن وتعرّض صحتهن للخطر وتتسبب لهن في ألم ومعاناة لا ضرورة لهما وتخلف ندوبا يضلن يقاسين ويلاتها مدى الحياة بل إن بعضها ربما كان قاتلا. وتقتضي التنمية المستدامة أن يتمتع جميع النساء والفتيات بكامل حقوق الإنسان المفروضة لهن. وتتضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وعدا بالقضاء على هذه الممارسة بحلول العام 2030. فلنعمل بهذه المناسبة على الاستفادة من الزخم الإيجابي والالتزام بتكثيف الجهود العالمية المبذولة في مكافحة هذه الممارسة التي تمثل انتهاكا بشعا لحقوق الإنسان، لما فيه صالح جميع النساء والفتيات المتضررات وصالح مجتمعاتهن وصالح مستقبلنا المشترك.

♈♻ قال المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة.أداما ديانغ: الانسحاب من المحكمة لن يضع أبدا حدا للإفلات من العقاب.

أن الانتقاد الموجه ضد المحكمة، الذي أدى إلى إعلان عدد من الدول الأفريقية انسحابها من المحكمة، هو أمر طبيعي. فالمحكمة الجنائية الدولية لا تزال مؤسسة صغيرة في مقتبل عمرها، وأن خمسة عشر عاما ليست فترة طويلة، مؤكدا أنه لا بد من التريث لتحديد بعض نقاط الضعف ومعالجتها، بدلا من الانسحاب من نظام روما. “ما يتعين علينا القيام به، أكثر من أي وقت مضى، هو محاولة حشد وتشجيع الحوار بين أصحاب المصلحة المختلفين، الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والضحايا للعمل معا حقا، فلا أحد يود أن يشهد يوما على تجاهل قضيته. ما أدعو الناس إليه دائما عند مناقشة هذه القضايا هو وضع أنفسهم مكان الضحية. إذا كنت ضحية جريمة خطيرة ورأيت أن بلدك لا يتخذ إجراءات حيال ذلك، فإنك سترى الغوث في المحكمة الجنائية الدولية. ما ينبغي علينا فعله اليوم هو التأكد من أن تظل المحكمة الجنائية الدولية عاملة، وأن تبقى المؤسسة القضائية التي تقدم العدالة لمن هم في أمس الحاجة إليها.” وقد أعاد المستشار الخاص التأكيد على أن الغرض من المحكمة الجنائية الدولية لم يكن أبدا الانتقاص من استقلالية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء، ولكنها أنشأت كنظام مكمّل له.

♈♻يعاني سكان حي الأسكندية,,ولايه بحر الاحمر‘من عدم توفر مقومات العملية التعليمية في مدرسة الأساس التابعة للحي. وقال أولياء الأمور لـ”راديو دبنقا” إن فصول المدرسة عبارة عن رواكيب بدون نوافذ، ولا يتوفر فيها الإجلاس مشيرين إلى أن الطلاب يفترسون الأرض. وكشف المواطنون عن تكدس جميع معلمي ومعلمات المدرسة في مكتب واحد جراء عدم توفر المكاتب الكافية، بالإضافة لعدم إحاطة المدرسة بسور خارجي. ونبه المواطنون إلى عدم توفر المال اللازم لتسيير المدرسة وتوفير احتياجتها الأساسية المتمثلة في شراء مياه الشرب، والمياه اللازمة للاستخدامات الأخرى، بالإضافة إلى تكاليف عامل النظافة.

♈♻منظمة كفاية الامريكية : لا تزال هناك الحاجة لفرض مزيد من العقوبات على الحكومة السودانية